La situation semble de plus en plus inquiétante pour Frank Lampard après la poursuite de la forme lamentable de son équipe hier soir.

Les buts de Wilfred Ndidi et James Maddison ont condamné les Blues à une défaite 2-0 contre Leicester au King Power Stadium – leur cinquième défaite en huit matches de Premier League après un bref répit contre Morecambe et Fulham.

Chelsea n’a récolté que huit points en autant de matches de haut niveau et languit actuellement à la huitième place après un effondrement alarmant qui a suivi une formidable forme de début de saison qui a fait basculer le club pour le titre.

La légende du blues Lampard – qui admet que son avenir est «hors de son contrôle» – est-elle maintenant en grave danger de limogeage? Qu’est-ce qui ne va pas exactement pour Chelsea après un été de fortes dépenses et un début brillant de la campagne 2020/21?

S’il devait être relevé de ses fonctions, qui pourrait être choisi comme son successeur à Stamford Bridge?

Le correspondant de Standard Sport à Chelsea, James Robson, était sur place pour répondre à toutes vos questions sur Lampard et Chelsea.

Lisez toutes vos questions et les réponses de James ci-dessous…

Q: Alors … quel est le problème?

… Et enfin, @Korrfi demande: Quel est exactement selon vous le problème à Chelsea. Est-ce le coaching, les joueurs ou autre chose?

La nuit dernière a été toute une série de problèmes. Sans aucun doute, ils n’ont pas été aidés par un manque de pré-saison ou de temps sur le terrain d’entraînement alors qu’ils ont autant de nouveaux joueurs à intégrer. Mais c’était vrai lorsqu’ils étaient sur une séquence de 17 matchs sans défaite.

La confiance est un énorme problème et nous pouvons le voir chez Havertz et Werner en particulier. Mais ces derniers temps, ce sont les bases qui manquent.

Ils étaient à mi-rythme contre Arsenal. Même chose hier soir – et contre City il y a quelques semaines, ils étaient tout simplement surclassés.

La nature des buts concédés hier soir ne reflète pas bien le travail de Lampard sur le terrain d’entraînement. Ils étaient shambolic défensivement.

C’était peut-être dû au remplacement de Zouma par Rudiger – mais encore une fois, c’est à Lampard pour ce qui était une sélection vraiment étrange la nuit.

Q: Pourquoi tous les changements défensifs?

Rupert sur Facebook demande: Zouma est le dernier joueur à être abandonné alors que Lampard continue de changer sa défense. Quelle est sa meilleure ligne arrière?

Celui de Zouma est très étrange. D’autant que Rudiger est passé du cinquième choix au premier depuis le début de la saison.

Sa performance contre Leicester pourrait changer cela.

Chelsea a fait de son mieux à l’arrière avec James, Zouma, Thiago et Chilwell.

Je pense que l’influence de Thiago a nettement diminué depuis Noël pense toujours qu’une classe supérieure est nécessaire.

Joe sur Facebook demande: Lampard ne semble pas savoir comment utiliser au mieux Havertz et Werner – pourquoi cela et où devraient-ils jouer?

En le jouant en tant que n ° 8, c’est à peu près aussi près que Lampard peut atteindre cette position dans le système de Chelsea.

Mais peu importe où il joue, Lampard voudra qu’il fasse pression et qu’il ait plus d’influence créative.

Au départ, le plan était de placer Havertz au centre de l’attaque de Chelsea en tant que n ° 10 et c’est là qu’il a le plus regardé chez lui. Mais il y avait trop de problèmes ailleurs dans l’équipe pour continuer avec cette formation 4-2-3-1.

Depuis, il a été question de le chausser et rien n’a vraiment marché. Que cela soit dû à une difficulté à ajuster le rythme et la physionomie de la Premier League n’est pas encore clair.

Quant à Werner, il a été malheureux en ce sens qu’il a été déplacé pour combler les lacunes causées par les blessures de Ziyech et Pulisic. Il préfère jouer au milieu et a besoin d’une course cohérente là-bas.

Q: Lampard est-il traité différemment?

@devanshreddevil demande: Pensez-vous que Frank Lampard échappe aux critiques parce qu’il est une légende du jeu anglais?

J’ai lu beaucoup d’histoires remettant en question l’avenir à long terme de Lampard, donc je ne suis pas sûr qu’il «s’en tire».

Mais j’ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se demander pourquoi il n’est pas davantage critiqué.

Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec son disque. Je pense que l’on apprécie le fait qu’il est un franc-parler, qu’il n’évite pas les questions – même quand elles concernent son avenir. On reconnaît également qu’il essaie de faire les bonnes choses – construire la bonne culture, donner une chance aux jeunes, etc.

Le problème est que nous connaissons également les exigences de la vie à Chelsea – et lui aussi. Vous n’avez le temps de construire que si vous distribuez des trophées en même temps. Parfois même cela ne suffit pas.

Je dirais que nous réalisons tous qu’il est inexpérimenté et qu’il continue à apprendre sur le tas. Mais peu importe s’il obtient une “ course facile ” des médias – l’opinion d’Abramovich est la seule qui compte.

Q: Les joueurs sont-ils le problème?

@ paulw443_paul demande: Pensez-vous que le problème pourrait être les nouveaux joueurs? Est-ce que Gilmour, Giroud, Barkley, Loftus-Cheek et Tomori auraient fait mieux?

Les affaires de Chelsea faisaient l’envie de l’Europe. Ils ont signé certains des meilleurs et des plus excitants joueurs du monde, il est donc difficile de critiquer la décision d’acheter et de jouer Werner, Havertz et Ziyech. Pour un certain nombre de raisons, cela a mal tourné.

Par exemple, ils avaient à peine Ziyech disponible – et leur meilleure course est venue quand il s’est remis d’une blessure au genou, tandis que leur affaissement actuel a commencé quand il a tiré son ischio-jambier. Il n’a pas l’air du même joueur depuis son retour – et c’est un vrai problème pour Lampard.

La fluidité de son côté a complètement disparu. Werner traverse l’une de ces ornières que traversent les grévistes, mais cela est exacerbé par une crise de confiance qui traverse l’équipe. Havertz n’a tout simplement pas trouvé ses marques – et avoir un mauvais combat avec Covid n’a pas aidé.

Mais Lampard a laissé tomber Werner et Havertz la nuit dernière et regardez ce qui s’est passé.

Q: Si ce n’est pas Tuchel, alors qui?

@gor_man demande: Dans votre option, quelle est la meilleure option pour remplacer Frank?

J’ai en quelque sorte répondu à cela dans la question précédente. Je pense que Tuchel est exceptionnel – mais il n’est certainement pas le seul candidat approprié.

Max Allegri est prêt et attend un travail – qu’il préférerait être en Angleterre.

Je sais que le nom de Ralph Hasenhuttl a été mentionné assez en évidence – et il est difficile de ne pas être impressionné par le travail qu’il a fait à Southampton, mais je pense qu’Abramovich voudrait ce coup immédiat d’un manager de première classe. Il est parti pour l’approche patiente avec Lampard au cours des 18 derniers mois – j’imagine qu’il veut des résultats tangibles maintenant.

Brendan Rodgers serait un choix idéal s’il optait pour une option basée au Royaume-Uni, mais voudrait-il quitter Leicester et un défi potentiel pour le titre?

Il y a toujours la possibilité d’un rendez-vous intérimaire, mais avec Tuchel et Allegri disponibles maintenant, il n’est peut-être pas nécessaire d’attendre.

Q: Tuchel pour le poste?

@ Sigurd95344447 demande: Tuchel serait-il un bon remplacement pour Lampard?

Tuchel est l’un des meilleurs managers au monde et l’a prouvé. Il a quitté le PSG avec sa réputation intacte – même s’il a été limogé.

Il ne sera pas à court d’offres et après avoir travaillé à Paris, les attentes de Chelsea ne le décourageront pas du tout.

C’est une personne vraiment impressionnante lorsque vous êtes en sa compagnie et le fait qu’il soit allemand pourrait également aider à tirer le meilleur parti des deux grandes signatures estivales de Lampard à Werner et Havertz.

Je sais qu’il a de grands admirateurs à Manchester United et il est difficile de penser à une meilleure option pour Chelsea, s’ils décident de faire un changement.

Q: Entreprise de transfert de janvier?

@ Jai_D27 demande: voyez-vous Chelsea faire des affaires en janvier pour corriger ce problème?

Faire sortir les joueurs est la priorité car Chelsea a une équipe gonflée, avec trop de joueurs seniors / à hauts revenus en marge, ce qui est loin d’être idéal.

En termes de revenus, lorsque vous regardez cette équipe de Chelsea, il est difficile de voir les domaines évidents à améliorer. Un centre de première classe à long terme, mais sinon, il y a de la force et de la profondeur partout.

Rien de tout cela n’aide le cas de Lampard pour le moment, car le problème est de tirer le meilleur parti de ce qu’il a – pas de le remplacer. Vous ne remplaceriez pas Pulisic, Werner ou Ziyech – et derrière eux, il y a une couverture sous la forme d’Abraham, Giroud et Hudson-Odoi.

Je regarde toujours cette équipe de Chelsea et je pense qu’elle est parmi les plus fortes de la ligue. Je ne pense pas que Lampard devrait regarder à l’extérieur pour l’améliorer.

Q: Combien de temps a Lampard?

@Attitude_Sayeed demande: Combien de jeux, pensez-vous, Lampard doit changer les choses? Quatre ou cinq matchs?

Je ne veux pas y mettre un chiffre parce que, franchement, c’est à la décision d’un seul homme et c’est Roman Abramovich. Les anciens managers de Chelsea n’auraient peut-être pas duré aussi longtemps.

Ce que je dirais, c’est que Chelsea a remporté trois matchs à domicile contre Luton, Wolves et Burnley. Vaincre dans n’importe lequel d’entre eux et je m’inquiéterais – encore plus – pour l’avenir de Lampard.

Au-delà de cela, il est impossible d’ignorer le match nul de la Ligue des champions avec l’Atletico Madrid le mois prochain.

Abramovich a été connu pour remplacer les managers entre les phases de groupes et les KO dans l’espoir d’améliorer leurs chances en Europe.

Le titre a presque certainement disparu, mais une course en Ligue des champions ne les dépasse pas. Si Abramovich pense que quelqu’un d’autre a de meilleures chances de galvaniser Chelsea en Europe, cela pourrait être décisif.