Revue Green Cleanse de Detox Kitchen

après les excès de Noël vient la désintoxication de janvier.

Pour moi, au moins, c’est une routine annuelle. La forme exacte de ce coup de pied de santé prend une forme différente chaque année – l’année dernière, j’ai fait le défi F45 de 8 semaines, qui est intense mais axé sur les résultats (j’ai perdu 9 livres). Pour 2021, j’avais besoin de quelque chose de plus doux et de plus facile et j’ai opté pour le Green Cleanse de Detox Kitchen.

Je suis un grand fan de Detox Kitchen, une entreprise londonienne qui livre à votre porte des repas frais, biologiques et sains. Ils utilisent des ingrédients de première qualité, principalement britanniques, et la plupart des plats sont à base de plantes. Ce pour quoi Detox Kitchen est connu, ce sont ses plans de repas de nettoyage et d’entretien.

J’ai essayé le Green Cleanse qui est le plan le moins calorifique à 1100 calories par jour. Ce n’est certainement pas un régime alimentaire à long terme, mais pour une réinitialisation, c’est parfait. La fondatrice de Detox Kitchen, Lily Simpson, déclare: «Nous avons créé le programme Green Cleanse parce que nos clients étaient de plus en plus demandeurs de quelque chose de similaire à un jus rapide ou à une option 5: 2. Comme je ne préconise pas les jeûnes à base de jus ou en fait tout type de jeûne très restrictif, je voulais créer un programme qui réponde aux demandes de nos clients, quelque chose de plus faible en calories, très nutritif mais savoureux et agréable aussi.

D’autres options incluent Protein Cleanse, Vegan Cleanse et Green with Protein Cleanse.

En quoi consiste le plan de repas?

Les portions sont contrôlées et peu caloriques mais j’avais l’impression qu’il y avait toujours quelque chose à manger ou à boire. Une journée typique s’est déroulée comme suit: jus, petit-déjeuner, gingembre, déjeuner, jus, curcuma, tisane, collation, dîner, pudding.

Les petits déjeuners étaient copieux. Pendant le nettoyage, j’ai dégusté du granola de sarrasin avec du lait d’amande et des baies, du pain aux bananes avec du beurre d’amande (particulièrement délicieux) et une frittata de légumes rôtis.

Je n’ai généralement pas de déjeuners particulièrement indulgents pendant la semaine, mais cette partie du nettoyage a été la plus difficile pour moi. J’avais une salade de chou-fleur rôti, de haricots cannellini et de tahini; Salade libanaise aux pois chiches et houmous; et une salade de maïs mexicain remplie de maïs, poivrons, haricots noirs, chou rouge et laitue. Tout est beau et frais mais, pour moi, pas assez copieux.

Les dîners ont été le point culminant et sont conçus pour être la partie la plus copieuse du plan de repas. J’ai goûté au curry Tempeh Rendang, au bolognese végétarien et au curry massaman.

Le pudding se présentait sous la forme de petites truffes aux noix saines et les jus étaient rafraîchissants. Mon préféré était le Lemon-aid à base de citron, de gingembre, de sirop d’érable et d’eau.

Combien de temps dure le Green Cleanse?

La Detox Kitchen recommande de le faire pendant cinq jours pour en voir tous les avantages.

La livraison est-elle simple?

C’est très facile. Chaque jour, les repas seront livrés à votre porte d’entrée et laissés dehors aux petites heures du matin. Si, comme moi, vous vivez dans un appartement et que les colis ne peuvent pas être laissés à l’extérieur, il y a la possibilité de payer pour le service de livraison premium et ils sonneront la cloche et vous livreront à des heures beaucoup plus sociables de 7 à 10 heures.

Les plans de repas purifiés sont un excellent moyen de relancer de saines habitudes alimentaires. J’avais pris de mauvaises habitudes au cours de la dernière année avec les lock-out et Noël; mes portions étaient trop grosses, je n’incorporais pas assez de légumes et j’allais définitivement trop lourd en glucides.

Utilisé comme une brève réinitialisation, le Green Cleanse m’a fait me sentir plus léger, mon ventre est plus plat et il m’a donné une conscience renouvelée de ce que je mets dans mon assiette et dans mon corps.

Facile à suivre, copieux et savoureux… J’attends déjà avec impatience ma prochaine cure de désintoxication.