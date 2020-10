La Galerie nationale a dû se ronger les ongles collectifs en attendant le camion qui a livré ces peintures alors qu’elle traversait l’Europe, ramassant des chefs-d’œuvre pour la première exposition personnelle de la galerie pour une artiste féminine historique.

Et quelles peintures ils sont. Comme pour l’un de ses antécédents stylistiques, Caravaggio, Artemisia Gentileschi a été oubliée pendant très longtemps, et bien qu’il y ait une raison évidente ennuyeuse à cela, en les regardant, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que l’établissement a dû être aveugle aussi bien que fanatique.

Quiconque a entendu parler d’elle le sait à propos d’Artemisia: elle a été violée, elle a été torturée au tribunal pour prouver sa véracité, elle a gagné l’affaire. Ce spectacle la révèle plus pleinement – en tant que grande peintre, opérateur habile, femme d’affaires avisée (sinon financièrement) et amante passionnée. Quelques lettres récemment découvertes à son homme chic Francesco Maria Maringhi sont exposées, et elles le sont aussi assez épicées.

Cela commence par la première et étonnante version d’Artemisia de Susannah And The Elders, peinte à l’âge de 17 ans dans le style de son père artiste Orazio – mais même ici, ses corps féminins, avec leur peau chaude et légèrement plissée, sont les plus convaincants, peut-être parce qu’elle en avait un. . C’est aussi probablement pourquoi elle apparaît si souvent dans ses propres tableaux – en tant que luthiste gitane (sexy) ou sainte Catherine d’Alexandrie (chaste, dans presque exactement la même pose). Gardée à la maison par son père jusqu’à son mariage, elle n’avait pas accès aux œuvres d’art classiques exposées publiquement et n’avait pas les moyens d’acheter des modèles.

Six des plus grands tableaux d’Artemisia Gentileschi

Il est tentant de voir son choix de sujets – souvent des femmes héroïques – ou leurs représentations à travers le prisme des violences sexuelles qu’elle a subies. Mais bien que ses représentations étonnamment viscérales de Judith et de sa servante décapitant Holopherne aient sans aucun doute été informées par sa douloureuse conscience qu’il faudrait deux femmes pour retenir un grand homme, ses sujets étaient populaires, souvent peints par d’autres artistes. Les siennes sont simplement plus aiguës émotionnellement.

Son style a également changé en réponse aux nouveaux marchés alors qu’elle se déplaçait en Italie et, brièvement, à Londres. Sans prétention mais ambitieuse, elle peint pour vendre. Et elle était en demande, réalisant des œuvres publiques monumentales, des portraits et des toiles plus intimes pour des clients illustres. Parce qu’elle était, tout simplement, une peintre fantastique. Enfin, nous pouvons le voir aussi.

3 octobre au 24 janvier 2021