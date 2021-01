W

Si 2020 est peut-être derrière nous, la nouvelle année apporte une incertitude continue pour l’industrie du théâtre au Royaume-Uni. Et si la situation est sombre pour le personnel et les pigistes confrontés à des sites fermés, c’est sûrement encore plus difficile pour la prochaine génération de talents: les jeunes qui étudient encore – qui ont dû retourner à l’apprentissage à distance en ligne ce mois-ci, alors que les écoles et les collèges ferment à nouveau – ainsi que ceux qui ont obtenu leur diplôme l’été dernier avec peu de chances de travailler.

Remarquablement, de nombreux jeunes ont déjà réussi à briller malgré la morosité de Covid-19. Se forger une carrière dans le théâtre n’est jamais facile – mais la pandémie a révélé à la fois le courage et la positivité des artistes émergents, transformant une situation désastreuse en opportunité.

Shakira Newton, 24 ans, en est à sa dernière année à l’école d’art dramatique East 15 dans l’Essex. Bien qu’elle admette que jouer Shakespeare via Zoom ou en portant un masque a été «assez bizarre», cela ne l’a pas découragée d’une carrière de théâtre. Au lieu de cela, dit-elle, Covid vient de faire comprendre l’importance «d’avoir un plan B, C, D et E…»

Heureusement, Newton en a déjà quelques-uns couverts. Elle écrit ainsi que des actes, et pendant le verrouillage, sa première pièce a été lue en ligne par Wildcard Theatre Company, attirant les commentaires des professionnels de l’industrie ainsi que des amis et de la famille. C’était une opportunité qu’elle n’aurait probablement jamais eue en temps normal, reconnaît-elle.

Newton a également produit un podcast, Getting Creative, pour le National Youth Theatre (NYT), interviewant des personnes des industries créatives. Et en tant que fondatrice de Rush, une vitrine pour les jeunes talents noirs – que Newton a lancée avec NYT en 2019 après avoir été consternée par le manque de diversité au Edinburgh Fringe Festival – elle a également commencé à diffuser cela en ligne, via Facebook.

Les vitrines numériques de Rush en mars et octobre ont reçu une réponse fantastique – «beaucoup plus grande que si nous le faisions en personne. Nous avons donc réussi à trouver du bien dans tout cela », dit Newton.

Elle n’est pas la seule à trouver des ouvertures en ligne. Pendant le lock-out, Tiajna Amayo travaillait pour les Guides – et écrivait sa première web série, Conspiracy, à l’heure du déjeuner. Le jeune homme de 24 ans de Brixton est également membre du NYT, et ils l’ont partagé via leur compte Instagram. Il a attiré plus de 10 000 vues – et a conduit à des rencontres avec Urban Myth Films, qui réalise des émissions comme Merlin.

(

Tiajna Amayo en concert avec le NYT à Édimbourg en 2019

/ Helen Murray)

«Avoir un projet vous empêche de devenir fou en lock-out», dit Amayo. «L’écriture du complot était la thérapie dont j’avais besoin. Et c’était agréable de travailler avec d’autres jeunes acteurs qui ressentaient la même chose: essayer toujours d’être créatif et diffuser ce contenu.

Amayo fait maintenant partie de la Rep Company du NYT, une alternative gratuite à l’école d’art dramatique. Elle a participé à des répétitions socialement distantes pour Othello, qui ont maintenant dû se déplacer en ligne conformément aux nouvelles restrictions. Mais de tels processus n’ont pas atténué son enthousiasme pour une carrière dans le théâtre.

«Je pense que c’est le contraire», dit-elle. «De toute évidence, c’est effrayant de voir tous les théâtres verrouillés, mais il se passe encore beaucoup de choses, donc ça ne me décourage pas.

Il en va de même pour Josh Collins, dans sa troisième année d’études en arts de la production à la Guildhall School de Londres. Si étudier Shakespeare est difficile via Zoom, vous pourriez penser que les cours en coulisses et techniques seraient pratiquement impossibles – mais pour Collins, cela lui a ouvert les yeux sur différentes façons de travailler.

«Nous avons diffusé toutes nos émissions en direct en ligne. Ce n’est pas la même chose, mais il y a beaucoup de bonnes opportunités d’apprentissage: des compétences incroyablement utiles que nous pouvons transférer dans le cinéma et la télévision », dit-il.

La diffusion en direct peut signifier de nouveaux publics: un Opera Triple Bill diffusé par Guildhall en novembre a attiré 3 500 vues; la capacité de l’auditorium est d’un peu plus de 300.

«C’est une augmentation massive, ce qui est formidable», dit Collins, qui a dirigé la production. «L’autre grande chose est que c’est gratuit. Beaucoup de jeunes ne choisiraient probablement pas d’aller voir un opéra, mais s’il est gratuit, ils pourraient se mettre à l’écoute et changer d’avis. Cela ne remplacera jamais les émissions en direct, mais c’est bien de le rendre un peu plus inclusif. »

En tant que directeur de production, le rôle de Collins inclurait toujours la santé et la sécurité. Dans une pandémie, cela signifie quelque chose de tout à fait différent – et garder un théâtre entier à l’abri de Covid était une énorme responsabilité pour le joueur de 20 ans.

(

Opera Triple Bill de la Guildhall School

/ MIHAELA BODLOVIC)

“L’une des choses vraiment importantes pour moi était de maintenir un espace de travail propre et socialement éloigné – mais comment désinfecter tout un théâtre?” il dit. Il a lancé des nettoyages à l’échelle de l’entreprise de l’ensemble du lieu toutes les quatre heures.

Il est donc clair qu’étudier continue d’être étrange – les compétences en nettoyage n’étaient pas exactement mises en avant dans les programmes – mais pour les diplômés de 2020, la situation semblait encore plus désolée. Pour de nombreux artistes, les vitrines de troisième année sont la façon dont ils obtiennent un agent. Incroyablement, l’industrie n’avait pas d’équivalent en ligne – jusqu’à cette année.

Olivia Beardsley et Isaac Stanmore sont des acteurs qui travaillent. Conscients de l’importance de cette première étape sur l’échelle, ils ont mis en place Showcase 2020: un portail en ligne où les agents et directeurs de casting peuvent regarder des centaines de diplômés. “Nous avons eu tellement de gens qui ont dit:” Je ne peux pas croire que cela n’existait pas avant “, dit Stanmore.

Deux jeunes diplômés, Liam Gartland et Alice Croft, avaient une onde cérébrale similaire. Alors que les deux avaient un premier emploi prévu avant d’obtenir leur diplôme (de la Guildford School of Acting et ArtsEd respectivement), leurs tournées ont inévitablement été annulées. Néanmoins, ils se sentaient comme les plus chanceux.

(

Alice Croft et Liam Gartland au Grad Fest avant la pandémie

/)

«Beaucoup de nos amis n’ont même pas réussi à terminer leur dernière année ou à obtenir un agent. Nous avons estimé qu’il était de notre devoir de faire en sorte que cela se produise et de mettre les gens en réseau », déclare Gartland, 22 ans.

Ils ont donc mis sur pied le Grad Fest: un festival d’été en ligne de deux semaines mettant en vedette plus de 300 diplômés. Les cabarets, les pièces de théâtre et les questions-réponses de l’industrie ont été diffusés via Instagram, Zoom et YouTube. La société a même été fondée numériquement: Gartland, basé à Londres, et Croft, vivant à Lincoln, connectés via les médias sociaux et ont travaillé ensemble pendant des mois avant de se rencontrer en personne.

Animés par le succès du festival, ils ont ensuite présenté une comédie musicale en direct au Garden Theatre de Londres ainsi que de nombreux autres événements en ligne. À partir d’une vitrine pour les agents, 13 des 17 artistes interprètes ou exécutants ont obtenu une représentation en conséquence.

en relation

«Ce fut un moment fort pour nous», déclare Gartland. «C’est un peu d’espoir pour les diplômés. Si nous pouvons donner à quelqu’un son premier crédit, cela pourrait lui faire franchir la porte pour une centaine d’autres choses.

Mais la création du Grad Fest a également été transformatrice pour leur propre carrière. Gartland veut maintenant devenir producteur de théâtre. Et tandis que Croft, 23 ans, déclare avec insistance que la performance est «son destin», la création d’une entreprise lui a rappelé ses autres compétences. «J’adore être un leader, j’adore la réalisation, j’adore le graphisme et j’adore créer des sites Web, alors pourquoi ne voudrais-je pas faire toutes ces choses?»

Il y aura un Grad Fest pour les diplômés de 2021, mais au-delà, la planification est délicate. «Il est important qu’entre-temps nous restions actifs», déclare Croft, «que nous fassions nos recherches: qu’est-ce qui se passe bien sur YouTube? Nous ne nous sommes pas encore aventurés sur TikTok – ce sera la prochaine.

«Le meilleur type de théâtre est en direct, dans un théâtre – mais ce n’est pas le seul type de théâtre. Il est important que nous suivions le rythme, transformant ces négatifs en positifs! » Croft rit. Son optimisme est farouchement déterminé, mais que beaucoup de jeunes semblent partager – et qui ne peut s’empêcher d’inspirer confiance à la prochaine génération.

()

Le Evening Standard Future Theatre Fund, en association avec TikTok et en partenariat avec le National Youth Theatre, soutient les talents émergents du théâtre britannique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur standard.co.uk/futuretheatrefund ou participez au prix TikTok Breakout #FutureTheatreFund #TikTokBreakoutStar