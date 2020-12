L

ondon abrite des milliers de pubs et de restaurants.

La capitale est sortie du verrouillage des restrictions de niveau 2 le 2 décembre, ce qui permettait aux sites de servir de l’alcool avec un repas copieux. Ces entreprises hôtelières se sont dûment approvisionnées en bière, en aliments frais et en fournitures pour les aider à traverser la période de négociation occupée et vitale de Noël.

À peine 12 jours plus tard, ils ont reçu l’ordre de fermer, avec un préavis d’un jour seulement, car Londres était soumise aux restrictions de niveau 3 les plus strictes.

Une nuit de commerce folle a été observée mardi soir, avec Wetherspoons offrant 99 pintes, d’autres pubs vendant des bières à un prix aussi bas que possible et des restaurants aussi bondés que les mesures sécurisées par Covid le permettraient.

Mais la plupart de ces locaux avaient une liste complète de réservations jusqu’au 25 décembre et s’étaient approvisionnés en conséquence. Qu’arrivera-t-il à tous leurs produits frais? Les dindes, les choux de Bruxelles, les fromages, les laits, les légumes, les viandes et fruits de mer de grande qualité?

(

Les produits du Cheese Bar sont vendus à partir des sites artisanaux de la marque fonctionnant comme des magasins de détail uniquement

/ The Cheese Bar and Cheese Shop sur Columbia Road)

L’organisme commercial UK Hospitality a averti que des millions de livres de cette nourriture pourraient se diriger vers la poubelle.

Son directeur général, Kate Nicholls, a déclaré que «comme avec les précédents verrouillages à court préavis, cela va provoquer une surabondance de nourriture et de boissons gaspillées», car les entreprises hôtelières ne peuvent pas «simplement se mettre en marche et s’éteindre».

Karen Bosher, directrice générale de Greene King de Premium, Urban and Venture, a déclaré au Standard que «la radiation d’actions est un problème matériel sérieux».

«Le fait que nous ne soyons pas indemnisés [by Government] montre un manque de compréhension matérielle de ce que nous devons jeter ou donner aux banques alimentaires », a-t-elle déclaré.« Cela a un coût important pour l’entreprise.

Nous avons 1,5 tonne de fromage que nous devons déplacer en quelques jours

Il devrait également y avoir un effet d’entraînement de la douleur le long de la chaîne d’approvisionnement en raison du changement de dernière minute.

Le Standard s’est rendu dans les salles de Londres pour poser la question. Les restaurateurs, les publicains et les opérateurs de marché nous ont dit qu’ils faisaient tout leur possible pour éviter d’ajouter à la «montagne de gaspillage alimentaire».

Ces propriétaires d’entreprises aux prises avec des difficultés font don de produits excédentaires aux banques alimentaires – tout en ayant toujours à payer les factures des fournisseurs – en donnant aux membres de leur personnel maintenant réaffectés et en passant à la dernière minute au commerce de détail local.

Voici quelques-unes de leurs histoires:

Donner de la nourriture au personnel d’accueil nouvellement en difficulté

Wild by Tart est un restaurant basé à Pimlico, lancé par les cofondateurs Jemima Jones et Lucy Carr-Ellison, deux anciens traiteurs des stars – leurs clients précédents incluent Kate Moss et la top model Gisele Bundchen.

Jones a déclaré au Standard que la quantité de gaspillage alimentaire qui devrait être observée dans la capitale dans la semaine à venir est «dévastatrice».

Elle a déclaré: «La dernière annonce est juste un autre signe que le gouvernement ne sait pas ce qu’il fait en matière d’hospitalité. La quantité de gaspillage alimentaire que nous verrons dans la capitale est dévastatrice, car les restaurants auront acheté des stocks pour les 10 prochains jours – la période la plus chargée de l’année. “

Jones et l’équipe ont littéralement préservé les aliments dans le but de conserver tous les produits qu’ils peuvent et offriront tous les surplus de produits frais à leur personnel «brillant».

Elle a déclaré: «Nous travaillons dur depuis que nous avons découvert que le niveau 3 préserve et décapage tout ce que nous pouvons – mais aussi nous assurer que tout le stock frais est acheminé à notre personnel, qui, après une année aussi difficile, mérite toute l’aide possible. cette période festive.

Plusieurs autres restaurants, comme Wild by Tart, offrent leur stock au personnel. Les travailleurs de l’hôtellerie font face à un Noël avec seulement 80% du salaire de base et à une réduction de salaire plus importante en conditions réelles en l’absence de pourboires.

De nombreux restaurants, bars et pubs londoniens signalent également des licenciements du personnel en raison de la plongée de la capitale dans le rang 3 à court terme, les lieux manquant de revenus vitaux en décembre sur lesquels les propriétaires d’entreprise comptaient pour traverser la maigre janvier et février période.

Cela vient après que les chiffres du chômage au Royaume-Uni publiés cette semaine ont montré qu’environ un tiers de toutes les pertes d’emplois constatées depuis février étaient dans le secteur de l’hôtellerie.

La British Beer & Pub Association a déclaré que le passage au niveau 3 coûterait à lui seul des millions de dollars et mettrait en danger 8 000 emplois supplémentaires.

(

Wild by Tart est un restaurant généralement animé basé à Pimlico, lancé par les cofondateurs Jemima Jones et Lucy Carr-Ellison – d’anciens traiteurs de stars comme Kate Moss.

/ Wild par Tart)

Pivotement vers les commandes postales et les ventes en vitrine

Mathew Carver, propriétaire et exploitant du lieu artisanal de Camden, The Cheese Bar, et Funk sur la destination branchée Columbia Road, a déclaré que le week-end dernier, son équipe avait été «occupée à acheter suffisamment de fromage pour durer jusqu’en janvier».

L’entreprise dispose désormais de 1,5 tonne de produits laitiers «que nous devons changer en quelques jours».

Carver a déclaré au Standard qu’il était «reconnaissant» pour les commandes par correspondance déjà définies et pour la possibilité de vendre du fromage à partir de ses sites fonctionnant uniquement comme des magasins.

Il a dit: «Cela nous aidera à éliminer certains de ces problèmes, mais nous serons toujours assis sur une montagne de fromage britannique le 24 décembre.

«Nous ne pourrons pas garder cela avant janvier. Nous prévoyons donc de faire don de 100 plateaux de fromages à des associations caritatives locales à Camden et Hackney et, espérons-le, égayer les Noëls des Londoniens dans le besoin.»

Vendre des produits haut de gamme à des Londoniens locaux chanceux

Le chef patron Tony Rodd, qui dirige le restaurant britannique moderne Copper & Ink au cœur du village huppé de Blackheath, s’est rendu mardi sur Twitter pour vendre du gibier qu’il ne pourrait plus servir avant Noël.

Le finaliste de Masterchef a posté à 10h40, offrant aux habitants de Blackheath la possibilité d’acheter 16 longes «superbes» préparées et prêtes à cuire à 70 £ pièce, à congeler pour la saison des fêtes ou à manger fraîches. La viande de haute qualité a été abattue le week-end dernier dans le Kent, a déclaré le chef. En quelques heures, et avant la dernière soirée de négociation sous les restrictions de niveau 2, le chef s’était vendu. Il avait tellement de demandes que de nombreux habitants ont été déçus d’avoir manqué.

Exprimant son soulagement face au succès, Rodd a écrit: «Merci à tous ceux qui nous ont acheté de la venaison aujourd’hui. Vous êtes tous incroyables! 16 longes vendues en quelques heures. C’est une facture de boucherie dont je n’ai pas à m’inquiéter! »

Rodd n’est pas le seul chef à tenter de se tourner vers le marché de la vente au détail à la dernière minute.

Il suit un schéma similaire à celui du premier verrouillage en mars, qui a vu les restaurateurs et les fournisseurs de l’industrie cesser soudainement de vendre des morceaux de viande de première qualité – et même du homard – à des prix réduits aux Londoniens dans le but d’éviter le gaspillage et de vendre les produits. avant qu’il ne soit périmé.

(

Darren Henaghan, directeur général de Borough Market, a déclaré que le marché et les commerçants déplaceraient les surplus de nourriture vers de bonnes causes «jusqu’à Noël»

/ Marché de quartier )

Travailler avec les voisins pour vendre des pintes à emporter et changer les barils

Le George Inn at Southwark existe depuis le 17ème siècle et était un lieu de prédilection de Charles Dickens. C’est le seul pub encore galleried de Londres, et a même été mentionné dans Little Dorrit.

Le directeur Tom Flynn a déclaré au Standard qu’il avait vendu des pintes de bière blonde et artisanale pour seulement 2 £, et de la bière en fût pour 1,49 £, mardi soir, dans le but de changer autant de pintes que possible.

Le reste de ses lourds fûts sont maintenant «décantés» dans le pub voisin, The Anchor, qui – contrairement à The George – ouvre ses portes pour offrir des pintes et de la nourriture à emporter d’ici Noël.

Le publicain, qui gère le site du géant des pubs Greene King, a déclaré que ses énormes stocks restants de nourriture seraient donnés à une banque alimentaire de Borough High Street.

«Au moins, cela aidera les familles aux prises avec la pandémie», a-t-il déclaré.

Faire don du stock excédentaire aux organismes de bienfaisance et aux banques alimentaires locales

Darren Henaghan, directeur général du Borough Market, emblématique et généralement bondé de Londres, a déclaré que son partenariat avec la société de déchets alimentaires Plan Zheroes aidera le marché et plus de 23 commerçants à transférer le surplus de nourriture vers de bonnes causes «jusqu’à Noël».

Le chef Nicholas Balfe, du restaurant de saison de Brixton, Salon, a déclaré que – en raison de la pandémie et des verrouillages répétés – son équipe était déjà devenue «une opération assez allégée en ce qui concerne nos commandes».

Ils vendront tout surplus ou nourriture supplémentaire qu’ils pourront et «donneront tout ce qui reste à des associations caritatives locales de Brixton et Peckham».

(

Délicieusement Ella – alias Ella Mills – fait partie des bénévoles du projet Felix. L’organisme de bienfaisance pour le gaspillage alimentaire a appelé aujourd’hui les restaurants et pubs de Londres à se mettre en contact pour faire don de leur stock excédentaire

/ Alex Lentati)

L’appel du Standard’s Food for London Now est associé au Felix Project, la plus grande organisation caritative de redistribution alimentaire de la capitale.

Richard Smith, responsable de l’approvisionnement de l’organisme de bienfaisance, a appelé aujourd’hui tous les restaurants et pubs de Londres à contacter l’organisme de bienfaisance pour lui faire don de son stock excédentaire.

Il a déclaré: «Le projet Felix est exceptionnellement occupé à sauver l’approvisionnement alimentaire des restaurants et des bars qui ont dû fermer en raison des restrictions de niveau 3. Le gaspillage alimentaire est toujours un problème à Noël, mais ces restrictions soudaines aggravent le problème.

en relation

«Nous exhortons les restaurants et les pubs avec des surplus de nourriture à Londres à entrer en contact et nous ferons de notre mieux pour les envoyer en toute sécurité à de bonnes causes au service des personnes dans le besoin.

L’appel de ce document a reçu un énorme soutien depuis son lancement en mars et a réussi à lever plus de 2 millions de livres sterling pour aider à garantir que personne dans la capitale ne souffre de la faim à cause du Covid-19.

Le Standard prévoit également de créer une cuisine sociale dirigée par des professionnels, qui visera à produire 1,5 million de repas aux Londoniens dans le besoin chaque année, comme un héritage durable pour lutter contre la pauvreté alimentaire.