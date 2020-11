ré

Olly Parton a dit un jour d’elle-même: «Pour avoir l’air aussi trash, il faut beaucoup d’argent». Rolls-Royce a découvert qu’il en fallait beaucoup plus pour avoir l’air aussi discret que son nouveau modèle Ghost.

Les coûts de développement, pour donner aux clients Rolls existants ce qu’ils demandaient, ont dû être colossaux, car des milliers d’heures ont été consacrées à la bonne recette. Ce qu’ils demandaient, c’était une voiture apparemment moins compliquée et légèrement plus petite que le produit phare Phantom.

Ils voulaient moins d’agitation dans la conception et le fonctionnement de la voiture et encore plus de technologie, même s’il semblait qu’il y en avait moins. Ils voulaient que l’opulence reste mais que la simplicité soit renforcée.

Le résultat est un véhicule encore super luxueux, toujours équipé du célèbre moteur V12 de 6,75 litres et 563 ch de Rolls, mais la carrosserie et le style intérieur tout en aluminium sont moins occupés que dans les Rollers précédents, pour un âge «post-opulent».

Les spécifications sont trop élevées pour tout énumérer, mais les caractéristiques les plus remarquables incluent la direction à quatre roues motrices et la transmission permanente à quatre roues motrices. Comme pour tout bon système qui dirige les deux ensembles de roues, la plupart du temps, vous ne le remarquerez pas. Mais abordez un virage lent vraiment aigu et l’agilité améliorée de la voiture est évidente.

L’agilité est une qualité clé de la Ghost – la première nouvelle version depuis 2009. Elle est peut-être plus petite qu’une Phantom, mais c’est toujours une énorme voiture. À 2,49 tonnes, il est une demi-tonne plus léger qu’un Phantom mais il cache beaucoup mieux son volume. Sur la route, il ne semble jamais vaste ou lourd et est facile à conduire, offrant un couple énorme de 627 lb-pi en douceur. À basse vitesse, il est quasiment silencieux et si une bouffée de puissance est nécessaire pour dépasser, cela s’accompagne d’un grognement retenu et cultivé du moteur, comme si la voiture disait: “Ahem, excusez-moi, je dois m’en sortir” .

Une grande amélioration par rapport au Ghost précédent est la conduite, qui élimine presque toutes les ornières et fossettes sur nos surfaces de route épouvantables. Vous vous habituez si rapidement à ce tour de tapis magique que tout propriétaire de Ghost aurait besoin de se déplacer régulièrement dans des voitures «normales» pour leur rappeler à quel point les Rolls sont meilleurs. C’est la même configuration de suspension que dans le premier SUV de la société, le Cullinan, et cela fonctionne également.

Il est certain que l’intérieur d’une Rolls-Royce sera superbe. Mais la façon dont il est exécuté dans le nouveau Ghost est légèrement différente. Les pièces individuelles de la garniture en cuir exquise (fabriquées à partir de taureaux bavarois – pas de cicatrices de barbelés ou d’étirement après la naissance des veaux) sont plus grandes qu’avant, ce qui signifie moins de coutures et un look littéralement plus homogène. Le tableau de bord électronique est simple, avec des jauges de vitesse, d’eau et d’huile et un cadran de réserve de marche qui montre qu’à 70 mph, vous avez encore 95% de la puissance restante.

Le panneau devant le passager avant présente une constellation de minuscules lumières entourant le mot Ghost et correspondant au célèbre ciel de toit en étoile. Le thème less-is-more est rehaussé par une horloge analogique illimitée.

À l’extérieur, il y a moins de lignes de style et un capot plus simple. Le rétro-éclairage tamisé fournit une douce lueur derrière les lamelles verticales de la calandre en acier inoxydable poli et les ailes arrière se rétrécissent doucement pour donner à l’arrière de la voiture un aspect légèrement bateau.

Le toit n’a pas de gouttières mais comprend un petit espace au-dessus de la porte, la largeur d’une goutte de pluie, pour s’assurer qu’aucune eau ne tombe dans la voiture lorsque la porte est ouverte. Les portes «suicide» à charnières arrière facilitent l’accès à l’arrière et les deux passagers arrière ont des tables à commande électrique et des écrans d’ordinateur installés à l’arrière des sièges avant. L’espace pour les jambes à l’arrière est vaste et les appuie-tête arrière ultra-souples sont d’un confort absurde.

Tant de temps, de problèmes et d’argent ont été consacrés au développement de cette voiture d’une importance vitale pour Rolls-Royce – le précédent Ghost était le modèle le plus réussi de la société de tous les temps – qu’il semble presque impitoyable de faire un petit choix. Cependant, le montant B entre les rangées de sièges avant et arrière est massif et gêne votre vue en marche arrière, une situation aggravée par de petits rideaux occultants dans les vitres latérales arrière qui ne se rétractent pas complètement. D’un autre côté, étant une Rolls-Royce, une pléthore de capteurs et de caméras sont là pour guider votre chemin.

L’entreprise explique que ce problème est lié au respect des différentes règles et réglementations de ses nombreux marchés étrangers et ne peut être évité.

Mon seul autre petit problème était que la table des passagers arrière s’accrochait à mes genoux. Comment est-ce pour un problème du premier monde.

Quand les choses se passent bien, le Ghost n’est pas aussi raffiné que le Phantom, mais là encore, qu’est-ce que c’est? L’important est que l’exécution fonctionne très bien, et de nombreux capitaines d’industrie vont chercher les clés de leur chauffeur pour qu’ils puissent essayer.

Vitesse maximale: 155 mph (régie)

Émission CO2: 347-358g / km