Le deuxième acte de Dexter Morgan en tant que bûcheron touche à sa fin: Showtime a ordonné une reprise de 10 épisodes de Dexter, avec Michael C. Hall à bord pour reprendre son rôle de justicier tueur.

L’EP original Clyde Phillips sera de retour en tant que showrunner de la quasi-neuvième saison, qui devrait commencer la production cet hiver avant un lancement à l’automne 2021.

“Dexter est une série si spéciale, à la fois pour ses millions de fans et pour Showtime, car cette émission révolutionnaire a contribué à mettre notre réseau sur la carte il y a de nombreuses années”, a déclaré le président de Showtime, Gary Levine dans un communiqué. «Nous ne reviendrions sur ce personnage unique que si nous pouvions trouver une prise créative vraiment digne de la brillante série originale. Eh bien, je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips et Michael C. Hall l’ont trouvé, et nous sommes impatients de le tourner et de le montrer au monde!

Dexter a fait ses débuts à Showtime à l’automne 2006 et a couru pendant huit saisons réussies (bien que polarisantes). Dans la finale de la série tant décriée – diffusée le 22 septembre 2013 – Dexter a simulé sa mort et a acquis une nouvelle identité de bûcheron. (Les lecteurs de TVLine ont attribué à l’épisode une note moyenne de «D».)

«Je pensais que c’était satisfaisant sur le plan narratif – mais ce n’était pas si savoureux», a précédemment concédé Hall à propos du chant du cygne, ajoutant: «Je pense que le spectacle avait perdu une certaine quantité de couple. Juste intrinsèquement à cause du temps que nous avions fait, à cause du capital de narration que nous avions dépensé, parce que nos écrivains avaient peut-être été gazés … Peut-être que certaines personnes voulaient une fin plus satisfaisante pour lui, soit une fin heureuse ou une fin plus définitive sentiment de fermeture. »

Showtime a lancé pendant des années l’idée de ressusciter Dexter. En 2014, le président de l’époque, David Nevins, a confirmé que des «conversations en cours» avaient lieu pour relancer la franchise, mais a maintenu que toute nouvelle série «devrait impliquer Michael… Si nous devions le faire, je ne le ferais qu’avec Michael. “