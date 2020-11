Résultats et calendrier de la Coupe des Nations d’automne dans leur intégralité (toutes les heures GMT)

14 novembre, Groupe B – Italie v Ecosse (Florence) 12h45

14 novembre: Groupe A – Angleterre – Géorgie (Twickenham) 15h00

15 novembre: Groupe B – France v Fidji – Annulé

21 novembre, Groupe B – Italie v Fidji (Ancône) 12h45

21 novembre, Groupe A – Angleterre v Irlande (Twickenham) 15h00

21 novembre, Groupe A – Pays de Galles v Géorgie (Parc y Scarlets) 17h15

22 novembre, Groupe B – Écosse v France (Murrayfield) 15h00

28 novembre, Groupe B – Écosse v Fidji (Murrayfield) 13h45

28 novembre, Groupe A – Pays de Galles v Angleterre (Parc y Scarlets) 16h00

28 novembre, Groupe B – France v Italie (Stade de France) 20h00

29 novembre, Groupe A – Irlande – Géorgie (Aviva Stadium) 14h00

5 décembre – Géorgie – TBC (Murrayfield) 12h00

5 décembre – Irlande – TBC (Aviva Stadium) 14h15

5 décembre – Pays de Galles v TBC (Parc y Scarlets) 16h45

6 décembre – Angleterre – TBC (Twickenham) 14h00

Qu’est-ce que la Coupe des Nations d’automne et pourquoi se passe-t-elle?

Normalement, à cette période de l’année, les superpuissances de l’hémisphère sud s’affairent au nord pour une tournée européenne.

Cependant, l’impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 sur le calendrier du rugby signifie que cela n’est pas possible, les administrateurs ont donc été obligés de faire preuve d’inventivité.

Ils ont proposé un format à huit équipes impliquant les Six Nations et quelques invités. Au début, il semblait que le Japon serait impliqué, puis l’Afrique du Sud (qui donne des coups de pied pendant que les autres équipes de Sanzaar jouent sans eux), avant d’atterrir sur les Fidji et la Géorgie.

Les droits de diffusion ont été vendus à Amazon Prime, qui possède exclusivement 13 des 16 jeux (l’Irlande étant l’exception en raison d’accords préexistants).

En l’absence de fans dans les gradins en raison des verrouillages à travers l’Europe, la première incursion d’Amazon dans la diffusion de rugby est peut-être l’élément le plus important de ce tournoi. Leur implication pourrait-elle augmenter la valeur des futurs accords sur les droits et offrir aux syndicats en difficulté un salut financier?

S’il se passe bien, ce tournoi pourrait annoncer une nouvelle ère pour le calendrier mondial et les Internationaux d’automne, avec un tournoi officiel plutôt que des matchs amicaux de haut niveau.

Un tournoi divertissant, même préparé par nécessité à un moment difficile, pourrait être absolument vital pour l’avenir d’un sport en difficulté.

Comment fonctionne le format de la Coupe des Nations d’automne

Les huit équipes ont été divisées en deux groupes. Dans le groupe A se trouvent l’Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles et la Géorgie. Dans le groupe B se trouvent la France, l’Écosse, l’Italie et les Fidji.

Chaque équipe affronte les autres de son groupe entre le 13 et le 29 novembre. Puis le week-end du 5/6 décembre, chaque équipe affronte l’équipe qui termine à la même place dans l’autre groupe, pour créer un classement entre un et huit et, par conséquent, un gagnant.

Il est à noter que le groupe A peut jouer son dernier match à «domicile» (bien que la Géorgie joue à Murrayfield), ce qui devrait être utile.

La Coupe des Nations d’automne sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video à partir du 13 novembre.

Participez à l’action en vous abonnant à Amazon Prime. Cela coûte 7,99 £ par mois, 79 £ par an ou essayez un essai gratuit de 30 jours: https://amzn.to/32t3X7t

Gabby Logan et Mark Durden-Smith animeront la couverture de Prime.

Punditry viendra d’une équipe comprenant Bryan Habana, David Flatman, Dylan Hartley, John Barclay, Scott Quinnell, Serge Betson, Jamie Roberts, Topsy Ojo, Sam Warbuton et plus.