ewis Hamilton commencera sa candidature pour remporter un championnat du monde à égalité record à partir de la sixième place après que Lance Stroll ait fourni un bouleversement majeur en mettant son Racing Point en pole pour le Grand Prix de Turquie de dimanche.

Hamilton et son équipe Mercedes conquérante l’ont fait pratiquement à leur manière cette année. Mais ils ont été lancés une balle courbe extraordinaire sur le circuit d’Istanbul Park sous la pluie samedi avec Hamilton derrière Stroll de près de cinq secondes.

Valtteri Bottas, le seul homme qui peut empêcher Hamilton de dessiner à égalité avec le record de championnats de Michael Schumacher, repartira plus loin en neuvième. Si Hamilton finit devant son coéquipier Mercedes dimanche, il remportera un septième titre historique.

Cela a été une campagne de Formule 1 prévisible – avec Hamilton vainqueur à neuf des 13 manches – mais le résultat de la course de dimanche est loin d’être certain. Les 3,3 miles d’asphalte récemment refaits lors de la première visite du sport à Istanbul en neuf ans ne conviennent pas à la machine Mercedes de Hamilton. Et avec la pluie sur le radar, le rendez-vous de Hamilton avec le destin sera loin d’être simple.

“Tout ce week-end a été un cauchemar sur la piste”, a déclaré Hamilton, qui se dirige vers la course de dimanche avec 85 points d’avance sur Bottas avec seulement 104 points disponibles.

«La piste est horrible, c’est comme conduire sur la glace, mais pour une raison quelconque, certaines personnes peuvent mettre les pneus mieux que nous.

“Je ne sais pas trop quoi dire. Nous avons fait de notre mieux et j’ai fait de mon mieux. C’était le plus rapide que j’ai pu faire.”

Hamilton, si souvent maître des conditions humides, n’a jamais été en lice pour prendre la pole. Cet honneur semblait devoir revenir à Max Verstappen de Red Bull, qui a complété un triplé d’entraînement et terminé en tête du classement des temps en Q1 et Q2. Mais Racing Point a réussi un coup de maître pour mettre Stroll et son coéquipier Sergio Perez sur le pneu intermédiaire le plus rapide au début de la Q3.

Verstappen passerait du caoutchouc extrêmement humide, mais il a chuté de deux dixièmes avant d’usurper Stroll. Perez a terminé troisième dans l’autre Racing Point.

“Je ne peux pas vraiment le mettre en mots pour le moment”, a déclaré Stroll, 22 ans, qui a raté le Grand Prix de l’Eifel en Allemagne le mois dernier pour cause de maladie et qui a ensuite été testé positif au coronavirus.

(

La promenade était en superbe forme

/ .)

“Je suis choqué, je ne m’attendais pas à ce que nous soyons ici. J’étais sous beaucoup de pression, mais j’avais confiance en la voiture et je viens de clouer à peu près tous les virages. C’est une excellente façon de rebondir. après quelques semaines difficiles.

“C’est un moment spécial pour moi. C’est l’un des plus grands moments forts de ma carrière. Nous rêvons de ces moments en grandissant.”

Les qualifications ont pris la meilleure partie de deux heures pour se terminer après que Q1, les 18 minutes consécutives d’ouverture, a été suspendu à deux reprises. Avec seulement 10 minutes au compteur, le directeur de course Michael Masi a estimé que les conditions étaient trop dangereuses alors que la pluie continuait de frapper le circuit, à 50 km à l’est d’Istanbul.

Un retard de 45 minutes s’est ensuivi lorsque Bernd Maylander a fait le tour de la piste dans sa voiture de sécurité, tandis qu’un camion a également été envoyé pour tenter d’éliminer une partie de l’eau stagnante.

Masi a donné le feu vert à la reprise des qualifications juste avant 16h, heure locale, mais la séance n’a été suspendue que trois minutes et demie plus tard lorsque Romain Grosjean a échoué son Haas dans le virage d’ouverture. Avec le Haas de Grosjean retiré du piège à sable, Q1 s’est terminé, une heure et dix minutes après le début.

Les deux Ferrari ont été vidées de Q2, avec Sebastian Vettel 12e et Charles Leclerc 14e avant que Stroll ne mette fin à la série exclusive de poteaux de Mercedes à chaque tour de cette campagne perturbée par Covid.

Dimanche, Stroll deviendra le premier Canadien à entamer un Grand Prix en tête du peloton depuis l’ancien champion du monde Jacques Villeneuve il y a 23 ans.