Gilmore Girls rentre à la maison.

La CW, qui a hérité de la série originale de feu WB, a acquis les droits de diffusion de la relance de Netflix en 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life. Le réseau diffusera la suite en quatre parties sous la forme d’un événement de quatre nuits pendant la semaine de Thanksgiving, du lundi 23 novembre au jeudi 26 novembre.

L’annonce coïncide avec le 20e anniversaire de la première de la série Gilmore Girls sur The WB.

Gilmore Girls: A Year in the Life a été écrit et réalisé par la créatrice de la série Amy Sherman-Palladino et l’EP Daniel Palladino.

Bien que Netflix n’ait jamais révélé combien de personnes ont regardé Une année dans la vie quand il s’est incliné sur le streamer en novembre 2016, un indice de la popularité du renouveau est venu au début de 2017 lorsque la société a annoncé qu’elle avait ajouté un record de 7,05 millions d’abonnés au quatrième. trimestre de 2016.

Peu de temps après, le directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré ceci à propos d’un deuxième renouveau potentiel: «Nous espérons [it happens]. Nous avons évidemment adoré le succès du spectacle [and] les fans ont adoré la façon dont cela a été fait; il a livré ce qu’ils espéraient. Le pire, c’est d’attendre quelques années que votre émission préférée revienne et qu’elle vous déçoive, mais [Amy and Dan] bien sûr livré et les gens étaient vraiment enthousiasmés par plus. Et nous leur avons parlé de la possibilité de cela.

