Le huitième volet de Resident Evil, Resident Evil Village arrivera le 7 mai et avec lui un nouveau chapitre de la série d’horreur de survie qui a défini le genre et qui cette fois se déplace vers l’Europe de l’Est.

Capcom a confirmé aujourd’hui que Resident Evil Village arrivera dans le monde entier en mai sur les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X / S; sur PC et anciennes plates-formes, PlayStation 4 et Xbox One.

L’annonce et l’arrivée sur les consoles de la génération précédente a été la principale surprise du streaming réalisé aujourd’hui par la société, dans lequel un nouveau contenu du jeu a été montré.

Cet épisode est une continuation directe du chapitre précédent de Resident Evil 7 et suit l’histoire d’Ethan Winters, qui est apparu alors pour la première fois.

Resident Evil Village s’éloigne des zombies caractéristiques de son histoire et introduit des éléments du cinéma d’horreur moderne. Votre nouvelle histoire combinera des éléments fantastiques avec une menace biologique.

La société a publié aujourd’hui une démo pour PlayStation 5 dans laquelle vous pouvez voir des images du jeu, qui conserve la vue à la première personne de la tranche précédente, et dans laquelle vous accédez à l’un des scénarios du jeu, un château.

Source: Cependant