L’année à ce jour n’a pas été facile pour une grande partie du secteur de l’immobilier commercial, y compris les bureaux du centre de Londres.

Au début de la pandémie, les restrictions de voyage ont eu un impact sur la logistique derrière certaines transactions, rendant les acquisitions et les cessions délicates. Pendant ce temps, depuis mars, certaines parties du West End et de la ville ont semblé radicalement plus calmes, avec des dizaines de travailleurs faisant leur travail à distance.

On craint que la demande future des occupants pour les espaces de bureau ne souffre alors que les patrons retardent les décisions de location alors que la perturbation des coronavirus se poursuit. Certaines entreprises pourraient également adopter le travail à domicile sur une base régulière et avoir besoin de moins d’espace.

Cependant, malgré les vents contraires, un certain nombre d’investisseurs ont fait preuve de confiance en Londres et ont convenu d’achats de bureaux.

Simon Glenn, responsable des marchés londoniens chez BNP Paribas Real Estate a déclaré: «2020 a été une année pas comme les autres et la pandémie a créé des perturbations au niveau mondial que nous n’avions jamais vues auparavant. En période d’incertitude, les investisseurs ont tendance à rechercher des destinations d’investissement «sûres», et c’est précisément ce que propose notre capital mondial. Londres est un marché établi et réputé qui abrite des entreprises de premier plan et des talents de premier plan. Cette offre continuera d’attirer les investisseurs à Londres et c’est pourquoi, à mon avis, nous avons vu un certain nombre d’accords de haut niveau se conclure malgré les circonstances. »

Il a ajouté: «La modification des modes de travail, accélérée par Covid-19, a amené de nombreuses organisations à réévaluer leur environnement de travail, mais en même temps, beaucoup reconnaissent dans une plus grande mesure la valeur qu’un bureau apporte. Le bon espace de travail peut soutenir la culture d’entreprise et rassembler les gens d’une manière impossible pour le travail à domicile. Bien que le travail agile, c’est elle.

Selon BNP Paribas Real Estate, voici quelques-unes des plus grosses transactions de bureaux entre janvier et 14 décembre 2020:

CERTAINES DES PLUS GRANDES VENTES DE BUREAUX CENTRAUX EN 2020, SELON BNP PARIBAS REAL ESTATE

* Début décembre, Land Securities a révélé un accord de 552 millions de livres sterling pour la vente des immeubles de bureaux 1 & 2 New Ludgate à la société d’investissement basée à Singapour Sun Venture.

* Il a été rapporté au cours du dernier trimestre que Brookfield Properties avait conclu une vente de 480 millions de livres sterling de One London Wall Place à AGC Equity Partners.

* En octobre, Suntec Reit, dont le siège social est à Singapour, a déclaré avoir conclu un accord avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour acquérir une participation de 50% dans deux immeubles de bureaux de catégorie A (collectivement appelés Nova Properties) à Victoria pour 430,6 millions de livres sterling.

* En juillet, Link, le gestionnaire du Link Real Estate Investment Trust, coté à Hong Kong, a déclaré qu’il avait accepté d’acheter The Cabot, 25 Cabot Square dans le cadre d’un accord de 350 millions de livres sterling.

* En mars, CBRE Global Investors, pour le compte d’un client de compte distinct international, a acquis Premier Place, Devonshire Square, auprès de Greycoat et d’une filiale de Morgan Stanley Real Estate Investing. Aucun prix n’a été donné.

* Au premier trimestre, il est apparu que Legal & General avait acquis Sanctuary Buildings, 14-26 Great Smith Street. Un prix de l’ordre de 300 millions de livres sterling aurait été convenu.