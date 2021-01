Revoir en un coup d’œil

o le film du festival en 2020 a attiré autant de buzz que les débuts de réalisatrice de Regina King. Sa collaboration avec Kemp Powers (ils ont élargi sa pièce de théâtre de 2013) n’a coûté que 16,9 millions de dollars, mais elle est considérée comme un prétendant aux récompenses révolutionnaire.

Devriez-vous croire le battage médiatique? Oui, King est le plus grand.

En 1964, Cassius Clay (Eli Goree) célèbre sa victoire sur Sonny Liston en se rendant dans un motel avec Sam Cooke, Jim Brown et Malcolm X (Leslie Odom Jr, Aldis Hodge et Kingsley Ben-Adir). Ce dernier est dans une impasse – il veut quitter la Nation de l’Islam mais sait que cela pourrait le mendier financièrement et peut-être lui coûter la vie.

L’intensité soignée de X est brillamment transmise par le Londonien Ben-Adir. Lorsque les Britanniques jouent aux Américains, ils peuvent ébouriffer des plumes. Quel courage de King de choisir simplement le meilleur homme pour le poste.

La majeure partie du film se déroule dans le motel. Vont-ils juste parler toute la nuit? Cooke et Brown se sentent claustrophobes dès qu’ils voient la pièce que X a préparée pour eux. Ils ne veulent pas être coincés dans un petit espace et grondés. Kemp protège le public, autant que Cooke et Brown, d’un tel destin. Contrairement à la pièce, ici l’action ne se limite pas à la chambre du motel (l’une des scènes les plus excitantes est un flashback, dans un music-hall bondé). Mieux encore, Kemp nous épargne les conférences. Ce qui est si intelligent dans l’écriture de Kemp, c’est qu’elle ne nous enfonce pas l’intelligence dans la gorge.

Au cours de la soirée, les amis se traitent souvent comme des ennemis. Il y a des plaisanteries vives sur tout, de Bob Dylan aux côtelettes de porc, mais aussi des débats brûlants, en particulier entre X et Cooke. Les idées échangées sont électrisantes. Et toutes les pistes sont sublimes. Pourtant, le casting de la star de Hamilton Odom Jr est le coup le plus rusé de King. Chaque fois qu’il chante (et il chante beaucoup) on ne peut s’empêcher de fondre.

Nous n’avons pas besoin de Gorée / Hodge / Ben-Adir pour être brillant en boxe / football / réflexion; il suffit qu’ils soient brillants pour jouer. Quel bonus, cependant, qu’Odom Jr soit en fait ce qu’il prétend être, un homme à la voix surhumaine. Tous les quatre méritent des Oscars, mais si je devais choisir, Odom Jr ou Ben-Adir obtiendraient mon vote.

Le sentiment que X vit avec du temps emprunté ajoute une terrible urgence à la procédure (Lance Reddick fait un travail remarquable en tant que Kareem, un homme de main aigre pour la Nation of Islam; il a les yeux rivés sur X et son regard n’est pas amical). Il est difficile, après avoir regardé ça, de ne pas se demander «et si?» Comme dans, et si Clay, alias Muhammad Ali, qui allait bientôt rejoindre la Nation de l’Islam, s’était rangé du côté de X, au lieu du leader corrompu du mouvement, Elijah Muhammad? Cela dit, King ne fait pas l’erreur de faire de Clay le méchant. Du premier au dernier, insidieux, institutionnel, le racisme est l’ennemi.

Le sexisme n’est pas non plus balayé sous le tapis. Une scène minuscule mais clé implique Cooke et sa femme, Barbara (habilement interprétée par Nicolette Robinson). Le visage de Barbara, autant que ses paroles, indiquent que Cooke est peut-être une légende, mais aussi un pou.

Une nuit à Miami aurait pu ressembler à quatre biopics d’icônes du XXe siècle en un. C’est plus comme une marche de protestation avec une fête. Le seul problème, c’est que la nuit est finie trop tôt.