Dans un hôtel sur la rive est du Nil, un travailleur humanitaire britannique, Hana (Andrea Riseborough), a l’air dégoûté alors qu’un Américain coquin s’exclame: «J’ai l’impression d’être dans Death on the Nile! Avec un grand dédain, Hana répond: “Est-ce votre seule référence à Louxor?” C’est typique de ce film indie ironique que la scène suivante la montre misérable et post-coïtale. Elle méprisait l’homme, mais dormait quand même avec lui.

Riseborough ne fait jamais les choses à moitié. Que ce soit dans des gemmes intelligentes (Bird-man), des expériences bizarres (Mandy) ou des balderdash (The Grudge), elle se lance sur des lignes comme quelqu’un qui soupçonne l’apocalypse est à portée de main et est déterminé à sortir avec un bang.

Fraîchement soignée de victimes de la guerre syrienne, Hana a l’air d’être éveillée depuis 100 ans et est aussi chic qu’un épouvantail. Jamais plus raide que lorsqu’elle tente de lâcher prise, elle se saoule avec une vieille flamme, l’archéologue Sultan (Karim Saleh). Quand elle commence à «danser» dans un couloir, tout ce que vous pouvez faire est de grincer des dents.

Louxor rappelle d’autres films délibérément atroces dans lesquels des singletons de classe moyenne tendus perdent l’intrigue (voir Toni Erdmann de Maren Ade). Le résultat final est cependant plus proche dans l’esprit du doux classique d’Eric Rohmer, The Green Ray. La nouveauté apportée par la réalisatrice arabe née à Londres Zeina Durra est une perspective sur la façon dont la politique sexuelle et raciale peut rééquilibrer une relation. Durra a travaillé avec Saleh sur son premier film, The Imperialists are Still Alive!, Et le sultan idiosyncratique fait une grande impression, que ce soit en caressant les murs en fourrure de tapis de l’hôtel de luxe de Hana ou en adoptant de manière ludique la manière déférente d’un téléphone.

Riseborough joue un travailleur humanitaire britannique en Egypte

Sultan n’est jamais simplement une feuille vibrante pour notre héroïne angoissée. Dans Un passage en Inde, le Dr Aziz est presque détruit par la panique d’une femme blanche. C’est comme si Durra avait lu Forster et pensé, bon débarras pour CELA. Riseborough et Saleh sont devenus un vrai couple lors du tournage de Louxor – le langage corporel est ici très spécial.

La mort sur le Nil de Kenneth Branagh a maintenant été repoussée, probablement à l’année prochaine. Schmeath de la mort. Riseborough et Saleh proposent Rebirth on the Nile. Ce sont eux à surveiller.

85 minutes, 12A. Sur Curzon Home Cinema et BFI Player