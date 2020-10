Les membres de la distribution GLOW se sont réunis pour la première fois depuis que Netflix a soudainement annulé la série lors d’un événement virtuel samedi pour encourager le vote avec les initiatives HeadCount et #GoodToVote. Au cours de la discussion, Alison Brie, Marc Maron, Betty Gilpin et le reste des stars de la série ont parlé de la création d’un film potentiel pour conclure l’histoire de la série. GLOW a été renouvelé pour un quatrième et dernier l’année dernière, mais Netflix a décidé d’annuler l’émission en raison de la pandémie de coronavirus.

Maron, le comédien le plus connu pour son podcast WTF, a fait un discours émotionnel à Netflix mardi après avoir entendu parler de l’annulation de l’émission, demandant au géant du streaming de leur permettre de faire un film de deux heures. L’idée a été évoquée à nouveau lors de la réunion virtuelle de samedi. Lorsque l’animatrice Jessica Radloff a demandé à tout le monde s’ils aimeraient faire un film, ils ont répondu «oui» à l’unisson. Sydell Noel, Britt Baron et Kia Stevens ont également participé à la réunion, note Deadline.

“Je pense qu’il y a une pétition là-bas et ce serait une chose très excitante que Netflix puisse le faire s’ils le voulaient. Je pense que cela résoudrait probablement le problème. Ce serait amusant à faire, ce serait facile à faire. , mais qui le f – sait ce qu’ils vont faire », a déclaré Maron samedi. “Je pense que c’est une excellente idée et j’espère que les gens se rallieront suffisamment pour élever les intérêts des dirigeants là-bas.”

Gilpin a déclaré que la réunion avait été organisée avant qu’ils n’entendent parler de la décision de Netflix, et qu’elle a fini par dominer la discussion. «Nous avons programmé ce Zoom alors que nous pensions que nous avions encore une saison quatre, donc on a l’impression de t’avoir invité à notre mariage, puis le marié a eu des relations sexuelles avec une serveuse de cocktail louche et maintenant nous sommes tous ivres sur place ensemble et nous sommes comme «profiter des quiches parce que c’est fini», a déclaré Gilpin, qui a remporté une nomination aux Emmy pour son rôle de Debbie Eagan. “Si ce mariage est maintenant un enterrement, faisons-en un de ces plus amusants.”

Lundi, Netflix a déclaré qu’il n’irait pas de l’avant avec une quatrième saison, même si la série acclamée par la critique était déjà renouvelée. Le streamer a blâmé le retard prolongé causé par la pandémie de coronavirus comme raison. L’émission a été inspirée par la série télévisée Glorious Ladies of Wrestling des années 1980 et a été créée par Liz Flahive et Carly Mensch. Le créateur d’Orange Is the New Black, Jenji Kohan, était producteur exécutif sur GLOW.

“Liz Flahive et Carly Mensch, je vous serai éternellement reconnaissante. Vous avez changé ma vie”, a écrit Gilpin dans un essai pour Vanity Fair. “C’est triste et étrange de finir de cette façon. Mais nous avons pu le faire 30 fois. Je veux dire, j’ai beaucoup pleuré dans ce métro. Je n’aurais jamais pensé pouvoir le faire une fois. Mais c’est une pandémie et Rome est brûlant, et je vous parie que pendant que Rome est tombée, quelqu’un a eu un grand magazine spécialisé dans les tablettes de pierre qui a été annulé. Honnêtement? C’est bon. “