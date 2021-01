C

Chelsea a annoncé un bénéfice global de 32,5 millions de livres sterling malgré la baisse des revenus en raison des effets de la pandémie de Covid-19.

Les Bleus avaient enregistré une perte de 96,6 millions de livres sterling pour les 12 mois précédents, mais ont pu réaliser un bénéfice pour l’année se terminant le 30 juin malgré le fait que le chiffre d’affaires ait été réduit de 446,7 millions de livres à 407,4 millions de livres en raison du coronavirus.

Révélant ses derniers résultats financiers à la veille du Nouvel An, Chelsea a cité la qualification pour la Ligue des champions et l’argent gagné sur «un certain nombre de ventes de joueurs» comme principales raisons de cette performance positive.

L’été dernier, Chelsea a vendu la star clé Eden Hazard au Real Madrid dans le cadre d’un accord qui pourrait valoir jusqu’à 130 millions de livres sterling, en plus de décharger Ola Aina, Tomas Kalas, David Luiz, Michael Hector et Kenneth Omeruo sur des transferts permanents.

Alvaro Morata et Mario Pasalic faisaient partie des joueurs vendus cet été, les Blues se sont lancés dans une frénésie de dépenses qui a coûté plus de 200 millions de livres sterling et ont vu sept nouvelles recrues arriver à Stamford Bridge.

Chelsea – qui n’a pas utilisé le programme de congés du gouvernement – a déclaré que la baisse des revenus avait été partiellement compensée par une réduction des coûts de la journée pendant une période difficile qui a vu la Premier League suspendue pendant trois mois entre mars et juin.

En effet, le club a ajouté qu’un “bénéfice record et un chiffre d’affaires record auraient été réalisés” sans la pandémie Covid-19 et la suspension susmentionnée de la saison 2019/20.

«Comme de nombreuses entreprises à travers le monde, la pandémie a eu un impact significatif sur les revenus de Chelsea, mais c’est un signe de la solidité et de la stabilité de nos opérations financières que la société ait pu encore dégager un profit dans le passé financier année », a déclaré le président de Chelsea, Bruce Buck.

“Cela a été fait tout en continuant à investir dans notre équipe de jeu et en effet, si le football normal n’avait pas été interrompu en mars, les projections montrent un bénéfice record et un chiffre d’affaires record aurait été réalisé. Cela aurait représenté une augmentation des revenus pour une cinquième année consécutive.

«Malgré l’impact du COVID, les sources de revenus sont restées fortes, notre équipe se développe sur le terrain et le club est bien placé pour continuer à croître lorsque le football pourra fonctionner comme il le faisait auparavant, un moment où nous sommes tous impatients. à.”

Au total, Chelsea a déclaré avoir investi 93,7 millions de livres sterling dans l’équipe de jeu au cours de l’exercice précédent – un chiffre qui comprend de nouvelles négociations de contrat avec les joueurs actuels.

Les revenus des activités commerciales ont chuté de 9,5 millions de livres sterling – compensés par une augmentation nette des revenus de parrainage – et les revenus de diffusion et de match ont baissé respectivement de 17,6 millions de livres sterling et 12,2 millions de livres sterling.