Dans une interview radio avec Javier Poza, le protagoniste de Là je t’ordonne Elle a fait face aux commentaires négatifs qu’elle a reçus et a donné une réponse énergique à tous ceux qui l’ont ennuyée par message direct après s’être montrée avec les cheveux courts.

“Vous ne savez pas combien de commentaires offensants et violents j’ai reçus depuis que j’ai posté la première photo aux cheveux courts, en particulier de la part d’hommes. Mes messages directs sur Instagram sont pleins de” Comme c’est moche! “,” Vous ressemblez à un homme “” partagé émeraude.

L’ennui d’Esmeralda était évident lorsqu’il a exprimé que de nombreux utilisateurs franchissaient la ligne du respect en lui souhaitant même des choses négatives d’une manière personnelle.

“Mais ce n’était pas seulement ça, ça me souhaitait aussi de mauvaises choses et j’ai dit:” Avons-nous vraiment atteint ce niveau? “”

Cependant, rien n’a pu ruiner le grand moment dans lequel se trouve Esmeralda, car elle a assuré qu’elle ne s’était jamais sentie aussi sûre d’elle qu’aujourd’hui, de sorte que la critique ne la préoccupe pas davantage.

«Je ne me suis jamais sentie aussi belle, si sûre de la personne que je vois dans le miroir, je ne me suis jamais sentie plus heureuse», a déclaré l’actrice, qui a également révélé que sa vie s’était radicalement simplifiée avec ce nouveau look, depuis les cheveux longs il est très difficile de s’en soucier.

“Moi qui avais beaucoup de cheveux, le temps que je passais à ajuster mes cheveux, à me coiffer … La vie avec les cheveux courts est si facile”, dit-il.