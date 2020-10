Réunion RBD: Anahí est à blâmer pour que tout le monde ne participe pas | INSTAGRAM

Rappelons que, il y a quelques semaines à peine, les fans du groupe emblématique RBD, composé d’Anahí, Christopher Uckermann, Poncho Herrera, Dulce María, Maite Perroni et Christian Chávez, ont été agréablement surpris que leur musique fasse ses débuts dans le plateformes numériques, 16 ans après la création du groupe.

Le succès a été tel qu’ils ont finalement annoncé qu’ils feraient un réunion et ils donneront un concert virtuel le 26 décembre, mais pas avec le groupe complet, puisque Poncho et Dulce María ne seront pas présents.

À cet égard, des Médias de divertissement mexicains, s’est entretenu avec une personne qui travaillera à la production d’un tel événement et a déclaré que les problèmes entre eux avaient déjà commencé, ainsi que les raisons pour lesquelles les six chanteurs ne seront pas ensemble.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Regards d’amour entre Anahí et Emiliano, dans leur dernière photo

«Oui, et la vérité est que c’est quelque chose que l’on attend depuis longtemps; Les gens sont toujours amoureux du groupe et de l’actualité du concert ils se sont positionnés au premier rang sur toutes les plateformes numériques. De plus, la vente des billets a dépassé les attentes de tout le monde », a mentionné la source, qui préfère garder l’anonymat.

De la même manière, la source a poursuivi en disant: «Quand les problèmes d’ego sont grands, rien ne peut jamais être réglé … Ces retrouvailles devaient avoir lieu à partir de 2014, en hommage aux 10 ans de création du groupe, mais là Il y avait aussi des problèmes, comme maintenant, et personne ne voulait le faire ».

Il s’avère qu’à ce moment-là, Anahí et Poncho ont donné un «non» retentissant parce qu’ils disaient qu’ils n’en avaient pas besoin dans leur carrière et, pour leur part, Dulce María, Maite, Christopher et Christian avaient d’autres projets et ils n’étaient pas intéressés.

Et quand ils ont finalement pu parvenir à un accord pour avoir les droits sur les chansons, qui appartiennent à Cris Morena, le créateur, Pedro Damián et la chaîne de télévision San Ángel: Televisa, ils n’étaient pas parvenus à un accord, donc ils ne pouvaient pas être en plates-formes numériques, et les a à peine téléchargées.

Enfin, lorsque les chansons ont finalement été téléchargées, tous les membres et le groupe sont devenus une tendance dans les réseaux, et en voyant la réaction des gens, Anahí a parlé avec tout le monde et a proposé de planifier quelque chose, et ils étaient tous d’accord avec l’idée. .

L’informateur a précisé qu’au début il envisageait de faire une simple émission en direct, quelque chose comme un programme spécial, mais plus tard, il lui est venu à l’esprit que s’ils pouvaient faire un minishow, une présentation à la fin de l’année.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il a également été précisé qu’en réalité, les garçons ont l’idée de faire une tournée pour 2021, se produisant dans les lieux les plus importants du Mexique et, surtout, dans les pays qui leur ont donné beaucoup de succès, comme le Brésil.

Bien que cela soit toujours sur la table, car ils savent que, si les six ne sont pas là, ils ne pourraient pas avoir le même succès, pour le moment, le concert du 26 décembre est l’expérience pour voir si ça marche pour eux seulement avec quatre membres, puisque avec les deux autres ils sont “à moitié combattus”.

Depuis, ils traînent les choses depuis de nombreuses années, «en fait, le groupe s’est séparé parce qu’ils en avaient déjà marre l’un de l’autre, et c’est entendu, ils ont passé 24 heures ensemble longtemps et ont fini par être agacés. De plus, il y a eu des querelles que jusqu’à aujourd’hui ils n’ont pas pu surmonter », a avoué l’informateur.

Précisant qu’Anahí est un leader né et est celui qui a toujours donné des ordres, qui a commencé à ennuyer les autres; “D’ailleurs, c’est elle qui a toujours attiré l’attention des médias, des fans et du public, celle qui a le moins aimé ça a été Poncho, et quand les retrouvailles ont commencé à être planifiées, la même chose s’est produite”, a-t-il poursuivi.

Et, comme Anahí s’organise, elle veut avoir du pouvoir et que les autres n’acceptent que ses ordres et Poncho n’aimait pas ça; Eh bien, selon l’informateur, quand ils ont commencé à planifier, il a apporté diverses idées, mais Anahí a juste ri et a dit: «Vous ne savez pas, vous n’avez plus suivi votre carrière de chanteur et vous ne savez pas vraiment à quoi ressemble cette entreprise; laisse-le moi”.

Action à laquelle Herrera n’a pas du tout pensé, en plus du détail de savoir qu’elle sera celle qui gagnera le plus pour la rencontre, “si ces retrouvailles se passent bien, cela pourrait laisser beaucoup d’argent pour tout le monde, mais Anahí est celle qui gardera principalement parce que c’est le producteur de l’émission et celui qui investit. Poncho n’aimait pas ça non plus », dit-il.

Quant à Dulce María, il s’avère qu’elle ne voulait pas être à l’événement, car à cette date, elle n’aura que quelques jours après l’accouchement, alors elle leur a demandé de venir en janvier pour qu’elle puisse passer sa quarantaine, perdre du poids et se sentir bien et en sécurité sur scène, mais Anahí ne le voulait pas.

«Attendons, voyons comment ça se termine, ça n’a même pas commencé. Ils commenceront à répéter en novembre à distance et deux semaines avant le concert, ils se verront pour finir de monter des chorégraphies et continuer à répéter tous les thèmes du spectacle », a-t-il conclu.