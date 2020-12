O

nce Upon a Tyne par Ant McPartlin et Declan Donnelly

Au cours de leurs 30 ans en tant que double acte, Ant McPartlin et Dec Donnelly estiment qu’ils n’ont été touchés qu’une seule fois – lors d’une soirée à Torremolinos en 1995 (ils devaient interpréter un single de PJ & Duncan dans une émission GMTV animée par Anthea Turner le lendemain matin, naturellement) quand Ant, euh, a décoré décembre Heureusement pour l’avenir de la sortie de divertissement léger d’ITV, «d’une manière ou d’une autre, à travers un brouillard de vapeurs Heineken, de gel pour les cheveux et de ressentiment persistant», ils ont réussi à «mettre [their] partenariat de retour ensemble à temps pour leur grand concert. Lire l’enquête du duo Geordie sur trois décennies dans le showbiz ressemble un peu à une écoute clandestine sur une conversation improvisée: elle est même présentée sur la page comme un dialogue (Ant est en italique, Dec en gras, avec quelques à part de copains célèbres comme Cat Deeley et Simon Cowell). Les anecdotes de leur court – et «atroce» passage en tant que pop stars des années 90 sont vraiment hilarantes, mais le rire s’arrête brusquement quand il est temps pour eux de faire (brièvement) allusion à l’alcoolisme de Ant et à la conviction de conduite en état d’ébriété. «Il y avait une chance réelle que nous n’allions plus jamais travailler ensemble», dit Dec. «Depuis 1990, nous avons pris toutes les décisions ensemble pour le bien de Ant et Dec […] Soudain, nous avons dû nous considérer comme des individus.

Meilleur pour: Des histoires nostalgiques dans les coulisses.

Moment le plus drôle: Mise en scène d’un tournage “ à la maison avec PJ & Duncan ” pour un magazine pour adolescents allemand – dans l’appartement du petit-ami d’Ant’s mam.

Morale de l’histoire: Il n’y a pas de «je» dans Ant et Dec.

La signification de Mariah Carey par Mariah Carey

“Le temps peut être sombre, chérie, alors pourquoi choisir d’y vivre?” Les mémoires de Mariah Carey à lecture compulsive commencent par un faux clin d’œil chargé de cils à l’obsession des médias de déterminer son âge “ réel ” – et si quelqu’un est assez fabuleux pour transcender le temps, c’est sûrement elle. L’esprit tranchant de la diva ultime transparaît dans La signification de Mariah Carey, jetant des quantités industrielles d’ombre sur tout le monde d’une Céline Dion gazouillante («Je ne pouvais pas croire que quiconque essaierait de surpasser Aretha Franklin […] tout en chantant sur Jésus, rien de moins ») Il y a beaucoup, beaucoup plus dans l’histoire de Carey que Mariah-isms, cependant – la chanteuse est d’une sincérité dévastatrice sur les traumatismes qui ont façonné sa vie, de ses expériences de racisme en tant qu’enfant (« comme une premier baiser à l’envers », explique-t-elle.« À chaque fois, un morceau de pureté a été arraché de mon être ») pour être pris au piège dans un mariage infernal avec Tommy Mottola, ancien président de Sony Records.

Meilleur pour: Une histoire inspirante de succès contre toute attente.

Moment le plus drôle: Une délicieuse fouille chez Jennifer Lopez – sans mentionner son ennemi par son nom.

Morale de l’histoire: Les diamants se forment sous la pression la plus extrême

Greenlights par Matthew McConaughey

Matthew McConaughey s’est envolé dans le désert du Texas pour écrire Greenlights, son ode à «vivre» (il laisse tomber le «g» parce que, dit-il, «la vie est un verbe», ce qui ne lui fera pas aimer les pédants de grammaire). Là, il a vécu en «isolement cellulaire» sans électricité pendant 52 jours. C’est probablement la moindre anecdote que vous trouverez dans son «livre d’approche» de 300 pages, qui combine des épisodes de son enfance dans l’État de Lone Star et de sa carrière à Hollywood avec des extraits de sagesse artisanale et une poésie exécrable. Dans son premier chapitre, McConaughey se souvient comment ses parents (qui ont divorcé deux fois et se sont mariés trois fois) se sont mis dans une violente dispute pendant le dîner avant de «tomber à genoux, puis sur le sol de la cuisine en linoléum ensanglanté recouvert de ketchup … et amour.” Cela donne le ton pour une chevauchée folle à travers ses souvenirs, allant de la triste année sabbatique australienne (échoué dans un village de 2000 personnes avec une famille d’accueil effrayante, il se nourrit de laitue iceberg et envisage de devenir moine) à sa première concert d’acteur sur Dazed and Confused de Richard Linklater jusqu’à la nuit où il a été arrêté pour avoir joué aux bongos après une cintreuse de 48 heures, alors qu’il était complètement nu. Il estime que Greenlights n’est «pas un mémoire traditionnel» et il a raison – c’est beaucoup plus divertissant.

Meilleur pour: Une perspective d’initié décontractée sur Hollywood.

Moment le plus drôle: Les conséquences de cette arrestation nue.

Morale de l’histoire: Détendez-vous – tout ira bien, bien, bien à la fin.

Achetez-le pour: Le copain qui publie des citations de motivation sur Instagram.

Après l’année que nous avons passée sur Terre, la perspective d’un séjour prolongé dans l’espace peut sembler plus attrayante que d’habitude. Qui de mieux que Tim Peake pour nous guider dans le cosmos? Le premier Britannique à visiter la Station spatiale internationale apparaît comme un tout à fait bon dans Limitless, qui retrace sa trajectoire d’un gamin ringard obsédé par les avions miniatures à un officier de l’armée servant en Irlande du Nord et en Bosnie à un astronaute à part entière se préparant pour sa sortie dans l’espace. . «Au-dessous de moi, progressivement dans l’ombre, se trouvait la Terre», écrit-il à propos de ce moment historique. «Et par dessus mon épaule droite se trouvait l’univers.» Le récit de Peake sur ses six mois dans l’espace est plein d’émerveillement. À bord de l’ISS (qui, un peu moins merveilleusement, sent «légèrement hôpital»), il est capable de voir la Terre «car très peu d’entre nous ont le privilège de la voir», se brossant les dents tout en donnant une «vue à couper le souffle en permanence du monde »dans l’observatoire de la station spatiale. «Vous pourriez apercevoir les sables sculptés par le vent du Sahara, un volcan sibérien doucement fumant ou les lumières de mille bateaux de pêche de nuit qui scintillent dans le golfe de Thaïlande», se souvient-il. Des trucs impressionnants.

Meilleur pour: Capturer les minuties fascinantes de la vie en apesanteur.

Moment le plus drôle: Renverser la vodka avec un cosmonaute lors d’un entraînement de survie à -25 degrés.

Morale de l’histoire: Continuez à atteindre les étoiles (et même les astronautes en herbe doivent remplir d’interminables applications RH).

Achetez-le pour: Votre nièce ou neveu obsédé par l'espace.

La vie est ce que vous en faites par Phillip Schofield

Le suzerain aux cheveux argentés de la télévision de jour a écrit Life’s What You Make Of It pendant le verrouillage, assis au clavier quelques semaines à peine après sa sortie en direct en gay dans une édition spéciale de This Morning. Ce moment était l’aboutissement, écrit-il, de cinq années difficiles à apprendre que sa «sexualité était plus compliquée que [he’d] imaginé »- une réalisation qui« a apporté [him] dans les endroits les plus sombres et l’ont presque submergé », provoquant« le nuage le plus noir »à s’installer sur sa gaieté habituelle à l’écran. La franchise de Schofe dans le seul chapitre consacré à sa sortie est évidemment admirable. Vous pourriez, cependant, finir par souhaiter qu’il soit aussi transparent dans les sections précédentes du livre. Ici, il flotte entre des anecdotes étoilées, laissant tomber les noms avec abandon (un chapitre se termine par l’éblouissant cliffhanger «Alors Andrew Lloyd Webber a appelé», dans un autre, la princesse Diana s’enquiert de la santé de Gordon the Gopher) mais reste assez discret quand il vient à chuchoter de toutes les vendettas dans les coulisses – à part sa brouille avec l’ancien co-présentateur Fern Britton qui, note-t-il, «n’a pas envoyé de SMS [him]»Après sa grande annonce en février. Quant à la rivalité avec Eamonn Holmes? Le fait qu’il ait mal orthographié le nom de sa co-star comme “ Eamon ” en dit long.

Meilleur pour: Une chute de nom turbo.

Moment le plus drôle: Gordon the Gopher est presque immolé dans un segment de cuisine qui a mal tourné.

Morale de l’histoire: Vous vous en sortirez avec un peu d’aide de vos (célèbres) amis.

Derrière les paillettes de Shirley Ballas

Quand Shirley Ballas avait 18 ans, son professeur de danse lui a lancé un ultimatum: «Voulez-vous vous marier et être secrétaire pour le reste de votre vie, ou voulez-vous danser?» De toute évidence, Ballas a choisi ce dernier, laissant son fiancé derrière lui pour recommencer avec un homme dont elle ne savait rien – à part le fait qu’il avait une meilleure compréhension des étapes de la salle de bal que son autre gars. C’est un scénario qui semble arraché à une intrigue particulièrement folle de Mills and Boon mais, nous dit Ballas, était tout à fait normal dans le monde sauvage de la danse compétitive. «À l’époque, sans exception, tout le monde semblait être en couple avec son partenaire de danse, et il semblait [dance partner] Sammy et moi n’allions pas être différents », explique-t-elle allègrement. Soudain, la malédiction Strictement a beaucoup plus de sens. Traçant son ascension des salles paroissiales de Merseyside à la victoire des championnats latins (deux fois), Behind The Sequins est – tout comme le spectacle de danse du samedi soir présidé par Ballas – un plaisir coupable étincelant. Vous en sortirez avec un nouveau respect pour le talent et la ténacité du meilleur chien de Strictly.

Meilleur pour: Drame juteux qui vous fait tourner les pages.

Moment le plus drôle: Enseigner la salsa à Tom Cruise.

Morale de l’histoire: Faites ce qu’il faut pour atteindre le sommet du classement.

Tout à fait par Claudia Winkleman

«Je devrais expliquer que je ne fais pas vraiment d’eau – c’est trop voyant, trop sain, trop content de lui-même. La sortabiographie fantaisiste de Claudia Winkleman ne manque pas de déclarations audacieuses et légèrement dingues comme celle-ci. Il parcourt tous les grands sujets – comment savoir si vous tombez amoureux de la bonne personne, le pouvoir de l’art qui change la vie et, euh, la meilleure façon d’aborder un écureuil – résultant en un guide agréablement éclectique du monde selon Winkleman. Vous trouverez également une poignée de pépites dans les coulisses du tournage de Strictly Come Dancing: elle a donné l’alignement des célébrités à la dernière minute ces jours-ci, après avoir accidentellement renversé la liste à un type au hasard dans le télédiffuseur. en 2006; Le seul défaut de Tess Daly semble être son amour de l’ananas sur la pizza; bien sûr, ils ne peuvent pas garder leurs incroyables tenues de soirée – c’est une émission de la BBC! Naturellement, il y a quelques pages dédiées aux conseils de Claud pour sur-appliquer l’eyeliner («On dirait que tu as forniqué dans une flaque d’eau, c’est une nuit fantastique») et aux vertus d’un bon bronzage en spray.

Meilleur pour: Des conseils de vie qui ne se prennent pas trop au sérieux.

Moment le plus drôle: Une fausse catastrophe bronzée dévastatrice impliquant des jeans blancs.

Morale de l’histoire: Quand les choses se compliquent, les vidéos de bébé chèvre sur Google.

Ma vie en rouge et blanc d’Arsène Wenger

Toutes les équipes d’Arsène Wenger ont joué en rouge et blanc, de son camp local du RC Strasbourg à Arsenal. Son premier livre se concentre, naturellement, sur ses 22 ans à Highbury, et comment il a transformé le club – «ma passion, ma préoccupation constante» – en une force avec laquelle il faut compter. Ne vous attendez pas à ce que le manager notoirement énigmatique salisse ses rivaux ou plonge profondément dans sa propre psyché. Wenger est une affaire et reste assez impénétrable ici, diffusant des déclarations abstraites sur «le pouvoir et la beauté du football» tout en offrant peu de potins d’initiés – il n’y a même pas de place pour une fouille sournoise à son ennemi Jose Mourinho. Peut-être que toutes ces années de conférences de presse d’après-match l’ont entraîné à ne jamais sortir du scénario, mais Wenger risque de paraître aussi fade que le plan de repas à base de viande et de deux légumes qu’il a prescrit à ses joueurs à l’approche d’un grand match.

Meilleur pour: Un aperçu clair du beau jeu.

Moment le plus drôle: L’hilarité fait cruellement défaut ici.

Morale de l’histoire: Ne lavez pas votre tenue de football sale en public.

