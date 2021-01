Revenir à la royauté? Megxit réunira Meghan, Harry et Isabel | Instagram

Il est récemment apparu que le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle et prince harry Ils rencontreront la reine Elizabeth II, ce qui a déjà donné lieu à diverses spéculations sur un “possible retour à la royauté” jusqu’à ce que l’on sache aujourd’hui, l’un des thèmes centraux des retrouvailles sera justement le “Megxit”.

Il ne faut pas oublier que le terme “Megxit“,” Meg “, (Meghan)” Exit “, (Exit en espagnol), a été attribuée à la démission du prince Harry et de Meghan Markle de leurs fonctions dans la maison britannique, effectuant des tâches au nom de la Reine Isabel, une décision qui tenait la duchesse de Sussex responsable à l’époque, ont-ils déclaré.

Il y a presque un an, tous deux renonceront à tous leurs titres royaux, à leur rôle de “Membres seniors“au sein de la monarchie.

Qu’est-ce qu’un membre senior?

Ce titre est décerné aux personnes qui occupent les premières places dans la lignée de succession au trône ainsi qu’à leurs conjoints, le prince Harry occupe la «sixième position», après son père, Charles de Galles, et son frère, le prince William.

Il a été diffusé le 8 janvier lorsque Meghan et Harry ont annoncé une nouvelle aux médias, ils laisseraient “la royauté chercher leur indépendance économique en dehors du Royaume-Uni”, ce qui a complètement secoué Isabel II et toute la monarchie.

Suite à l’accord finalement conclu entre la famille royale britannique et le Sussex, est que ceux-ci pourraient continuer à conserver leurs titres «d’Altesse Royale», bien qu’ils aient choisi de n’apparaître que sous leurs noms.

À ce stade, il y a des aspects qui doivent encore être définis comme les titres militaires du plus jeune fils de Carlos et Diane de Galles, Le prince Harry, qui cherche apparemment à retrouver ces honneurs auxquels il aurait dû renoncer avec son départ.

Vont-ils négocier le Megxit?

Selon ce qui s’est passé, Meghan et Harry ne veulent pas cesser d’appartenir totalement à la royauté, ils demanderaient une prolongation dudit accord du “Megxit” d’un an, ce qui leur permettrait de continuer en tant que membres de haut rang de la famille royale britannique qui ils ne travaillent pas activement pour la reine Elizabeth II.

La dernière fois que Meghan et Harry sont apparus aux côtés des membres royaux, c’était lors de l’événement du Commonwealth, à l’abbaye de Westminster le 9 mars, apparemment l’un des engagements que le couple devrait remplir dans le cadre de l’accord pour ton départ.

La reine Elizabeth les a invités à son anniversaire

D’autre part, le prochain voyage de Meghan et du prince Harry ajoute d’autres raisons puisque le monarque, la reine Elizabeth II aura 95 ans en avril, pour lequel elle a invité son petit-fils et sa famille à la célébration prévue qui a commencé à être organisée.

Il est à noter que depuis que Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni, c’est la première fois qu’ils rencontreront publiquement la famille royale depuis janvier 2020.

Apparemment, le défilé annuel qui se tenait chaque année en l’honneur du souverain, et qui avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie, pourrait reprendre en 2021.

La tournée intitulée “Trooping of the Color” aura lieu le 12 juin à Londres, de sorte que le duc et la duchesse de Sussex, Meghan Markle et le prince Harry, devraient être présents à l’événement, a rapporté le Sunday Times.

Le plan actuel est que le défilé d’anniversaire de la reine ait lieu à Londres comme d’habitude, avec l’acceptation qu’il faudra peut-être l’adapter ou le réduire selon les directives en vigueur à l’époque », a déclaré un employé royal au point de vente. . “Mais l’aspiration et le désir ultime est d’y parvenir.”

Cela marquera également la première célébration au Royaume-Uni après la présence de la pandémie, qui a conduit à l’apparition d’Elizabeth II en 2020 sans sa famille après l’interdiction d’événements qui mettent toute la population en danger et encore plus à la souveraine qui a été confinée dans ses résidences royales sous des mesures de sécurité strictes.

Cette année, la reine, qui est déjà considérée comme l’une des plus anciennes de la monarchie britannique, aura 95 ans tandis que son mari, Philip d’Edimbourg, aura 100 ans en juin, si les retrouvailles de toute la famille d’Elizabeth II sont terminées. , on s’attend à ce qu’ils sortent tous sur le balcon du palais de Buchkingam et que tous puissent assister aux retrouvailles entre les héritiers du trône.