es défis auxquels le NHS est confronté pour restaurer les services après la première vague de covid sont ce soir mis à nu dans un nouveau documentaire télévisé.

Un chirurgien a déclaré qu’essayer d’obtenir une place à l’hôpital Royal Free était «comme essayer d’obtenir une audience avec le pape» alors que la fiducie de Londres commence à ramener une chirurgie complexe du cancer en interne.

Le premier épisode de la série en six épisodes Hospital, projeté sur BBC2 à 21h, révèle comment certains patients ont vu leur cancer s’aggraver en raison du retard pris dans le traitement.

Un homme atteint d’un cancer de l’intestin a dû se faire enlever les deux tiers de son foie – le maximum possible sans avoir besoin d’une greffe – après que des tumeurs se soient propagées dans tout l’organe.

Mais la directrice générale du groupe de la confiance, Caroline Clarke, a déclaré que le documentaire montrait également que le NHS était «sûr et ouvert aux affaires» – et a exhorté les patients à ne pas avoir peur de se faire soigner.

«Même s’il était difficile de redémarrer les services, nous étions là et ouverts», a-t-elle déclaré au Evening Standard. «Si les gens ont un rendez-vous ou s’ils ont un besoin urgent de traitement, entrez.»

L’oxygène a presque manqué lors du premier NHS Trust pour traiter les patients Covid

La fiducie hospitalière qui a traité les premiers cas de coronavirus de Londres a failli manquer d’oxygène alors que des centaines de patients se sont battus pour leur vie, peut-on révéler. Des images extraordinaires rassemblées par une équipe de documentaires de la BBC ont montré que la confiance du Royal Free London NHS était presque au point de rupture alors que des ambulances faisaient la queue à ses portes pour décharger les patients de Covid-19. À un moment donné, des alarmes ont retenti alors que les niveaux d’oxygène chutaient dans son principal hôpital de Hampstead en raison du grand nombre de patients sous assistance respiratoire. Un médecin a déclaré qu’il y avait un risque de «panne catastrophique» de l’ensemble du système d’approvisionnement en oxygène.

L’équipe du documentaire est retournée au Royal Free, à Hampstead, en août et septembre, après avoir initialement capturé les premiers jours de la pandémie en février et mars alors qu’il était l’un des premiers hôpitaux du NHS à recevoir des patients covid.

Une patiente cancéreuse, Judy, mère d’un adolescent, a besoin d’une «procédure de Whipple» qui nécessite deux chirurgiens pour opérer l’un après l’autre dans une procédure de sept heures.

L’un de ses chirurgiens, Daren Francis, qui se bat pour trouver un théâtre après que la chirurgie du cancer soit ramenée au Royal Free de l’hôpital privé Princess Grace de Marylebone, déclare: «Obtenir une place, c’est comme avoir une audience avec le pape. C’est assez difficile.

Judy et M. Francis ont parlé du documentaire sur BBC Breakfarst ce matin.

Dans une autre scène, la fiducie ne dispose que de 13 tests de covid «rapides» par jour pour les patients. Ces tests fournissent un résultat dans les 45 minutes et peuvent être cruciaux pour certains patients pour déterminer si leur chirurgie peut avoir lieu.

Un porte-parole de l’hôpital a déclaré qu’il avait également accès à 280 tests quotidiens qui donnaient des résultats dans les 24 à 36 heures, et qu’il dispose désormais de plus de 40 tests rapides chaque jour.

Le Royal Free a dû augmenter le nombre d’opérations internes de 13 à 107 par jour lorsque le contrat du NHS England avec les hôpitaux privés du centre de Londres a été interrompu en septembre en raison du coût.

Le nombre de patients sur la liste d’attente du Royal Free est passé d’environ 70 000 à 75 000 pendant la pandémie, avec plus de 8 000 en attente de plus de 12 mois.

L’hôpital a également constaté une augmentation apparente du nombre de patients atteints de crise cardiaque, qui, selon un médecin, était due au fait que les patients avaient «peur» de se faire soigner pour des problèmes cardiaques précoces – augmentant ainsi leur risque de crise.

Mme Clarke a déclaré que le Royal Free avait doublé sa capacité de soins intensifs à environ 68 lits cet été, avec une capacité «flexible» et des lits supplémentaires à l’hôpital Barnet portant la capacité globale de l’USI de la fiducie à environ 100.

Caroline Clarke: a déclaré que le Royal Free était “sûr et ouvert” et a exhorté les patients à ne pas s’inquiéter de rechercher un traitement

À l’heure actuelle, ses unités de soins intensifs ne sont pas pleines de patients covid – ce qui signifie que les lits peuvent être utilisés pour les patients chirurgicaux.

Mme Clarke a déclaré que la plus grande préoccupation concernait les patients non covidés qui avaient attendu «beaucoup trop longtemps» le traitement.

Elle a déclaré: «Nous sommes maintenant de retour dans les affaires et, à peu près dans toutes les spécialités, faisons ce que nous étions avant covid, ce qui nous permettra de traiter les patients qui attendent plus longtemps et les patients qui ont la priorité clinique en premier.

«Ce que je dirais aux patients, c’est: nous ne vous avons pas oublié. Veuillez patienter avec nous. Nous promettons que nous traiterons les gens par ordre de besoin clinique, et nous sommes vraiment attentifs aux patients qui attendent depuis longtemps. Mais ça va prendre du temps.

«Chaque chose qui se passe à l’hôpital a été efficacement repensée pour garantir la sécurité, éloigner les patients covid des patients qui venaient d’une chirurgie de routine et assurer la sécurité du personnel.

Elle a déclaré que les pressions exercées sur le trust “reflètent” actuellement ce qui se passe à Londres, mais qu’elle “n’a rien pris pour acquis”, malgré l’espoir que le verrouillage d’un mois réduira la demande de soins hospitaliers.

Dans toute la capitale, le nombre de patients atteints de coronavirus hospitalisés est resté à environ 1000 pour la semaine dernière, dont le nombre nécessitant un ventilateur a grimpé au-dessus de 150.

Mme Clarke a déclaré: «Le Royal Free et Barnet reflètent ce qui se passe à Londres, mais notre unité de soins intensifs est très occupée parce que nous pratiquons de nombreuses chirurgies électives. C’est plein de patients qui ont subi une chirurgie complexe, ce qui est génial.

«L’espoir est qu’en ayant plus de lits de soins intensifs maintenant, et avec un peu de chance, ce« verrouillage 2.0 »supprimera toute nouvelle admission, et nous n’aurons pas à annuler la chirurgie.»

Elle a ajouté: «Nous avons remodelé nos A & Es. Nous avons plus de tests. Nous avons des stocks d’EPI. Je me sens beaucoup mieux préparé. Cela semble beaucoup plus calme et beaucoup plus planifié.

«Cela dit, beaucoup de mes collaborateurs sont fatigués. C’est ce qui nous préoccupe. Et certaines personnes ont vraiment hâte d’entrer à l’hôpital. L’une des raisons de vouloir faire ce film était de montrer aux gens que le NHS est sûr et ouvert aux affaires. Ma plus grande anxiété est la fatigue des autres et l’anxiété du patient.

Elle a dit que le film était un «hommage» au personnel travaillant dans le NHS. «Tous ces gens viennent travailler pour faire du bon travail, dans des circonstances vraiment difficiles. L’épisode que j’ai vu m’a fait réfléchir: ce personnel est incroyable.

«Et les patients qui ont accepté d’être filmés… cela vous fait prendre conscience de l’impact indirect du covid sur les gens, et pas seulement sur les patients mais sur leurs familles. Je l’ai regardé et je me suis senti assez ému.

• L’hôpital est sur BBC2 à 21 heures ce soir.