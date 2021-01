Revenez avec tout! Paty Navidad ouvre un nouveau compte Twitter | Réforme

L’actrice controversée Paty Noël Elle a dédié un message aux personnes qui la détestent sur Instagram, où elle a également partagé la photo de son nouveau compte, car il semble que rien ni personne ne l’arrête.

À Paty Navidad la controverse qui a été générée après la suspension de votre compte en Twitter Il a fait ce que le vent a fait à Juárez, puisque l’actrice est revenue sur le réseau social et l’a montré sur son compte Instagram officiel.

Et c’est qu’après que la société ait décidé de désactiver le compte de Noël en raison de sa façon de penser la contingence sanitaire et de son soutien au président des États-Unis, elle a utilisé son compte Instagram officiel pour rester en contact avec ses followers. à qui il a annoncé son retour sur Twitter avec une vidéo et un message où il parle de censure.

Dans ce message, elle s’est adressée à tous ceux qui l’aiment et à ceux qui la détestent aussi, mais elle a invité tout le monde à ne jamais abandonner ni à avoir peur de s’engager librement et avec force sur un nouveau chemin et d’envoyer des bénédictions.

J’ai des nouvelles pour tous ceux qui m’aiment ou me détestent, qu’en pensez-vous? J’ai déjà un nouveau compte sur Twitter qui me manque tellement. @patynavidadnew. Ici à côté de toi je laisse la photo du récit que c’est, puisque la colombe bleue a volé et n’y apparaît pas … », commença-t-il à écrire.

À partir des derniers messages que l’actrice dans le compte qui a été suspendu, c’est là qu’elle a souligné que certains de ses proches avaient été guéris du coronavirus grâce à de la goyave et de l’aspirine qui ont été prises pour finir plus tard en s’assurant que le C0vid était “la même grippe de tous. ans qui mutent tous les deux ans. “

Après ça, Noël Il a déplacé ses plaintes sur son compte Instagram où il a assuré que le mensonge n’est pas celui qui est censuré mais la vérité et c’est pourquoi il a expliqué que les gens qui n’obéissent pas ou ceux qui essaient de penser par eux-mêmes sont ceux qui seront critiqués. et censuré.

Dans cette publication, Paty Navidad a assuré à ses abonnés qu’ils voulaient nous voler même de l’oxygène pour le vendre dans des réservoirs, c’est pourquoi elle a demandé à tout le monde de ne pas avoir peur de tout penser et de tout remettre en question.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis le début de la pandémie C0VID-19, l’actrice de Sinaloa a utilisé son compte Twitter pour partager ses idées sur le coronavirus, le nouvel ordre mondial, les dangers du vaccin C0VID-19 et qu’elle était en faveur de la réélection de D0nald Truwp. Des idées qui n’ont pas toujours été très bien accueillies par les internautes.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

En fait, les dernières déclarations de l’actrice et l’annulation de son compte Twitter ont été à l’origine de blagues, même de la part de collègues du monde du divertissement comme Eugenio Derbez.

Le comédien a partagé une vidéo sur son compte Twitter officiel dans lequel il en a profité pour faire un jeu de mots avec le nom de famille de Noël.

Et c’est que dans le tweet, Derbez dit que celui qui a “fini” par “Noël” était le réseau social et non le méchant de Noël qui tente d’empêcher la célébration du Who.

À tel point que “The Grinch” a tenté de mettre fin à Noël … et c’est Twitter qui l’a mis fin “, a écrit Derbez dans le post.

Alors Paty Noël Elle a conclu par un message pour ceux qui l’attaquent toujours sur les réseaux sociaux: “Chacun donne ce qu’il a dans son cœur, ceux qui ne savent qu’insulter et attaquer, c’est parce que c’est la seule chose qu’ils ont à l’intérieur.”

Cela peut vous intéresser: l’avis d’Eugenio Derbez sur la suspension du compte de Paty Navidad