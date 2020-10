I Am Dead est un jeu d’objets. C’est vraiment obsédé par eux. Leur apparence, ce qu’ils ressentent, comment ils peuvent changer en fonction de votre point de vue – et, surtout, de ce qu’ils signifient pour les gens. C’est un jeu dans lequel vous incarnez un fantôme, mais il utilise cette vanité comme excuse pour vous permettre d’explorer librement une île pittoresque pleine de charmants résidents, à la recherche de souvenirs ancrés par des objets spécifiques. C’est sincère et charmant – et pas du tout aussi sombre que le nom I Am Dead l’indique.

La prémisse est, certes, assez étrange. Vous incarnez Morris, le conservateur récemment décédé d’un musée sur une petite île qui possède deux pouvoirs fantomatiques particuliers: il peut s’aventurer dans les souvenirs des vivants et regarder à l’intérieur des objets avec une étrange sorte de vision aux rayons X. L’île, quant à elle, abrite un volcan qui pourrait éclater n’importe quel jour; afin d’éviter ce danger imminent, Morris doit rechercher un autre fantôme pour devenir le nouveau protecteur de l’île. Il le fait avec l’aide de son chien mort qui peut maintenant parler. Oh, et l’île abrite également des races d’oiseaux, de poissons et de fruits. Il y a même un robot avec des sentiments.

C’est un peu bizarre, mais le jeu en lui-même est relativement simple. En tant que Morris, vous avez une vue d’ensemble du monde. Vous pouvez flotter sans vous soucier d’une forme physique et utiliser vos pouvoirs pour scruter les bâtiments et les objets. C’est une expérience tactile satisfaisante: vous pouvez vous verrouiller sur un objet, puis le découper pour regarder à l’intérieur, tout en le faisant pivoter pour le scanner sous tous les angles. Parfois, vous trouverez des objets importants; d’autres fois, ça a l’air cool. I Am Dead a un caractère ludique, vous encourageant à tout scruter afin de trouver des secrets, que ce soit des insectes dans une tête de laitue ou une cache cachée de gants volés dans une fosse aux renards.

Le jeu divise l’île en sections discrètes – un terrain de camping, une promenade sur la plage, un phare réaménagé en studio de yoga – dont chacune abrite un fantôme qui a le potentiel de devenir le nouveau gardien de l’île. En tant que Morris, votre travail consiste à trouver des personnes qui pensent au fantôme, puis à rechercher des objets associés à leurs souvenirs afin de convoquer le protecteur potentiel.

Cela semble compliqué, mais le processus est très simplifié. Les personnages que vous devez trouver auront tous des bulles de pensée au-dessus d’eux, et le jeu vous alertera toujours lorsqu’un objet important se trouve à proximité. Si vous le souhaitez, il est assez facile de parcourir l’histoire. Chaque objet est accompagné d’un conte doux ou triste qui se joue comme une bande dessinée narrée. Ceux-ci font un travail incroyable en vous donnant une idée de la personne sur laquelle vous enquêtez, qui ont toutes des mystères personnels que je ne gâcherai pas ici.

Vous pourriez parcourir ces histoires, mais je ne l’ai pas fait. Je me suis retrouvé à m’attarder. Le monde calme et coloré de I Am Dead est une telle joie à explorer que je ne me suis jamais retrouvé pressé de voir ce qui s’est passé ensuite. Au lieu de cela, j’utilisais l’outil de radiographie pour regarder à l’intérieur de, eh bien, tout: un carton d’oeufs, une ruche bourdonnante, une étagère pleine de vieux disques. Le simple fait de couper dans ces objets pour regarder à l’intérieur est amusant. Mais le jeu regorge également de blagues, de bizarreries et de touches narratives douces qui récompensent les fouilles. Aussi étrange que soit l’île, elle commence à prendre du sens au fur et à mesure que vous explorez, qu’il s’agisse du restaurant de toasts où la foule est exclusivement composée de poissons ou du mystère permanent de savoir si les chameaux sont réels.

Peut-être que la meilleure chose à propos de I Am Dead est sa nature tranquille. C’est un jeu plein d’histoires et il vous donne le temps et l’espace pour vivre avec elles. Vous pouvez fouiller dans la chambre de quelqu’un ou revivre les souvenirs de son amour perdu, et le jeu ne vous pousse jamais à la suite. Il est obsédé par les détails et l’histoire des choses – et il veut que vous deveniez également obsédé.

I Am Dead est maintenant disponible sur PC et sur Nintendo Switch.