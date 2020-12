Revoir en un coup d’œil

Oui

es, reines! «Histo-remix» pop-féministe de Toby Marlow et Lucy Moss, reprenant les épouses d’Henry VIII comme des icônes impertinentes et débordantes du pouvoir des filles, est la première comédie musicale à rouvrir dans le West End, et c’est un succès. Une explosion glorieuse et exubérante de 75 minutes, tour à tour extrêmement intelligente et extrêmement idiote, cette petite émission marginale d’Édimbourg de 2017 est devenue le plus grand succès culte depuis Rocky Horror. Un transfert du Théâtre des Arts de 350 places au Lyric de 967 places pour permettre une distanciation sociale n’a rien fait pour atténuer l’atmosphère de fête dans l’auditorium. Allez, les filles.

La configuration est simple. À distance devant un groupe entièrement féminin, vêtus de tenues de jeux vidéo scintillantes Tudor-Samurai, Catherine, Anne, Jane, Anne, Katherine et Catherine présentent des numéros de groupe sur leur expérience partagée, puis se relaient au micro pour discuter de qui avait le pire moment avec le monarque gras et meurtrier qui dissout le monastère. Finalement, ils se rendent compte qu’ils sont plus forts ensemble; et que si le patriarcat les définit comme les épouses de Henry, il est également classé comme leur mari. Je n’ai jamais dit que c’était subtil.

Le format permet au compositeur Marlow et à son co-scénariste Moss – qui co-dirige également avec Jamie Armitage – de sauter à travers les genres, de la ballade jodel puissante de Jane Seymour Heart of Stone au R&B torride de Anne of Cleves’s Get Down (maintenant il y a une phrase Je ne m’attendais jamais à écrire). Parmi les numéros de groupe, la techno bierkeller totalement inattendue de Haus of Holbein, chantée par la compagnie, m’a fait rire aux éclats.

Les paroles sont délicieusement spirituelles. «J’ai essayé de s’enfuir, mais le pape a dit non», dit Anne Boleyn, la charmante fille de Courtney Bowman. «Je ne pouvais plus attendre pour avoir mon corset sur le sol», sourit narquoisement la slinky Katherine Howard de Sophie Isaacs, avant que sa chanson sur le fait d’être un jouet d’hommes puissants ne prenne une tournure solennelle.

Les voix sont fortes dans tous les domaines, le groupe est serré et l’une des principales joies de la série est de voir six femmes qui semblent beaucoup plus diversifiées que la programmation moyenne du West End se délecter de leur pouvoir et de leur charisme. Super amusant. Henry qui?