Les fans d’ootball devraient enfin retourner dans les stades la semaine prochaine après que le gouvernement ait présenté des plans pour la levée des restrictions de verrouillage la semaine prochaine.

À partir du 2 décembre, le pays reviendra à un système à plusieurs niveaux de restrictions selon lequel les clubs du niveau 1 auront droit à un maximum de 4000 supporters et ceux du niveau 2 seront autorisés à 2000.

Alors que Londres semble susceptible d’être replacée dans le Tier 2, les clubs de la capitale pourront accueillir de nouveau les fans pour la première fois depuis mars – bien que la capacité soit plafonnée à 2000.

Arsenal pourrait être le premier club londonien à accueillir de nouveau ses fans lorsqu’il accueillera le Rapid Vienna à l’Emirates Stadium de la Ligue Europa le 3 décembre.

Les heures de coup d’envoi pour les matches de Premier League le week-end des 5 et 6 décembre doivent encore être confirmées, mais si les fans revenaient, les supporters des Spurs reviendraient à temps pour regarder l’équipe de Jose Mourinho – actuellement en tête du classement – affrontez Arsenal, son rival du nord de Londres, tandis que Chelsea accueille Leeds United et Manchester United visitent West Ham.

Les supporters de Crystal Palace et de Fulham devraient attendre une semaine de plus pour leur retour respectif à Selhurst Park et Craven Cottage, les Eagles accueillant Tottenham et les champions de Liverpool en visite dans l’ouest de Londres.