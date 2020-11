Reportez les fêtes de quelques mois de plus

Ses paroles «Je ne te laisserai jamais tomber» ont toujours été l’otage de la fortune. Alors que le reste d’entre nous regardait Netflix ou préparait des niveaux industriels de brioches à la cannelle, Rita Ora aurait enfreint les règles de verrouillage en organisant une fête d’anniversaire dans un restaurant de l’ouest de Londres.

Si c’est vrai, c’était un acte incroyablement imprudent quand elle est considérée comme un modèle pour tant de personnes. Nous n’avons pas besoin que d’autres Londoniens emboîtent le pas.

Nous avons une immense sympathie pour les jeunes pendant cette pandémie, qui ont été les plus durement touchés par les congés et les pertes d’emplois. Et vieux ou jeunes, nous voulons tous célébrer des jalons avec les amis et la famille.

Mais la triste réalité est que si nous le faisons, nous serons de retour en lock-out avec toutes ses conséquences désastreuses. Même le déplacement de Londres vers le haut aurait des implications énormes pour l’emploi.

Le ministre du Trésor, John Glen, aurait noté que mettre Londres au niveau 3 risquerait 550 000 emplois, plutôt que 50 000 au niveau 2. Avec des vaccins en route, nous ne sommes peut-être qu’à quelques mois d’un retour à quelque chose qui ressemble à la normalité.

Célébrer les anniversaires à la maison et par Zoom a été un rite de passage 2020 pour des millions de personnes. Avec un peu de patience, nous pouvons bientôt revenir aux soirées ivres et aux soupers en famille.

L’air pur est en retard

Ella Kissi-Debrah, 9 ans, est-elle décédée des suites de la pollution de l’air? Une nouvelle enquête sur sa mort en février 2013, qui s’ouvre aujourd’hui, pourrait déterminer la réponse à cette question.

Ella, qui vivait à quelques mètres de la route très fréquentée de South Circular à Londres, souffrait de crises d’asthme et de convulsions. Sa mère, Rosamund, s’est battue pendant des années pour faire de la pollution de l’air une cause de sa mort.

Ce serait une première non seulement en Grande-Bretagne, mais peut-être dans le monde.

L’air sale est un tueur silencieux. Public Health England l’a qualifiée de «plus grande menace environnementale pour la santé au Royaume-Uni», et la lie à 36 000 décès par an. Elle est associée aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et au cancer du poumon.

The Evening Standard a longtemps fait campagne pour un air pur. Nous avons lancé le projet Clean Air en 2018 pour aider Londres à aller plus vite avec une réflexion audacieuse sur les véhicules électriques et des plans pour mettre à niveau notre infrastructure de points de recharge.

La pollution atmosphérique a baissé à Londres ces dernières années. Il y a eu une réduction de 97% du nombre d’écoles situées dans des zones dépassant les limites légales de pollution entre 2016 et 2019.

Le gouvernement parle d’un bon jeu sur une transition vers des transports plus propres. Il doit maintenant réaliser ces ambitions, en travaillant avec les autorités locales et l’industrie pour faire en sorte que tous les Londoniens puissent exercer leur droit à l’air pur.

Magasinez pour la Grande-Bretagne

Avant, le patriotisme exigeait des sacrifices. Pensez à la guerre des tranchées ou regardez le Royal Variety Show. A partir de mercredi, il ne vous reste plus qu’à faire du shopping.

Le commerce de détail a été frappé par la pandémie. Environ 125 000 emplois ont été perdus dans le commerce de détail au cours des huit premiers mois de l’année, même avant le deuxième verrouillage.

L’annonce par le gouvernement d’un assouplissement des heures d’ouverture des magasins en décembre et janvier est la bienvenue, mais ne représente que la moitié du travail.

Donc un message à nos lecteurs. Si vous le pouvez, montrez un peu d’amour à votre rue. Pour la reine et la country: faites du shopping.