Les stars de Hocus Pocus Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy ne sont pas les seules à participer à une réunion virtuelle spéciale pour collecter des fonds pour le New York Restoration Project vendredi. La star de Full House, John Stamos, y participera, jouant un personnage nommé à juste titre le «beau diable», a révélé Midler dans Late Night avec Seth Meyers mercredi soir. Midler a également déclaré cette semaine que la suite de Hocus Pocus à longue gestation était en préparation.

La réunion virtuelle comprendra d’autres membres de la distribution de Hocus Pocus, notamment Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw et Doug Jones. Parmi les autres stars qui se sont inscrites pour faire des apparitions, citons Meryl Streep, Glenn Close, Sarah Silverman, Martin Short, Jennifer Hudson, Adam Lambert, Anjelah Johnson, Kenan Thompson, Billy Crystal, Billy Eichner et Alex Moffat. Stamos jouera “the Handsome Devil”, a déclaré Midler. La légende hollywoodienne a ajouté plus tard qu’elle y mettait «beaucoup de créativité car lorsque les gens viennent à notre événement en personne, ils s’attendent à une véritable explosion». Ils espèrent offrir aux fans «quelque chose de mémorable».

L’événement À la recherche des sœurs Sanderson: A Hocus Pocus Hulaween Takeover a été filmé pour l’événement virtuel de collecte de fonds du New York Restoration Project appelé Hulaween. L’événement commence vendredi à 20 h HE et les tickers coûtent 10 $, tous les profits allant au fonds. L’événement ne sera pas rediffusé et les billets sont disponibles sur NYRPShop.org.

Les célèbres dents Winifred Sanderson de Midler feront leur apparition, mais elles ont dû faire un nouvel ensemble. La paire qu’elle portait dans le film s’est cassée après que Midler a commencé à les porter pour des occasions spéciales, a-t-elle déclaré. Elle a également confirmé les trois actrices qui jouent les sœurs Sanderson filmées dans la même pièce. Ils se sont assurés de suivre les protocoles de sécurité contre les coronavirus. “Ce qui était le plus étrange, c’était 27 ans après la fin de cette photo, et je n’ai pas vu ces filles ensemble depuis 27 ans. Je les ai vues plusieurs fois, mais toujours en solo. C’était exactement la même chose,” Midler dit Meyers, note Entertainment Tonight. “C’était comme hier. C’était comme si nous mangions à la cafétéria. Nous sommes tombés en plein dans nos vieux personnages.”

Plus tôt cette semaine, Midler a confirmé que Parker, Najimy et elle-même seraient tous dans la suite de Hocus Pocus. Le projet est en cours depuis un certain temps, avec Adam Shankman embauché pour diriger et Jen D’Angelo écrit. Le film sortira directement sur Disney +. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient intéressés, «nous avons tous dit oui», a déclaré Midler à Good Day New York.