La Wonder Woman originale de 2017, qui a fait une bombe, a combiné un féminisme sans excuse avec une histoire d’amour délicieusement savante et des combats orgasmiquement ringards. Cheveux volant au ralenti et riffs de guitare Junkie XL / Hans Zimmer! Chaque “Biff!” était le bonheur. Dans cette suite très attendue (et tant attendue; grâce à Covid, attendre Gadot a été une torture et, pour les Londoniens et tous les autres du tier 3, ce n’est pas encore fini) les riffs sont utilisés avec plus de parcimonie, mais vous ne vous sentirez pas privé. La réalisatrice de retour Patty Jenkins n’est pas intéressée à nous donner plus de la même chose, ce qui s’avère être une chose merveilleuse.

Il y a eu un switcheroo rusé. Dans le premier film, principalement tourné en Europe en 1918, la demi-déesse Diana (Gadot) était un adorable croisement entre Ariel de Disney et la princesse Ann de Roman Holiday. Selon le titre, nous sommes maintenant en 1984 et Diana est plus fatiguée du monde. Après avoir expliqué qu’elle ne possède pas de télévision, Diana hésite lorsqu’elle en offre une gratuite. Elle traîne: «Je pense que je vais m’en tenir à celle que je n’ai pas».

Maintenant c’est son amour, le pilote et espion de la Première Guerre mondiale, Steve (Chris Pine), qui est l’ingénue. Ramené d’entre les morts par une pierre qui exauce les vœux, alias la Dreamstone, Steve s’émerveille doucement de tout dans ce nouvel avenir. Grâce au timing comique de Pine, vous achetez chaque halètement.

( Warner Bros )

Pendant ce temps, les méchants de l’histoire sont une émeute. La solitaire Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig, qui a improvisé plusieurs de ses répliques) travaille avec Diana au Smithsonian, mais elle est si désespérée d’impressionner son collègue sur le point qu’elle plaisante presque en sa présence. Discutant de la provenance de la Dreamstone, Diana laisse entendre que c’est un faux faux et Barbara gémit «Ouais, c’est comme les lames les plus lâches!» La superpuissance de Wiig est de comprendre ce qui fait que les adultes intelligents se comportent comme des adolescents sans sexe et elle charge chaque syllabe de cette ligne avec du pathétique, et elle est aussi bonne que Cheetah, l’alpha-prédateur en Barbara.

Pedro Pascal est également excellent en tant que Max Lord, un escroc avec une étonnante capacité à exploiter l’avidité et l’insécurité des autres. Les fans de bandes dessinées de DC peuvent penser que des libertés ont été prises. Le personnage a-t-il une «persuasion télépathique», avant même de mettre la main sur la pierre? Le script ne semble pas pouvoir décider. Mais les dilemmes de cet homme ont un poids réel et son irascibilité est hilarante: il est un parent célibataire pour son jeune fils, Alistair (Lucian Perez; mignon), mais beaucoup plus complet que Ares de David Thewlis, dans Wonder Woman. En fait, en termes de mauvais achats à succès, il est là-haut avec Lex Luthor de Gene Hackman et Loki de Tom Hiddleston.

(Argile Enos)

Alors que Diana, Steve, Barbara et Max s’entrecroisent dans la vie de chacun, nous avons un festin visuel après l’autre. Il y a de superbes clins d’œil à Stranger Things, Metropolis et Olympia de Leni Riefenstahl (la séquence d’ouverture est à la fois un hymne passionnant à la perfection féminine et un rappel sournois que la prouesse physique n’est pas le tout et la fin). Une série de séquences volantes est étrangement cathartique. Jenkins est un expert dans le tissage de l’émotion dans des décors. Si le film a un message, c’est qu’on ne peut jamais être trop kitsch ou trop gentil.

Je serai franc avec toi. Si j’étais pris dans le lasso de vérité de Wonder Woman, je devrais admettre que la finale m’a laissé un peu à plat. Mais c’est peut-être parce que les critiques n’ont pas été montrés sur la scène du crédit final (Warner ne fait clairement pas confiance aux journalistes pour garder un secret). Et maintenant que dans un autre univers de bandes dessinées, nous avons rencontré Captain Marvel de Brie Larson, certaines choses à propos de Wonder Woman semblent un peu vieux chapeau – le fait qu’elle continue de se faufiler sur des talons compensés, par exemple. Pourtant, une seule chaussure ne convient pas à tous et il n’est pas nécessaire de faire des comparaisons désagréables entre deux personnages emblématiques. Nous avons besoin des deux.