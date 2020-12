T

Le marché de la location de bureaux à Londres a subi des perturbations importantes en 2020, car certaines transactions ont été suspendues et d’autres abandonnées alors que les entreprises réagissaient à la crise des coronavirus.

Depuis mars, date à laquelle le premier verrouillage de Covid-19 a commencé, de nombreux employés de bureau ont travaillé à distance. Les conseils du gouvernement restent de travailler à domicile là où vous le pouvez.

Certains patrons ont été surpris de voir à quel point les gens pouvaient bien faire leur travail à domicile, tandis que certains employés se sont félicités de ne pas avoir à se rendre au siège.

Tout cela a entraîné certaines inquiétudes du marché concernant la demande future des occupants. Cependant, un certain nombre d’entreprises et de propriétaires sont convaincus que le bureau reste vital, même si le travail sera peut-être plus flexible à l’avenir, avec un mélange de travail à domicile et de bureau.

L’agent immobilier Cushman & Wakefield a compilé une liste de certaines des plus grandes transactions d’occupants à Londres cette année, ce qui montre qu’il y avait encore un certain nombre d’entreprises qui se sont engagées à louer dans la capitale au cours d’une année mouvementée.

Alistair Brown, responsable des marchés de Londres chez Cushman & Wakefield, a déclaré: «Il n’y a pas de déguisement que 2020 a été une année délicate pour les marchés du travail de Londres. De nombreux plans d’affaires 2020 ont été bouleversés par la pandémie de Covid-19; le passage au travail à domicile, les défis logistiques qui en ont résulté et la pression d’un environnement économique moins favorable ont fait qu’un nombre important de projets ont été soudainement suspendus ou entièrement reconsidérés.

Mais il a ajouté: «Au fur et à mesure que l’année avançait et avec un vaccin à l’horizon, l’optimisme et l’activité reviennent.»

Certaines des plus grandes transactions d’occupant de Londres en 2020 (au 15 décembre)

Notez que certains ont été signés / dans des discussions avant le verrouillage de mars, tandis que certains accords ont été signés / annoncés après le début du verrouillage.

Locataire, adresse, secteur, superficie (pi2):

* Linklaters. Ropemaker Place, EC2. Légal. 307000 pieds carrés

* BP. Cargo, 25 Colonnade Nord, E14. Énergie. 202000 pieds carrés

* Baker McKenzie. 280 Bishopsgate, EC2. Légal. 153000 pieds carrés

*Google. Tour Euston, NW1. La technologie. 135 000 pieds carrés

* Netflix. Bâtiment du droit d’auteur, W1. Médias. 87000 pieds carrés

* Covington et Burling. 22 Bishopsgate, EC2. Légal. 86 000 pieds carrés

* IPG Mediabrands. Le Bailey, 16 Old Bailey, EC4. Médias. 85,500 pieds carrés

* Le groupe Office. 210, chemin Euston, NW1. Espace de travail flexible. 70 000 pieds carrés

* Roxor Gaming. 25 Carré d’Or, W1. La technologie. 66 000 pieds carrés

Brown de Cushman & Wakefield a déclaré: «La quantité d’espace proposée à travers Londres a augmenté pour le troisième mois consécutif pour atteindre 2,7 millions de pieds carrés à la fin de 2020. Les discussions pré-louées de bureaux progressent également à un rythme de plus de 1,3 million. m² d’espace pré-loué actuellement en cours d’offre à travers Londres, une preuve supplémentaire que les occupants regardent au-delà de la pandémie et au-delà du Brexit. »

Enrico Sanna, directeur général de la société de bureaux flexibles Fora, a déclaré: «Bien que cette année ait été incertaine et difficile, nous continuons de voir des signes positifs dans notre portefeuille.»

Sanna a déclaré que parmi les locataires qui ont rejoint Fora en 2020, plus de 63% d’entre eux l’ont rejoint après mars. Il a dit que c’était «un témoignage de l’attrait et du besoin continus de bureaux à Londres».

Il a ajouté: «En termes de secteurs en croissance, nous avons constaté une traction au sein des entreprises de technologie, de finance et de services professionnels.»