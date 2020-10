je

n Jonathan Coe, le réalisateur Billy Wilder a depuis longtemps l’une de ses pom-pom girls les plus féroces. Pendant des décennies, à chaque occasion qu’il en a, dans des articles et des interviews, Coe a cité le réalisateur de classiques comme Some Like it Hot comme sa «plus grande influence». Coe admet même avoir envoyé à Wilder gravement malade une lettre de fan, désespéré que Wilder sache à quel point il aimait la vie privée de Sherlock Holmes avant de mourir. Wilder a dicté une réponse de son lit de malade, rejetant le film comme «pas un succès», mais ajoutant, d’une manière très Wilder, «C’est merveilleux de voir que pour quelqu’un, c’est devenu une obsession.»

L’obsession est que Coe, un biographe de stars de cinéma comme Humphrey Bogart, ainsi que des romans dont What a Carve Up! et Middle England, estime que Wilder est sous-estimé comme l’un des plus grands artistes d’Hollywood. Wilder & Me est une autre lettre de fan, bien que non livrable, à un héros disparu depuis longtemps. La réponse est cependant attendue d’un lecteur présenté à un homme complexe et incroyable dont le talent a été jeté dans les poubelles d’Hollywood avec ses scripts, lorsque la nouvelle vague de cinéastes tels que Spielberg et Scorsese est arrivée.

Notre guide dans la psyché de Wilder est Calista Frangopolou, un compositeur de films de 57 ans dont le travail s’est asséché à mesure que les goûts des jeunes réalisateurs ont changé. Également confrontée à l’une de ses filles jumelles quittant Londres pour l’université de Sydney, et l’autre tombant accidentellement enceinte, elle se remémore son temps en tant qu’interprète de plateau pour le film de 1978, Fedora. Le personnage est une invention, mais le film est réel. C’était l’avant-dernier film de Wilder et une véritable bombe au box-office. À travers Calista, Coe fusionne la réalité et la fiction pour reconstituer une production troublée alors qu’elle traîne d’Athènes à Munich en passant par Paris. Sur le plateau, les frictions et les batailles personnelles sont filtrées à travers les yeux optimistes d’une jeune fille de 22 ans qui ne voit l’opportunité que lorsque les septuagénaires pour qui elle travaille envisagent l’échec et la mortalité. De nombreux événements se sont réellement produits. Coe a parlé à certains de ceux qui étaient là et a eu accès au manuscrit non publié du scénariste de Wilder, Iz Diamond, par sa famille.

Une grande partie du dialogue de Wilder est tirée de citations directes, y compris sa réponse infâme à un journaliste de Munich qui a demandé pourquoi le film était financé par l’argent allemand plutôt que par un studio de Los Angeles. «Si cette image est un grand succès, c’est ma revanche sur Hollywood», a-t-il répondu, ajoutant: «Si c’est un désastre financier total, c’est ma revanche pour Auschwitz». La ligne venait du cœur. Wilder, un Juif né en Pologne, s’est échappé de Berlin lorsque Hitler est arrivé au pouvoir. Sa mère a disparu. Dans une longue section du roman, formatée comme un scénario, Coe raconte comment Wilder a pris un emploi d’après-guerre en tant que réalisateur de documentaires pour le gouvernement américain. Il a passé des heures à parcourir des images déchirantes de camps de concentration, à la recherche d’un aperçu de la femme qu’il n’avait ni vue ni entendu depuis le début de la guerre. Il n’a jamais su ce qui lui était arrivé.

Lire la suite

Le Brexit occupe le devant de la scène dans le nouveau roman de Jonathan Coe Middle England

L’imagination de Billy Wilder de Jonathan Coe est un gentleman de la vieille école, avec un côté délicieusement méchant et un esprit caustique. C’est aussi un vrai cinéaste, dont les scénarios ont été si finis qu’il a refusé de permettre aux acteurs d’en changer autant qu’un mot. Le livre a un mélange similaire de pathétique et de sottise que les films de l’homme qui l’a inspiré. Il y a une tristesse alors que ces anciens titans d’Hollywood affrontent leur manque de pertinence à une nouvelle ère, mais aussi beaucoup de joie alors qu’ils trouvent de nouvelles façons de causer des problèmes. Wilder arrive tard sur le plateau parce qu’il avait pris un brie et que la frénésie de vin est basée sur un événement réel. Un bon 240 pages ne semble pas être assez de temps dans ce monde de charmants coquins de l’âge d’or. Vous pouvez, comme Coe, venir adorer l’homme dont la réponse serait probablement – pour reprendre la scène finale de l’appartement il y a 60 ans – «Tais-toi et négocie». En d’autres termes, posez simplement le livre et mettez le film.