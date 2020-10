Disons simplement cela: le suivi de l’excellente série d’horreur de Netflix The Haunting of Hill House est loin d’être aussi effrayant que son prédécesseur. La suite, surnommée The Haunting of Bly Manor, parle toujours d’une maison remplie de fantômes et de personnes aux prises avec un terrible chagrin. Et bien que ces idées puissent être terrifiantes en elles-mêmes, ce n’est pas vraiment le but de la série. Au lieu de cela, Bly Manor est plus une boîte de puzzle narrative – une où les fantômes et l’au-delà ne sont qu’une autre partie du mystère.

Le nouveau spectacle a au moins quelques points communs avec Hill House: un manoir tentaculaire et hanté; un casting de personnages, chacun face à une forme de chagrin ou de perte; et une prémisse vaguement basée sur une histoire d’horreur classique. (Dans ce cas, c’est le roman de 1898 de Henry James, Le tour de la vis.) Même certains des mêmes acteurs sont revenus, cette fois dans de nouveaux rôles (et avec de nouveaux accents). Les deux histoires parlent de familles: à Hill House, c’est une famille nucléaire traditionnelle, alors qu’à Bly Manor, c’est une famille qui se réunit à travers un traumatisme partagé. Ces choses relient les deux séries. Mais ce n’est pas longtemps avant que Bly Manor établisse sa propre saveur.

L’émission se concentre sur Dani (Victoria Pedretti), une Américaine vivant en Angleterre, qui prend un poste au pair dans un immense manoir de campagne. Le travail soulève tout de suite des signaux d’alarme: elle est chargée de s’occuper des enfants récemment orphelins Flora (Amelie Bea Smith) et Miles (Benjamin Evan Ainsworth), dont l’ancien gardien est également décédé. Pendant ce temps, l’oncle qui l’a embauchée refuse de visiter la propriété, et le manoir abrite également un cuisinier (Rahul Kohli), un jardinier (Amelia Eve) et une femme de ménage (T’Nia Miller) qui aident à s’occuper des choses.

Alors que Hill House était principalement centré sur un événement spécifique – la mort de la mère de la famille – Bly Manor n’est pas aussi simple. Au lieu de cela, il introduit lentement de nouveaux mystères, les empilant les uns sur les autres, jusqu’à ce que cela devienne presque insupportable. En voici quelques exemples: la mort des parents, le refus de l’oncle de visiter Bly Manor, une femme de ménage qui semble voyager dans le temps, un fantôme sans visage qui parcourt les couloirs tous les soirs, la peur débilitante des miroirs de la jeune fille au pair, et Miles ‘ transformation dramatique en un enfant gênant.

La plupart des épisodes sont structurés comme leur propre histoire de fantômes, introduisant ou expliquant quelque chose d’important. Comme dans Hill House, les frayeurs de saut sont limitées et la terreur de Bly Manor est lente. La plupart du temps, vous verrez des choses comme un fantôme en arrière-plan ou des poupées d’enfant qui semblent avoir une vie propre. L’expression vacante de Flora est son propre genre d’horreur. Cela dure sept épisodes. Peu de mystères sont pleinement expliqués, donc regarder devient un processus consistant à garder une trace des détails et à essayer de voir comment ils s’articulent. Cela peut parfois devenir déroutant, surtout plus tard, lorsque le spectacle change non seulement entre différentes périodes de temps, mais aussi le monde réel et les souvenirs. Cela demande de la patience ainsi que la foi que la série peut réellement apporter des réponses satisfaisantes.

Photo: Eike Schroter / Netflix

Une partie de ce qui rend ce travail de construction lent et délibéré est le casting. Pedretti, en particulier, est incroyable, capable de se glisser parfaitement entre un soignant chaleureux et une épave torturée. Même quand il ne se passait rien de particulièrement effrayant, le regard hanté sur son visage me mettait mal à l’aise. Pendant ce temps, je pourrais passer des heures à regarder les plaisanteries entre Miller et Kohli. Leur relation de volonté-ils-ne-pas-ils est l’un des rares moments chaleureux qui aide à lier la série – et à transformer ses moments les plus sombres en coups de poing émotionnels. C’est le genre d’histoire où même les personnages que vous commencez à détester ont des moments échangeables, en partie parce qu’ils sont si bien choisis.

Le rythme lent fonctionne également car il y a un gain satisfaisant. L’avant-dernier épisode commence initialement comme un conte de fantômes complètement séparé, détaillant l’histoire du manoir datant de plusieurs siècles. Mais il se révèle régulièrement être la clé qui ouvre toute l’histoire. Ces révélations, qui se produisent si naturellement, compensent le manque de terreur pure de Bly Manor. Ce n’est pas le suivi de Hill House auquel beaucoup s’attendent probablement. Au lieu d’offrir plus de la même chose, il raconte un autre type d’histoire de fantômes. Ici, les secrets sont plus importants que les frayeurs.