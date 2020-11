Oui

Il est fort probable que vous remarquiez un pic vert, picus viridis, alors qu’il s’envole, s’est éloigné de vous, laissant échapper son cri de «jaffes». Ou peut-être n’en avez-vous jamais vu, malgré leur apparition dans la plupart des espaces verts de Londres, y compris les pelouses de jardin. Si vous avez manqué ces petites âmes trapues jusqu’à présent, cela vaut vraiment la peine de faire l’effort de les surveiller car elles font partie des plus beaux oiseaux sauvages de ce pays. Repérer quelqu’un a toujours l’impression d’être laissé entrer dans une société secrète spéciale de personnes qui gardent les yeux ouverts.

Leur plumage est assez exotique: une tête rouge brillante, une moustache noire, des ailes supérieures vert olive et une croupe jaune frappante que vous ne voyez qu’en vol. Comme pour de nombreux oiseaux, les mâles portent plus de maquillage, avec des taches rouges sur les joues. Ce mélange de couleurs fait que le pic vert ressemble à un Spitfire en vol. Il a une façon rebondissante de se déplacer dans les airs, souvent dans un arbre voisin pour plus de sécurité lorsqu’il est dérangé.

(Isabel Hardman)

Ils nichent dans les arbres comme les autres pics, mais ne tambourinent pas sur le bois pour envoyer des messages comme le font leurs proches. Au lieu de cela, ils se chantent les uns aux autres, bien que cela ressemble plus à un rire qu’à une chanson. C’est cette chanson qui leur vaut leur ancien nom commun bien plus beau, le Yaffle.

Ce sont des oiseaux timides, et pas seulement des humains. Bien qu’ils s’accouplent souvent pour la vie, ils aiment dormir dans des lits séparés en dehors de la saison de reproduction, se gardant pour eux-mêmes lorsqu’ils se déplacent dans les hautes herbes pour trouver de la nourriture. Le moyen le plus simple de les localiser est de rechercher des fourmilières, car c’est là qu’un pic vert aime se régaler. Il est rare de voir un oiseau sans une épaisse couche de boue sur son bec, restes de son dernier repas. Il picorera sur le sol pendant un moment avant de sauter sur une autre fourmilière et de continuer à chasser, levant la tête de temps en temps pour s’assurer que personne n’est trop près. C’est là que réside le vrai frisson d’essayer de voir un Yaffle: vous devez être vigilant pour pouvoir repérer l’oiseau avant que l’oiseau ne vous repère.