L’olice a exhorté les manifestants anti-lockdown qui planifient un rassemblement dans le centre de Londres ce week-end à “rester chez eux”, avertissant que ceux qui enfreignent les lois Covid-19 risquent d’être arrêtés.

Le plan de maintien de l’ordre «robuste» du Met comprend la surveillance des autocars arrivant à Londres pour s’assurer que les manifestants ne peuvent pas s’entasser des zones extérieures à la capitale.

Plus de 150 manifestants ont été arrêtés lors d’une manifestation anti-lockdown basée autour de Trafalgar Square le 5 novembre, pour marquer le premier jour de la deuxième fermeture nationale du pays.

Les manifestants devraient se réunir samedi autour de King’s Cross.

L’un des groupes organisateurs, StandUpX, a tweeté: “Nous prenons le relais par milliers à Londres le samedi 28 novembre à midi à Kings Cross Station.”

Jake Wright a tweeté: “Lancez-vous sur les manifestations qui auront lieu à Londres ce week-end et j’ai le sentiment que des milliers de personnes viendront assister aux manifestations anti-lockdown à Londres ce samedi.”

Mais la police a averti que les manifestants seraient rencontrés avec des agents chargés d’appliquer les lois Covid.

Le Met a déclaré dans un communiqué: “Avant une manifestation prévue le samedi 28 novembre, le Met rappelle de toute urgence à ceux qui souhaitent y assister que la manifestation n’est pas actuellement une exemption autorisée à l’interdiction des rassemblements en vertu de la réglementation actuelle sur le coronavirus.

«Des réglementations strictes ont été introduites par le gouvernement au niveau national pour aider à prévenir la propagation du coronavirus. Cela signifie que quiconque se réunit pour manifester risque de prendre des mesures d’application de la part des agents.

«Un plan de maintien de l’ordre robuste est en place tout au long du week-end et les agents prendront des mesures s’ils sont témoins d’infractions aux règlements.

Le surintendant principal Stuart Bell, commandant des services de police pour ce week-end, a déclaré: «Le Met a une fière histoire de facilitation de manifestations. Cependant, notre ville est dans une lutte critique contre Covid-19 et nous ne pouvons pas permettre que des rassemblements compromettent les progrès et les sacrifices que nos communautés ont faits dans la lutte contre ce virus.

«C’est pourquoi nous prendrons des mesures concernant les rassemblements interdits dans les rues de Londres, y compris ceux liés aux manifestations dans la capitale ce week-end. Notre priorité absolue est la sécurité publique et c’est pourquoi nous ne pouvons pas permettre à des individus d’enfreindre la loi et de mettre en danger leur santé et celle de leurs amis, de leur famille et de la communauté en général. Si vous prévoyez d’assister à un rassemblement, je vous exhorte à reconsidérer et à rester à la maison.

Tout au long de la semaine, des agents se sont engagés avec des partenaires de la police à l’échelle nationale, ainsi qu’avec des compagnies d’autocars, à la suite d’informations selon lesquelles les organisateurs de la manifestation cherchaient à embaucher des entraîneurs et à se rendre à Londres depuis d’autres régions du pays. Une partie du plan de police de ce samedi impliquera de surveiller les entraîneurs qui se rendront dans la capitale.

Le surintendant principal Bell a poursuivi: «Ce type de comportement non seulement enfreint la loi, mais il risque également de propager le virus entre plusieurs régions du pays. C’est pour cette raison que nous exhortons les gens à ne pas se rendre à Londres et c’est aussi pourquoi nous prendrons les mesures d’application appropriées si cela se produit.