Le spectacle Ellen DeGeneres a fait une pause précoce à la fin de 2020 après que l’hôte Ellen DeGeneres a révélé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19. Selon Variety, le retour du talk-show a depuis été retardé (il devait revenir la semaine du 4 janvier). Les responsables du programme ont décidé de retarder le retour à la production en raison d’un nombre croissant de cas de COVID-19 dans la région de Los Angeles.

L’émission Ellen DeGeneres diffuse des rediffusions depuis le 10 décembre, car l’émission a été forcée d’interrompre prématurément en raison du diagnostic positif de COVID-19 de DeGeneres. Alors que l’émission espérait reprendre la production lundi prochain, ils ont dû changer leurs plans en raison du taux élevé d’infection au COVID-19 dans la région environnante de Los Angeles. Les producteurs ont envoyé un mémo au personnel de l’émission jeudi dans lequel ils les ont informés qu’ils devraient travailler à domicile pendant la semaine et qu’aucun nouvel épisode de l’émission-débat ne serait produit. Ils ont précisé dans leur note que tout le personnel et l’équipage seraient toujours payés pour cette semaine. En raison d’un nombre croissant de cas de COVID-19 dans la région, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment demandé aux studios hollywoodiens d’envisager de suspendre leurs différentes productions afin que l’État puisse mieux contrôler la crise sanitaire.

DeGeneres a déclaré à ses fans en décembre qu’elle avait été testée positive au COVID-19. Elle a publié une déclaration sur son compte Twitter qui disait: “Bonjour à tous. Je veux que vous sachiez tous que j’ai été testé positif au Covid-19. Heureusement, je me sens bien en ce moment. Quiconque a été en contact étroit avec moi a été notifié et je respecte toutes les directives du CDC. Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en bonne santé et en sécurité. ” Environ une semaine après avoir révélé son diagnostic, DeGeneres a partagé une mise à jour avec ses fans dans laquelle elle expliquait qu’elle se sentait beaucoup mieux.

“Salut tout le monde, je remercie juste tous les bons vœux, je l’apprécie beaucoup. Je me sens à 100%, je me sens vraiment bien”, a déclaré DeGeneres dans une vidéo filmée par sa femme, Portia de Rossi , de leur domicile. Elle a poursuivi en disant qu’elle ne savait pas que certains des symptômes qu’elle ressentait étaient même liés à un diagnostic de COVID-19. “Une chose qu’ils ne vous disent pas, c’est que vous avez, d’une manière ou d’une autre, des maux de dos atroces. Je ne savais pas que c’était un symptôme mais j’ai parlé à d’autres personnes – des maux de dos. Qui savait? Comment cela se fait-il?” Le clip s’est terminé avec DeGeneres et de Rossi jouant à un jeu amusant de Connect 4, l’animateur du talk-show plaisantant en disant que sa femme l’avait laissée gagner le match.