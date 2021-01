T

La souffrance économique de la pandémie s’est reflétée dans le nombre d’emplois perdus depuis mars 2020 – le secteur de l’hôtellerie traversant une période particulièrement difficile.

Malgré le programme gouvernemental de maintien de l’emploi contre le coronavirus – connu sous le nom de programme de congé – de nombreuses entreprises, grandes et petites, ont licencié du personnel au cours des 10 derniers mois, la crise ayant dévasté leurs bénéfices. Les statistiques officielles ont enregistré 370 000 suppressions d’emplois entre août et octobre seulement, plus qu’à tout autre moment de l’histoire, alors que la pandémie frappait le marché du travail.

On ne s’attend pas à ce que l’image s’éclaircisse de si tôt. L’économie britannique ne devrait pas retrouver sa taille d’avant la crise avant la fin de 2022, et la Banque d’Angleterre prévoit que les niveaux de chômage atteindront leur plus haut niveau depuis des décennies à près de 8% l’année prochaine.

Nous rassemblons ici une liste de certaines des entreprises d’accueil qui ont fait la une des journaux en 2020, car elles réduisent les coûts et licencient du personnel. Les informations ci-dessous reflètent ce qui a été annoncé en public et sont aussi à jour que nous pourrions le recueillir:

Groupe Azzurri – 1200 emplois

Le groupe Azzurri, la société derrière les chaînes italiennes Zizzi et Ask, a annoncé en juillet qu’il supprimerait jusqu’à 1 200 emplois car il ne rouvrirait pas environ 75 restaurants après le verrouillage.

La chaîne de hamburgers a révélé fin juillet qu’elle fermerait définitivement plus de la moitié de ses 51 points de vente et supprimerait 651 emplois.

Il a été confirmé dans le cadre d’un accord qui a vu ses 20 sites restants et 551 employés transférés au nouveau propriétaire de la chaîne, Calverton UK.

Carluccio’s – 1000 emplois

Dans l’une des premières grandes suppressions d’emplois dans le secteur de l’hôtellerie annoncées, en mai, la chaîne de restaurants italienne a été rachetée de l’administration par Boparan Restaurant Group – le propriétaire de Giraffe et Ed’s Easy Diner. Cette décision a entraîné la perte de plus de 1 019 emplois et la fermeture de 40 Carluccio à travers le Royaume-Uni.

Casual Dining Group – 1900 emplois

En juillet, Casual Dining Group, propriétaire de Café Rouge, Las Iguanas et Bella Italia, est tombé dans l’administration. Elle a conduit à la fermeture définitive de 91 restaurants et à la suppression de 1 900 emplois.

Cineworld – 5500 (coupes potentiellement temporaires)

La deuxième plus grande chaîne de cinéma au monde, Cineworld, qui exploite 787 écrans dans le monde, a déclaré en octobre qu’environ 5 500 emplois au Royaume-Uni disparaîtraient. La société, qui possède également la chaîne Picturehouse, a depuis lors conclu un accord de financement pour le mener à bien.

Costa Coffee – 1650 emplois menacés

En septembre, la chaîne de café a déclaré que 1 650 de ses baristas étaient licenciés – environ 10% de sa main-d’œuvre. La chaîne appartient à Coca-Cola. À l’époque, le directeur général du Royaume-Uni et de l’Irlande, Neil Lake, a déclaré: “Nos baristas sont au cœur de l’entreprise Costa et je suis vraiment désolé que beaucoup soient maintenant confrontés à l’incertitude.”

Le groupe de pubs Fuller possède de nombreux pubs dans le centre de Londres, y compris le célèbre Coach & Horses à Soho. Il a révélé en octobre qu’il avait licencié 350 travailleurs.

Le patron Simon Emeny a déclaré que l’hospitalité standard avait été «distinguée» en raison des restrictions de niveau frappant le secteur.

Gourmet Burger Kitchen – 362 emplois

Gourmet Burger Kitchen (GBK) a annoncé en octobre qu’il était sur le point de fermer 26 restaurants et de supprimer 362 rôles bien qu’il ait été sauvé de l’administration.

La chaîne a été achetée dans le cadre d’un accord de sauvetage par Boparan Restaurant Group, qui a également sorti Carluccio de l’insolvabilité plus tôt dans la pandémie.

Le géant des pubs Greene King, qui gère plus de 3100 pubs, restaurants et hôtels à travers le Royaume-Uni, a déclaré qu’il allait supprimer 800 emplois et fermer 79 sites à la suite de la pandémie.

Le Pain Quotidien – 200 emplois

La branche britannique de la chaîne de boulangerie haut de gamme est tombée dans l’administration et a licencié 200 employés dans le cadre d’un accord de pré-emballage, et a fermé 11 de ses 26 sites.

Marston’s – 2150 emplois à risque

Plus tôt ce mois-ci, le groupe de pubs a déclaré avoir vu ses pertes être multipliées par près de 20 cette année.

L’entreprise a lancé des consultations sur jusqu’à 2 150 suppressions d’emplois.

Mitchells & Butlers – 1300 emplois

Mitchells & Butlers, la société derrière les chaînes All Bar One et Harvester, Toby Carvery et Browns, a révélé qu’elle avait supprimé 1 300 emplois depuis la fin de son exercice.

La firme FTSE 250, qui contrôle plus de 1700 bars, pubs et restaurants, avait précédemment confirmé qu’elle allait fermer jusqu’à 20 sites en raison de la pandémie frappant le secteur de l’hôtellerie.

Pizza Express – 2400 emplois

Au début de l’automne, Pizza Express a annoncé qu’il supprimerait 1 100 emplois et fermerait 73 restaurants.

Quelques semaines plus tard, l’entreprise a annoncé qu’elle était sur le point de supprimer 1 300 emplois supplémentaires dans ses 370 restaurants britanniques après que les ventes aient encore baissé.

La branche de restauration britannique de la chaîne a supprimé 450 emplois et fermé 29 sites en septembre pour aider à atténuer l’impact du virus.

Cependant, en novembre, la chaîne a annoncé que son aile Pizza Hut Delivery était sur le point d’embaucher jusqu’à 2500 employés après que ses plans d’expansion aient été stimulés par l’énorme demande de plats à emporter de l’ère Covid.

Pret a Manger – 3200 emplois

En octobre, Pret a annoncé la fermeture de six points de vente à Londres et 400 suppressions d’emplois, en plus des 2 800 suppressions d’emplois et de 30 fermetures de magasins précédemment annoncées en août.

Le favori du déjeuner au bureau a souvent été cité par les politiciens comme un signe de l’impact de la pandémie sur l’hospitalité.

Revolution Bars – 130 emplois

Le mois dernier, les créanciers de Revolution Bar Group ont donné le feu vert à un plan de restructuration d’entreprise volontaire (CVA) qui a vu l’entreprise supprimer 130 emplois, fermer définitivement six sites et réduire les loyers de sept autres bars.

Le géant de la restauration de voyage, derrière des marques telles que Upper Crust et Caffe Ritazza, a déclaré en juillet qu’il devait supprimer 5000 emplois dans le cadre d’une restructuration et d’un effort de réduction des coûts après que la pandémie ait frappé son secteur. SSP exploite ses marques et franchises telles que Starbucks et Burger King dans plus de 180 aéroports et 300 gares dans le monde. La firme a déclaré que les suppressions d’emplois se produiraient dans son siège social et ses opérations au Royaume-Uni.

The Restaurant Group – jusqu’à 3000 emplois à risque

Le groupe de restaurants, derrière les chaînes Frankie & Benny’s et Wagamama, a déclaré cet été que jusqu’à 3000 emplois étaient à risque – la majorité devant aller dans la chaîne Frankie & Benny.

Le mois dernier, le groupe a révélé une consommation de trésorerie d’environ 5,5 millions de livres sterling lors du verrouillage de novembre, soit 2 millions de livres de plus que le premier verrouillage, car les loyers sur les sites de Frankie & Benny étaient payables dans le cadre d’un accord conclu avec les créanciers cet été. Cette restructuration a permis à l’entreprise de fermer 125 succursales.

La chaîne de pubs, dirigée par le chef de l’anti-lockdown, Tim Martin, a annoncé au début de l’automne qu’elle supprimerait environ 450 employés, la plupart dans ses pubs d’aéroport. Il a par la suite annoncé 110 à 130 emplois supplémentaires dans son siège social et dans d’autres divisions.

en relation

Whitbread – jusqu’à 6000 emplois

Jusqu’à 6000 emplois – 18% de l’effectif du géant – devraient disparaître à Whitbread, les décisions finales étant prises à la mi-novembre. La plupart étaient attendus dans sa branche hôtelière, avec de nombreux licenciements volontaires prévus.

Le nombre final exact de pertes d’emplois n’est pas encore connu.

Au moment d’annoncer les coupes, la firme a déclaré: “C’est une étape regrettable mais nécessaire pour nous assurer que nous sortons de la crise avec une base de coûts plus faible, un modèle opérationnel plus flexible et une entreprise plus solide et plus résiliente.

En novembre, le patron de Young, Patrick Dardis, a annoncé une deuxième vague de suppressions d’emplois alors que le pays subissait un deuxième verrouillage national.

Le groupe de pub a supprimé environ 1 000 emplois – un cinquième de ses 5 000 employés.

Dardis a déclaré: “Cela a été, sans aucun doute, une année horrible.”