M

Plusieurs institutions financières occidentales ont été invitées à mettre fin à leurs investissements dans une société pharmaceutique chinoise autorisée à utiliser des pièces de pangolin.

Chine Beijing Tong Ren Tang Co Ltd, un géant pharmaceutique chinois avec des filiales à travers le monde, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis, était l’une des 221 entreprises à conserver une licence d’utilisation des écailles de pangolin selon une Environmental Investigation Agency (EIA) enquête.

L’EIA est une organisation caritative basée au Royaume-Uni qui enquête sur les menaces pesant sur le monde naturel, notamment la déforestation, la pollution plastique et la criminalité liée aux espèces sauvages. Elle était l’une des 20 principales organisations de la faune à convenir d’une déclaration commune au G20 le mois dernier, négociée par l’Evening Standard et Independent.

La société pharmaceutique, qui est cotée à la Bourse de Shanghai, a été accusée dans le rapport Smoke and Mirrors de l’EIA d’octobre de vendre des produits de médecine traditionnelle chinoise (MTC) avec des écailles de pangolin marquées dans les ingrédients.

(

Pangolin de Formose au zoo de Taipei

/ . via .)

Selon l’EIA, l’un de ces produits, étiqueté «Easy Throat Tablet», contenait du «pangolin sauvage» dans sa liste d’ingrédients. China Beijing Tong Ren Tang Co Ltd n’a pas pu être joint pour commenter.

Les entreprises de services financiers qui détiennent des investissements dans la société pharmaceutique chinoise comprennent Vanguard, Morgan Stanley, BlackRock, Deutsche Bank, St James ‘Place et Standard Life Aberdeen, selon le compilateur d’informations financières Bloomberg.

Un porte-parole de BlackRock, qui détient près d’un demi pour cent de la société au 1er décembre 2020, a déclaré: «Nous avons une position très mineure dans Tong Ren Tang grâce à des produits indiciels qui suivent l’indice MSCI Emerging Markets. Nous nous sommes engagés avec l’entreprise par le biais de notre équipe de gestion des investissements sur l’ESG [environmental and social governance] sujets, y compris la chaîne d’approvisionnement. »

Toutes les autres entreprises ci-dessus ont été contactées pour commentaires. Des sources proches des entreprises ont indiqué que leurs avoirs étaient très modestes ou faisaient partie d’investissements passifs par le biais de trackers indiciels, qui achètent automatiquement un échantillon représentatif d’actions de sociétés cotées en bourse.

Chris Hamley, de l’EIA, a déclaré: «L’implication de grands investisseurs européens et américains dans des sociétés pharmaceutiques TCM connues pour vendre des médicaments à l’échelle du pangolin démontre le besoin critique pour tous les investisseurs de prendre en compte les risques liés au commerce illégal d’espèces sauvages dans la prise de décision d’investissement.

Des pangolins auraient été en vente au marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan, qui serait à l’origine de la pandémie de coronavirus. Les pangolins sont considérés comme un produit de luxe dans de nombreuses cultures pour leur viande et leurs écailles. En médecine traditionnelle chinoise (MTC), on pense que les échelles induisent la lactation chez les femmes.

Les huit espèces de pangolin, les quatre originaires d’Afrique et les quatre originaires d’Asie, sont inscrites à l’Annexe I de la Convention pour le commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES). Les quatre espèces de pangolins asiatiques sont répertoriées comme étant en danger critique d’extinction après des décennies de braconnage.

en relation

M. Hamley a poursuivi: «La demande de produits illicites de la faune tels que les écailles de pangolin et les os de léopard pour une utilisation dans la MTC détruit la biodiversité et constitue un facteur de risque majeur dans l’émergence de maladies zoonotiques. Les investisseurs doivent agir de manière responsable pour s’assurer qu’ils ne soutiennent pas des activités qui poussent la faune vers l’extinction et mettent le monde en danger d’une autre pandémie. »

La section «À propos de nous» du site Web de Chine Beijing Tong Ren Tang se lit comme suit: «Fondé en 1669, Beijing Tong Ren Tang a été le seul à servir les familles royales avec la médecine chinoise pendant 188 ans sous le règne de huit empereurs depuis 1723. Beijing Tong Ren Tang était réputé dans l’industrie de la médecine chinoise à l’échelle nationale.

«Hériter de la devise d’entreprise de Tong Ren Tang:« Aucun compromis sur les coûts et la main-d’œuvre malgré la complexité du traitement des plantes médicinales. Aucun compromis sur la qualité et la norme malgré la rareté des ingrédients médicinaux depuis 350 ans, nous sommes disciplinés pour offrir des produits et services de qualité.

«Nous sommes prudents dans notre processus de fabrication et recherchons l’excellence, nos produits sont célèbres et héréditaires avec ses formules uniques, ses matières premières supérieures, ses superbes compétences techniques et son efficacité distinguée.