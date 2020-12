Révélez Noelia qui elle est vraiment tout en montrant sa silhouette! | Instagram

La célèbre chanteuse, actrice, mannequin et femme d’affaires Noelia D’origine portoricaine, elle a partagé à travers un instantané, comme toujours montrant sa silhouette parfaite, mais elle avait un extra, elle a décidé de montrer qui elle était vraiment, peut-être que ses partisans ne s’y attendaient pas.

Bien que Noelia ces dernières années, en plus de la connaître pour ses chansons qui sont tellement tombées amoureuses depuis sa première sortie à ce jour, elle nous a montré qu’elle est non seulement une excellente interprète mais aussi un modèle de premier ordre, en plus d’être une femme entrepreneuriale prête à le faire. continuer de croître dans l’industrie.

Noelia Elle est toujours à la recherche d’une opportunité d’évolution, non seulement en tant qu’artiste, mais aussi en tant que femme et femme d’affaires. Avec une carrière de vingt ans, l’interprète de “Tú” est également connue pour sa beauté et étant la propriétaire d’une figure enviable que bien sûr des centaines de jeunes femmes aimeraient avoir .

Dans son récent La photographie Il semble porter une tenue frappante, il semble porter l’un des shorts les plus courts qu’il ait jamais utilisés, des talons et un haut, cela semble quelque chose de très décontracté cependant Noelia Elle a l’air belle, même si à vrai dire avec n’importe quelle tenue qu’elle a l’air phénoménale, la description qui l’accompagnait était intéressante d’après l’instantané avec laquelle plusieurs de ses millions de fans étaient d’accord.

Je suis exactement comme ça, je ne suis pas un fantasme, je suis aussi réel que tu me vois. Libre de complexes, libre de vivre, libre de se sentir, sourd à la critique et immunisé contre la négativité. Juste dans mon monde, je contrôle, et donc je suis heureux », écrit-il.

Noelia Elle est l’une des rares célébrités à connaître ses followers, pendant ces mois de pandémie, la chanteuse n’a cessé de saluer ses fans, en plus de les inviter à faire partie de sa page dans OnlyFans.

Bien qu’elle se consacre continuellement à ravir l’élève de ses fans avec ses photographies intenses, Noelia n’a fait que promouvoir sa page susmentionnée, mais elle aime aussi se sentir comme une belle femme, ce qu’elle est en fait.

On pourrait dire que toute sa personne est la combinaison parfaite de beauté, d’intelligence et d’audace, c’est la triade parfaite pour conquérir non seulement ses fans mais le monde entier avec cela, sa sécurité et sa décision sont le plus qui l’aide à renforcer ses idéaux et de tenir ferme face aux situations négatives qui sont venues apparaître dans sa vie.

La Portoricaine n’abandonne pas et dans chacun de ses projets elle met son cœur et se rend complètement, c’est une longue liste d’entreprises, d’entreprises et de lancements qu’elle a fait, surtout cette année que bien que beaucoup aient quitté leur emploi ou reporté projets pour Noelia Ce fut une année très productive, apparemment il ne reste pas immobile un instant, son énergie ne semble pas être gaspillée.

Bien que beaucoup pensaient qu’il avait profité de cette pandémie pour faire des affaires, il l’a fait pour aider la société et a même soutenu certains hôpitaux et personnels médicaux avec de la nourriture pendant quelques mois et même des protecteurs en acrylique.

En fait, Noelia a cherché comment elle pouvait aider les autres, elle a immédiatement trouvé un moyen, peut-être peu de gens le savent, mais c’est une femme formidable qui, en plus de choyer ses fans avec ses publications, se consacre à aider. Ceux qui en ont besoin trouvent toujours un moyen efficace de le faire, nous espérons que la vie redonnera une partie de ce qu’elle nous a donné et que votre entreprise connaît un tel succès qu’à l’avenir nous la verrons au sein de la Bourse de New York.

