Hier soir, Downing Street a confirmé qu’il dévoilerait lundi son “Covid Winter Plan”.

Un restaurant central de Lonson est vide

Le chancelier Rishi Sunak a confirmé à The Andrew Marr Show sur la BBC que son intention de modifier la période de couvre-feu pour les pubs et les restaurants est «définitivement quelque chose que nous envisageons».

Aujourd’hui, les leaders de l’hôtellerie de Londres ont réagi à la nouvelle.

Barry Hilton, fondateur des restaurants Ceru – qui possède deux sites londoniens à South Kensington et à Soho – a déclaré que s’il se félicitait des mesures, il craignait qu’elles ne soient pas suffisantes.

Le propriétaire de l’entreprise, qui développe une gamme de boîtes pour cuisiner à domicile qui seront publiées avant Noël, a déclaré: «De toutes les mesures prises par le cabinet britannique depuis la fin du verrouillage printemps / été, sans aucun doute le couvre-feu de 22 heures. a eu l’effet négatif le plus significatif et immédiat sur l’hospitalité au Royaume-Uni.

M. Sunak et M. Johnson dans un restaurant Pizza Pilgrims à Londres

«Toute proposition visant à réimposer une coupure à 22 heures (en d’autres termes, pas de nourriture ni de boisson après cette heure) n’aura pas d’effet matériellement positif sur les restaurants, car on présume qu’aucune commande de nourriture ou de boisson ne peut être prise après 22 la dernière table dans un restaurant sera toujours vers 21 heures (mais peut-être sans l’inconfortable de chasser les clients de l’immeuble alors que l’horloge sonne à 10 heures).

«Pour les bars et pubs, je ne peux voir qu’une situation où le personnel du bar est submergé par de grosses commandes de boissons entre 21h45 et 22h alors que les clients essaient de commander autant de boissons que possible pour passer leur dernière heure sur place.

«L’hospitalité est multiforme et une solution directe après l’autre la tuera complètement si Boris ne fait pas attention et alors il se retrouvera avec des villes fantômes dans lesquelles personne ne veut vivre ou travailler.

Patrick Powell, chef cuisinier chez Allegra à Stratford, a déclaré que la nouvelle était «fantastique».

«Je ne pense pas que cela fera une énorme différence sur le plan commercial», a-t-il déclaré. «Mais en termes de sécurité, ce sera le cas. Le premier jour du couvre-feu, nous avons demandé à 53 personnes de partir à la fois – cela signifie des files d’attente pour l’ascenseur, des files d’attente pour les taxis à l’extérieur.

Le centre de Londres pendant le lockdwon

«Et nous ne sommes pas dans le centre de Londres, où cela aurait été dix fois plus élevé. Je ne pourrais jamais comprendre – donc tout ce qui détend c’est une bonne chose. Il vaut sûrement mieux que les convives soient dans un environnement contrôlé, plutôt que chez moi pour organiser des dîners illégaux ou aller au marché de Broadway où je vis, qui regorge de monde.

Simon Potts, PDG de The Alchemist – qui possède cinq bars-restaurants à Londres – a déclaré: «La prolongation du couvre-feu pour les bars et les restaurants est la bienvenue, mais c’est comme recevoir un cadeau de Noël sans piles. Ce qui serait plus apprécié, c’est la réouverture complète de l’industrie à Noël et la reconnaissance du fait que les taux d’infection dus à l’ouverture de l’hospitalité sont faibles. »

M. Sunak a déclaré que le système à plusieurs niveaux localisé est un «bien meilleur moyen» de s’attaquer à Covid-19 en confirmant les plans du Premier ministre, qui devraient être approuvés par le Cabinet dimanche.

M. Johnson annoncera lundi les plans complets pour l’hiver à la Chambre des communes.