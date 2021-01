g

Avin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, est l’un des Tiggers de la politique conservatrice: optimiste, un peu insouciant et alimenté par de grandes réserves de confiance en soi, quelles que soient les perceptions extérieures de son aptitude à l’emploi.

Même les tranches loyalistes du parti conservateur se demandent maintenant combien d’appels erronés le secrétaire à l’éducation peut faire sans se retrouver sommairement déplacé hors du courant à la Johnson Academy ambitieuse mais sujette aux accidents. Un commentaire par Allegra Stratton, le nouveau porte-parole du premier ministre lors d’un briefing de lobby selon lequel Williamson fait un travail complexe «au mieux de ses capacités», était soit comiquement maladroit, soit cruellement sur le point.

C’est exactement la capacité de Williamson qui fait l’objet de beaucoup de graffitis grossiers sur les murs de l’édifice Tory. La solution, a-t-il découvert, consiste à remettre le problème à quelqu’un d’autre et à revendiquer le mérite de la transition.

Ayant trop insisté sur le retour des écoles comme priorité – au point de lancer une action judiciaire putative contre un conseil londonien qui s’y opposait, il avait besoin d’un virage rapide à 180 degrés – et a choisi un style délibératif évitant la panique, à la limite du languissant.

À quelques mois seulement des GCSE et des emplois du temps de niveau A, Williamson s’est également efforcé d’éviter une répétition des fiascos sur un algorithme mal défini pour les examens de plus de 16 ans l’année dernière. Il a donc choisi l’option la plus sûre de fractionnement des différences – les notes évaluées par les enseignants, à réglementer avec un certain degré de conseils externes et, éventuellement, la contribution d’enseignants retraités.

«Nous ferons confiance aux enseignants, pas aux algorithmes», fut le nouveau cri de bataille surprenant – car jamais un secrétaire à l’éducation n’a été moins susceptible de ressembler à un éditorial du Guardian que Gavin. Voyons comment cela se passe. Rarement il y a eu une phrase moins rassurante pour la classe anxieuse des parents adolescents que «des arrangements alternatifs seront faits». Mais le ton politique est nettement moins conflictuel qu’il ne l’était.

Williamson était également confronté à un autre problème imminent rongeant les pouvoirs du gouvernement en matière de «nivellement» des régions laissées pour compte du pays. Les députés d’arrière-ban conservateurs s’inquiètent du fait que la «fracture numérique» qui fait que les élèves des ménages les plus pauvres sont à la traîne par rapport à ceux qui ont accès au wifi rapide et à plusieurs appareils, est la nouvelle itération de l’argument de la gratuité des repas scolaires.

En vérité, la pandémie a déjà prouvé à quel point les écoles en Angleterre – ainsi qu’en Ecosse et au Pays de Galles (même si leurs systèmes éducatifs sont séparés), sont à la traîne dans la course du monde riche pour rendre la technologie éducative efficace et généralisée lorsque les briques et l’enseignement du mortier ne peut pas être dispensé ou doit être complété.

En 2019, le secrétaire à l’éducation de l’époque, Damian Hinds, a inscrit son nom sur un document stratégique visant à rendre l’apprentissage numérique plus facile et plus équitable d’accès. Pourtant, rien n’indique que l’une des principales nominations ministérielles au ministère de l’Éducation ait été chargée de concrétiser la promesse de «réaliser le potentiel de la technologie dans l’éducation au XXIe siècle».

Depuis lors, il n’y a pas eu d’évaluation à grande échelle des différentes forces et lacunes des fournisseurs de technologie électronique – ni de l’expérience des enseignants et des élèves utilisateurs. Ainsi, bien que Williamson ait tout à fait raison de distribuer des ordinateurs portables et des tablettes, la façon dont les enseignants et les élèves les utilisent est encore erratique et mal guidée.

La nouvelle offre de la BBC d’éducation à l’écran CBBC, en particulier pour les jeunes enfants et la réévaluation des cours de révision GCSE sont une solution d’urgence pour un virus à mutation rapide, de sorte qu’un certain degré de fourniture erratique est inévitable. Mais nous avons eu plusieurs années de promesses selon lesquelles les radiodiffuseurs publics, les services de streaming et les entreprises technologiques peuvent apporter des résultats plus cohérents. Lorsque la crise est arrivée, le résultat a été une ruée disgracieuse.

Une autre année de qualifications désordonnées signifie du stress pour les personnes impliquées et comme le reconnaît aujourd’hui le nouveau régulateur en chef d’Ofqual, le retrait des tests dans un système centré sur les tests risque de démotiver les élèves à moins qu’un processus rigoureux ne le remplace.

Mais l’avertissement le plus grave est que la chance de faire un meilleur poing de la technologie dans l’éducation a été manquée et que cela s’est produit parce que ce n’est le travail de personne, dans le monde politique n ° 10 ni au ministère de l’Éducation d’en faire un plus intégré. fait partie de la façon dont nous enseignons et apprenons.

Si la pandémie nous a appris une leçon sur la résilience ou non de notre système scolaire, c’est qu’elle doit l’être de toute urgence.