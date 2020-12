Revient M. Bean revient à la télévision grâce à Netflix | .

Le célèbre acteur Rowan Atkinson créera et jouera dans “Man vs Bee” qui sera une série originale de Netflix qui s’inscrit dans la nouvelle vague des productions britanniques, faisant son retour sur les grandes plateformes.

Rowan Atkinson, le célèbre acteur britannique qui a donné vie à Mister Bean, a été signé par Netflix pour créer et jouer dans une série.

La plateforme de streaming, dans le cadre de sa stratégie de continuer à produire des séries internationales, a récemment annoncé jusqu’à sept productions par son équipe de création à Londres.

Son pari vise bien sûr à renforcer le catalogue exclusif du service à un moment où de nombreux concurrents peinent à obtenir de l’argent auprès des consommateurs.

Construire une équipe basée au Royaume-Uni a toujours été de pouvoir mieux se connecter avec les fantastiques créateurs de spectacles que nous avons ici. C’était pour offrir aux écrivains, producteurs, réalisateurs et acteurs un espace qui se sent local, convivial et familier. “

Mais cela fournit également des talents et la possibilité de créer des programmes qui auront un impact à l’échelle mondiale. Les histoires réalisées au Royaume-Uni parlent vraiment au monde », a déclaré Netflix.

“Man vs. Bee”, comme l’a surnommé la série Rowan Atkinson, sera une comédie dans laquelle un tout nouveau personnage se retrouvera en guerre avec une abeille tout en s’occupant d’un luxueux manoir.

Qui gagnera et quels dommages irréparables seront causés dans le processus? », Mentionnent-ils.

Il est important de mentionner que Atkinson jouera le protagoniste, cependant, sera également showrunner avec Will Davies qui a travaillé sur “Johnny English” et “How to Train Your Dragon”.

Malheureusement, pour le moment, il n’a pas de date de sortie, mais il devrait sortir pour l’année prochaine ou pour 2022.

Rowan Atkinson n’est pas le seul à rejoindre la candidature britannique pour NetflixComme Sam Mendes, le cinéaste responsable de «1917», «Spectre» et «Skyfall», entre autres, servira de producteur exécutif sur The Red Zone.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ce sera une série limitée de comédie sur le sport le plus populaire au monde, le football, quelque chose qui passionnera sûrement les fans de ce sport.

C’est une histoire de personnes entrant en collision dans l’orbite de ce monde étrange et obsessionnel de fanfarons, de requins et de talents authentiques. C’est une question d’amitié, de confiance et de famille, dans un monde où personne n’est vraiment votre ami, où il n’y a pas de confiance et où les familles ont tendance à se dévorer tous les six mois », ajoutent-ils.

Les autres productions sont “Baby Reindeer”, avec le scénariste Richard Gadd; “Cuckoo Song”, dont le scénario sera sous la responsabilité de Sarah Dollard, Andrea Gibb et Corinna Faith, “Half Bad”, les producteurs exécutifs Joe Barton, Andy Serkis, Jonathan Cavendish et Will Tennant, tandis que Joe Barton sera l’écrivain.

Enfin, nous aurons “Lockwood & Co de Joe Cornish” et “Les sept morts d’Evelyn Hardcastle” de la showrunner Sophie Petzal.

D’un autre côté, Sorbier des oiseleurs Sebastian Atkinson a eu son premier succès avec “These are not the Nine O’Clock News”, produit par son ami John Lloyd et sur lequel il a travaillé aux côtés de Pamela Stephenson, Griff Rhys Jones et Mel Smith.

Après le succès, il a joué dans la comédie médiévale “The Black Viper”, qu’il a également co-écrit avec Richard Curtis, en 1983.

Malgré l’accueil tiède, une deuxième série est écrite, cette fois par Curtis et Ben Elton en 1985.

“Blackadder II” raconte les aventures de l’un des descendants du personnage original, cette fois à l’époque élisabéthaine.

La même formule a été répétée dans les deux suites suivantes: “Blackadder The Third” et “Blackadder Goes Forth”.

La série “Blackadder” est devenue l’une des séries comiques de la BBC les plus réussies de tous les temps, avec plusieurs émissions spéciales télévisées: “A Christmas Carol for Mr. Blackadder”, “Blackadder: Knight Time” et “Blackadder à travers le temps.

Cela peut vous intéresser: comment et quand pourrez-vous voir la cinquième saison de The Crown?