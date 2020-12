B

Personnalité sportive de l’année en Colombie-Britannique – EN DIRECT!

Sept fois champion de Formule 1, Lewis Hamilton est le favori pour remporter le prix principal ce soir, rivalisant avec cinq autres pour le prestigieux prix.

Bien qu’un candidat, Tyson Fury, se soit construit jusqu’à ce soir en demandant qu’il soit retiré du poste de candidat.

Fury et Hamilton rejoignent le jockey Hollie Doyle, le six fois champion du monde de snooker Ronnie O’Sullivan, le joueur de cricket anglais Stuart Broad et le capitaine de football de Liverpool Jordan Henderson dans une année sportive gravement perturbée par la pandémie de coronavirus.

Le boxeur a été présélectionné après être devenu le champion du monde des poids lourds WBC en battant l’Américain Deontay Wilder en février, Doyle battant son propre record du plus grand nombre de gagnants en une année civile par une jockey avant de profiter d’un doublé de la Journée des champions à Ascot.

O’Sullivan a été nominé après son dernier succès Crucible, battant Kyren Wilson pour son sixième titre mondial en août. Il est le premier joueur de snooker à être nominé depuis Stephen Hendry en 1990. Broad a remporté son 500e guichet dans la série contre les Antilles cet été, devenant ainsi le deuxième Anglais après Jimmy Anderson à le faire.

Henderson est nominé après avoir skippé Liverpool à son premier titre de champion en 30 ans, ayant également été leur capitaine lorsqu’ils ont remporté la Ligue des champions 2019.

Les pensées de Tyson Fury

Une grande partie de l’attention retombera inévitablement sur Tyson Fury ce soir.

Le boxeur a envoyé une lettre légale à la BBC demandant le retrait de sa nomination, ce que le diffuseur a refusé de faire.

Fury, qui a été présélectionné après être devenu le champion du monde de boxe poids lourd WBC en battant l’Américain Deontay Wilder en février, dit que la BBC «lui enlève ses droits» en le maintenant sur la liste contre son gré.

“Je ne veux pas qu’un prix de quelqu’un dise que je suis une personnalité sportive”, a-t-il déclaré au Jonathan Ross Show.

«Je sais ce que je suis et qui je suis et je sais ce que j’ai accompli, je sais de quoi je suis revenu.

“Je n’ai pas besoin d’un trophée en verre. Je suis le champion du peuple. Je n’ai pas besoin de ce trophée glamour pour dire qui je suis et ce que j’ai fait.”

Il sera intéressant de voir si les fans de Fury soutiennent leur candidat en ne votant pas pour lui, ou si les appels de Fury ont l’effet contraire.

Le joueur de 32 ans était également nominé en 2015, lorsqu’il y a eu des appels pour qu’il soit retiré de la liste restreinte en raison de commentaires qu’il avait faits sur les femmes et l’homosexualité.

Lors de la remise des prix, il s’est excusé en disant: “Si j’ai dit quelque chose dans le passé qui a blessé quelqu’un, je m’excuse auprès de quiconque a été blessé.”

Bonsoir et bienvenue à la couverture LIVE de l’Evening Standard du gala BBC Sports Personality of the Year.

Tout commence à partir de 20 heures GMT. Restez avec nous pour toute l’accumulation, l’action et la réaction.

