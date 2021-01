Revoir en un coup d’œil

Lorsque nous retournons dans le Gloucestershire endormi pour la deuxième série de Back, les choses semblent étrangement différentes. Stephen (David Mitchell), que nous avons vu pour la dernière fois au bord de la dépression, est maintenant installé dans un «centre de bien-être», les yeux de biche et souriant, apparemment un homme avec une nouvelle vision de la vie. Pendant ce temps, Andrew (Robert Webb), le manipulateur sûr de lui dont le jiggery-pokery a conduit Stephen au bord du gouffre, semble opprimé, retournant péniblement au pub qu’il gère avec un sac de transport rempli de gâteaux d’urinoir.

La façade se désintègre rapidement. Stephen, nous le découvrons bientôt, est loin d’être «guéri» et reste un énorme méchant, tandis qu’Andrew est à la hauteur de ses méfaits habituels, autant qu’il pourrait essayer de convaincre tout le monde du contraire. L’écrivain et créateur Simon Blackwell s’est taillé une place dans la première série de Back en colorant son humour pointu et percutant dans une nuance psychologique sombre, et il continue de la même manière dans ce nouvel opus en six parties. C’est une combinaison qui fait encore parfois des pots, mais qui fonctionne principalement. Cela nous maintient dans un état constant d’anticipation pour le prochain bâillon et la dernière torsion narrative, qui sont tous deux abondants.

L’intrigue est si épineuse que quiconque espère plonger dans la deuxième série sans regarder le premier lot d’épisodes devrait au moins faire une lecture de fond – il faut du temps pour déballer l’arrivée mystérieuse d’Andrew en tant qu’ancien frère adoptif oublié depuis longtemps de Stephen, et tout le pouvoir luttes qui suivent.

Pourtant, il y a un plaisir immédiat à trouver dans le casting délicieusement bonkers de personnages qui gravitent autour du John Barleycorn, le boozer au centre de tout. L’oncle de Stephen, Geoff (Geoffrey McGivern), est un bernacle étrangement adorable d’un homme, tandis que la sœur Cass (Louise Brealey) est toujours une responsabilité aérienne. Mum Ellen (Penny Downie), sujette à un commentaire de la fièvre aphteuse, est maintenant enchaînée avec le jeune vicaire do-goody, Julian (John Macmillan). Mike et Jan (Oliver Maltman et Jessica Gunning), les deux employés du bar, sont un double acte superbement idiot.

Ils reçoivent tous leur part tarifaire de blagues meurtrières, qui atterrissent constamment. Le meilleur juron (Blackwell était un écrivain clé sur The Thick of It, donc connaît ses f *** s de ses c **** s) est principalement réservé à Geoff, qui livre tout avec brio.

Les personnages sont en grande partie des créations à un ton, et nous fouillons rarement sous la surface, sauf lorsqu’il s’agit de pêcher un dispositif d’intrigue, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Trop de caractérisation serait encombrant à côté des virages en épingle à cheveux de l’intrigue – Stephen et Andrew se disputent constamment le dessus, et bien qu’il soit convaincant d’essayer de décoller les stratagèmes de ce dernier, ce n’est pas le cas. la plus crédible des histoires.

Pourtant, cela signifie que Back peut éviter avec bonheur de nombreux problèmes de la vie réelle. La production a été interrompue par Vous savez quoi, mais il n’y en a aucune mention dans le script (peut-être à part une très brève référence aux vaccins, mais c’est peut-être mon esprit de verrouillage qui fait le lien). La gentrification se transforme en une plaisanterie sournoisement hilarante, avec l’arrivée d’un boozer voisin appelé P: ub, que personne ne sait vraiment prononcer (tout est suggéré de «puh-ub» à «pube»). Le Brexit reçoit également quelques mentions, parfois comme la cible de blagues éphémères, et une fois comme un peu de scénario, mais la stupidité de la situation est suffisante pour vous faire oublier tous les problèmes de la vie réelle.

Le tout est dirigé aussi bien que prévu avec deux acteurs principaux de ce pedigree – Mitchell a été fait pour ce genre de rôle déséquilibré et moralement douteux, tandis que Webb est extrêmement gluant – et c’est un plaisir de les voir jouer ainsi. bien dans la réalité étrange de Blackwell.

Les six épisodes, à un peu plus de 20 minutes chacun, s’envolent. Nous attendons avec impatience plus, mais pour l’instant, c’est bien d’avoir Back, euh, de retour.

22h, 21 janvier, canal 4