merica est allée aux urnes pour décider si l’ère Donald Trump est prolongée de quatre ans ou reléguée à l’histoire.

Le républicain est mis au défi par l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, qui – à trois semaines de son 78e anniversaire – souhaite devenir la personne la plus âgée à être élue dans le bureau ovale.

La 59e élection présidentielle quadriennale des États-Unis a été uniquement façonnée par la pandémie de Covid-19 qui a laissé le pays marqué par la mort, la division et le désespoir économique.

Craignant le risque d’attraper le virus le jour du scrutin, plus de 92 millions d’Américains ont voté tôt dans une vague sans précédent de vote anticipé, ce qui a conduit les experts à prédire que le taux de participation sera plus élevé que n’importe quelle élection depuis 1908.

Biden a bénéficié d’un avantage sain sur Trump dans les sondages d’opinion nationaux à l’approche des élections.

Cependant, la course a été beaucoup plus serrée dans les États du swing cruciaux comme la Floride, la Caroline du Nord et l’Ohio et vous pouvez suivre les résultats en direct ce soir avec notre carte interactive.

Le nombre magique qui détient la clé de la Maison Blanche pour Trump ou Biden est de 270 votes au collège électoral et vous pouvez suivre leurs progrès ci-dessous.

StateWinnerElectoral College votes AlabamaRésultat en attente9 Alaska Résultat en attente 3 Arizona Résultat en attente 11 Arkansas Résultat en attente 6 Californie Résultat en attente 55 Colorado Résultat en attente 9 Conneticut Résultat en attente 7 Delaware Résultat en attente 3 District de Columbia Résultat en attente 3 Floride Résultat en attente 29 Géorgie Résultat en attente 16 Hawaii Résultat en attente 4 Idaho Résultat en attente 4 Illinois Résultat en attente 20 Indiana Résultat en attente 11 Iowa Résultat en attente 6 Kansas Résultat en attente 6 Kentucky Résultat en attente 8 Louisiane Résultat en attente 8 Maryland Résultat en attente 10 Maine * Résultat en attente 4 Massachusetts Résultat en attente 11 Michigan Résultat en attente 16 Minnesota Résultat en attente 10 Mississippi Résultat en attente 6 Missouri Résultat en attente 10 Montana Résultat en attente 3 Nebraska * Résultat en attente 5 Nevada Résultat en attente 6 New Hampshire Résultat en attente 4 New Jersey Résultat en attente 14 Nouveau-Mexique Résultat en attente 5 New York Résultat en attente 29 Caroline du Nord Résultat en attente 15 Dakota du Nord Résultat en attente 3 Ohio Résultat en attente 18 Oklahoma Résultat en attente 7 Oregon Résultat en attente 7 Pennsylvanie Résultat en attente 20 Rhode Island Résultat en attente 4 Caroline du Sud Résultat en attente 9 Dakota du Sud Résultat en attente 3 Tennessee Résultat en attente 11Texas Résultat en attente 38Utah Résultat en attente 6Vermont Résultat en attente 3Virginia Résultat en attente 13Washington Résultat en attente 12West Virginia Résultat en attente 5Wisconsin Résultat en attente 10Wyoming Résultat en attente 3Totaux actuelsJoe Biden Donald Trump * Le Nebraska et le Maine peuvent partager les votes entre les candidats