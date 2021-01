R

uth Coker Burks rend visite à une amie à l’hôpital lorsqu’elle entend un homme appeler à l’aide derrière une porte marquée d’un signe de danger biologique. «Il a cette maladie gay», lui dit une infirmière quand elle demande pourquoi personne ne répond à l’appel. «Ils meurent tous.» Nous sommes en 1986 et Burks est à Little Rock, la capitale de l’État américain profondément conservateur de l’Arkansas. Elle a aussi peur d’attraper le sida, mais elle sait ce que ça fait d’être un paria et un instinct plus profond entre en jeu. Elle finit par s’asseoir avec Jimmy pendant 13 heures jusqu’à sa mort.

Burks était une mère célibataire de 26 enfants au moment de cet événement, ce qui constitue le début dramatique de ses remarquables mémoires sur les nombreux homosexuels dont elle s’occupait au plus fort de la crise du sida. Son père bien-aimé était mort quand elle avait cinq ans, la laissant à la merci d’une «mère méchante», qui brûlait ses vêtements préférés, la battait et la laissait dans un orphelinat pendant des semaines à la fois.

À 19 ans, elle a épousé un homme de 35 ans, a eu une fille et a ensuite expulsé son mari courageux. Le divorce est un suicide social dans sa ville natale de Hot Springs, à une heure de route de Little Rock, et Burks est ostracisé et soupçonné partout où elle va.

La nouvelle circule bientôt sur ce qu’elle a fait pour Jimmy, et les hôpitaux locaux commencent à l’appeler et lui demandent de venir soigner les malades du sida que même les médecins et les infirmières refusent de toucher. Ils l’habillent en EPI et la laissent faire. «J’ai laissé la combinaison spatiale stupide, mais j’ai enlevé le masque et la casquette idiote», écrit Burks à propos de sa deuxième rencontre avec un patient. «Mes cheveux n’allaient pas attraper le sida.»

Burks découvre bientôt une autre façon d’aider. Aucun salon funéraire local ne veut s’occuper des corps, jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui les incinèrera en dehors des heures. Comme par conception, Burks est également propriétaire des 262 parcelles restantes du cimetière Files, achetées il y a des décennies par sa mère vengeresse pour qu’elle puisse exiler son frère du lieu de repos familial.

Burks commence à enterrer les victimes du sida là-bas elle-même, leurs cendres emballées dans des pots à biscuits fissurés qu’elle se libère d’une poterie locale. En tant que paria de la ville, elle imagine que sa réputation ne peut pas sombrer plus bas. Et pourtant, même Burks est surpris de voir à quel point les gens sont plus cruels. Son ministre méthodiste refuse sa demande d’utiliser une salle d’église pour les réunions de soutien contre le sida; le groupe de l’école du dimanche a posé sa tasse quand il s’est rendu compte que Burks avait préparé le café; des croix sont brûlées sur sa pelouse.

Les parents des malades du sida sont tout aussi mauvais. Alors que ce sont généralement les pères qui prennent la décision d’exiler leur enfant gay, «ce sont les femmes qui font le travail quotidien de fuir», note Burks. «Ce truc n’est pas mon fils», lui dit la mère de Jimmy lorsqu’elle l’appelle. «Votre âme est pourrie», dit une autre mère à son fils devant Burks.

C’est le côté sombre de ce livre fascinant. Mais il y a aussi des histoires joyeuses des liens étroits que Burks noue avec les hommes dont elle s’occupe. Parmi ceux qui se démarquent, il y a l’amitié de Burks avec le «hillbilly dandy» Tim et son petit ami Jim. Elle leur trouve une maison, se bat pour obtenir leurs médicaments et s’occupe d’eux jusqu’à ce qu’ils se retrouvent enfin ensemble dans un pot à biscuits du cimetière de Files.

Le plus touchant de tous, c’est l’intense amitié que Burks forme avec Billy – alias Miss Marilyn Morrell – une drag queen de 20 ans qu’elle rencontre au bar gay local. Lui et son petit ami Paul (Miss Cherry Fontaine), ainsi que les autres reines locales, deviennent la famille aimante qu’elle n’a jamais eue. Finalement, Billy est également testé positif et Burks partage ses soins infirmiers jusqu’à la toute fin, héritant de sa robe rouge Victor Costa.

Les fans de Drag Race and Pose de Ru Paul seront fascinés par le bilan éclatant de Burks de cette scène de reconstitution historique dans une petite ville des années 80, et elle a été bien servie par son co-scénariste Kevin Carr O’Leary, qui donne vie à sa couleur et à sa cadence. Parler du sud.

Jared Leto et Matthew McConaughey ont joué dans le Dallas Buyers Club

Compte tenu de l’impact de films tels que Dallas Buyers Club, il n’est pas surprenant que l’histoire de Burks ait été adaptée pour le grand écran. Réalisé par Michael Arden, «Le livre de Ruth», avec Ruth Wilson et Matt Bomer, devrait sortir plus tard cette année. Demain voit la sortie du drame de Russell T. Davies, It’s a Sin, sur Channel 4, un autre hommage à ces garçons perdus et aux femmes qui les ont défendus.

L’histoire se termine lorsque l’amélioration des médicaments signifie qu’à partir de 1995, le sida n’est plus une condamnation à mort et les services de Burks deviennent «obsolètes». C’est un conte extraordinaire, et sa publication maintenant au milieu d’une pandémie très différente – une dans laquelle la compassion semble être universelle – résonne d’une manière qui la rend d’autant plus puissante.

Tous les jeunes hommes: comment une femme a tout risqué pour s’occuper des mourants par Ruth Coker Burks (Trapeze, 16.99)