Revivez le conflit de Taylor Swift avec Kim Kardashian Que s’est-il passé? | .

Vous vous êtes sûrement demandé à plus d’une occasion pourquoi il y avait un fort conflit entre la chanteuse Taylor Swift et la femme d’affaires. Kim Kardashian.

Apparemment, Taylor Swift a mis fin à plusieurs relations d’amitié et de travail en raison de certains conflits dans lesquels elle était impliquée, certains d’entre eux causés par elle-même et d’autres conflits plus dans laquelle elle a été impliquée, tel a été le cas de la mondaine et de son mari.

En dépit d’être un succès chanteur Il n’est pas exempt de poursuites et de rancunes de la part d’autres personnalités, en plus de la célébrité occasionnelle d’Hollywood aux États-Unis.

D’autre part, nous avons Kim Kardashian qui se caractérise par un caractère extrêmement fort, que nous avons vu tout au long des 18 saisons de “Keeping Up With the Kardashians” son émission de télé-réalité dans laquelle elle apparaît à côté de sa famille également controversée .

Malgré sa petite taille, Kim Kardashian est une femme qui impose avec son caractère et sa façon de réagir à des situations compliquées, mais en même temps elle captive non seulement par sa beauté mais aussi par son adorable personnalité qui à plusieurs reprises est la plus tendre.

Grâce à la télévision et à son émission de télé-réalité, on peut en savoir un peu plus sur lui, ses comportements et il est même facile d’anticiper ses réactions.

Ce n’est pas un mystère de connaître la raison pour laquelle ils se détestent tous les deux tant, même si certains disent que l’un des combats les plus violents qu’ils ont vus en tours a été l’un contre l’autre malgré le fait qu’à d’autres occasions ils se soient «battus». “avec d’autres personnalités.

Pour sa part Taylor Swift Tout au long de sa carrière, il en a fait pas mal, vous savez peut-être qui en font partie: les chanteuses également Katy Perry et Nicki Minaj, ainsi que deux grandes personnalités de la comédie du cinéma Tina Fey et Amy Poehler.

Même si le conflit a commencé avec le mari de Kim Kardashian Kanye West pendant 11 ans, la belle mondaine et sœur de Kendal Jenner était impliquée depuis 2016; Il y a quelques mois, il a de nouveau fait la une des journaux et des magazines.

Comment vous souviendrez-vous que Kanye West a interrompu un discours de Taylor après avoir remporté le prix de la meilleure vidéo féminine grâce à sa chanson “You Belong With Me”, cependant, elle était peu intéressée que malgré sa timidité et qu’elle commençait sa carrière de chanteuse , le rappeur a décidé de lui prendre le micro et d’affirmer que Beyoncé était celle qui (selon ses critères) méritait le prix.

Plus tard dans ses déclarations dans certaines interviews Taylor Swift Elle a mentionné avoir été stupéfaite par les paroles du rappeur, car elle l’admirait et ne savait pas quoi dire.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le procès a été relancé quelques années plus tard lorsque dans l’une de ses paroles, Kanye West a affirmé qu’il avait rendu Taylor Swift célèbre en raison de cet incident sur MTV.

Avant ces déclarations, Taylor Swift a affirmé qu’elle n’avait pas été consultée sur le fait que ledit mot apparaîtrait dans la chanson de Kanye West, car cette Kim Kardashian est sortie pour défendre son mari, assurant qu’en effet elle avait donné le “feu vert” chanson, et que la conversation qu’ils ont eue au téléphone qu’ils ont montrée un mois plus tard a également été enregistrée.

Merci à la popularité de Kim Kardashian Taylor Swift Elle était comme une menteuse, mais elle n’était pas satisfaite de ce qui s’était passé et a ensuite décidé de se venger, dans son prochain album grâce à ses chansons, elle a clairement indiqué qui elle était, rendant le couple idiot.

En plus de cela, Swift a décidé de publier la conversation non éditée qu’elle a eue avec Kanye West, où elle a en fait déclaré qu’elle avait approuvé certaines lignes, mais le rappeur n’a pas mentionné tous les mots qui sont réellement prononcés dans la chanson.

Lisez aussi: Beyoncé lancera la nouvelle collection Adidas Run for them!