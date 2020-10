En 1939, Alfred Hitchcock est venu à Hollywood. Le maître anglais du suspense exercerait son métier sous le soleil de Californie, et Rebecca, son premier film américain, lui gagnerait son premier et unique Oscar. Malgré les acclamations, Hitchcock détestait Rebecca, car c’était sa première rencontre avec les censeurs américains et leur code de production lourd, ce qui rendait presque impossible l’adaptation précise du livre Daphné du Maurier sur lequel il était basé. Pourtant, Hitchcock a trouvé un moyen, et nous nous souvenons de Rebecca maintenant comme d’un classique.

Comme d’autres classiques, Rebecca a été réinventée à plusieurs reprises. L’adaptation 2020 du réalisateur Ben Wheatley est la dernière, et c’est nouveau sur Netflix cette semaine. Tourné à l’ère moderne, le film de Wheatley a beaucoup moins d’obstacles à surmonter, étant donné que nous n’avons plus d’arbitres officiels dictant ce que Hollywood peut et ne peut pas mettre dans un film. C’est étrange, cependant. Même avec la liberté artistique des années 2020, le nouveau film parvient toujours à se sentir comme le moindre travail, car il ne s’intéresse qu’à la lecture la plus superficielle de l’histoire.

Les intrigues des deux films sont pour la plupart identiques (et fidèles au livre). Une jeune femme anonyme (Lily James) entame une romance éclair avec le riche veuf Maxim de Winter (Armie Hammer) et est balayée de sa vie mondaine pour aller vivre avec lui dans son somptueux domaine, Manderley, en tant que nouvelle épouse. En arrivant, la nouvelle Madame de Winter découvre qu’elle vit dans l’ombre de l’ancienne Madame de Winter, Rebecca, qui semblait avoir été universellement aimée avant sa disparition prématurée. Rebecca a laissé à Madame de Winter des chaussures incroyablement grandes à remplir.

Compliquer les choses est la cruauté de Mme Danvers (Kristin Scott Thomas), une femme de ménage qui adorait Rebecca et déteste l’idée même d’une nouvelle Madame de Winter la remplacer. Pris entre un monde qu’elle comprend à peine et une femme qu’elle ne peut pas vivre, Madame de Winter commence à désespérer, jusqu’à ce qu’elle apprenne un secret qui change sa relation avec Maxim, avec Manderley et tout le monde en son sein.

Rebecca souffre largement en comparaison, car les choix de Wheatley se comparent mal aux plus anciens et offrent des interprétations moins profondes. Il y a le casting d’Armie Hammer dans le rôle de Maxim de Winter, un homme qui lit presque le même âge que la femme qui joue une jeune ingénue – un choix qui remonte la nature tendue de leur relation et son comportement de plus en plus hostile à son égard. (Il est plus âgé dans l’original.) De même, dans la nouvelle Rebecca, l’ancienne Madame de Winter hante Manderley, mais elle ne se sent pas aussi dévorante – ses accessoires monogrammés n’apparaissent pas partout. Si le film de Hitchcock et le roman original sont des histoires de fantômes sans fantôme réel, alors le nouveau film Netflix est quelque chose de beaucoup plus simple. Le diable, bien sûr, est toujours dans les détails.

En voici un: l’apogée de Rebecca s’articule autour d’un bal costumé, où Madame de Winter est cruellement manipulée par Mme Danvers pour qu’elle porte un costume que Rebecca portait peu de temps avant son décès. Dans le film d’Hitchcock, Madame de Winter veut faire une entrée, mais elle ne sait pas comment. Elle se tient au sommet d’un escalier, pleine d’espoir et impatiente, mais tout le monde lui tourne le dos. Au moment où elle atteint son mari, elle est timide et furtive, désespérée d’obtenir l’approbation. Chaque fois que je la regarde échouer, je ressens sa honte. La version de Wheatley, d’autre part, l’annonce avec un roulement de tambour. Cette fois, tout le monde fait attention – mais le moment me perd.

Les deux versions de la scène se terminent de la même manière – avec elle en larmes et Maxim de Winter furieux de son choix de robe – mais ce sont des mondes séparés. Dans le premier film, la scène est une expression de la dynamique de classe, l’apogée narrative d’une histoire sur une femme emportée dans la richesse et constatant qu’elle ne veut rien avoir à voir avec elle; cela signifie que le traitement de Danvers envers la nouvelle Madame devient doublement cruel parce qu’il ne s’agit pas seulement d’une robe. Dans le nouveau film – qui est presque totalement indifférent à la classe – cela se lit comme une autre offense de la part d’un manipulateur cruel.

Les différences entre les deux Rebecca me rappellent les remakes décevants de Disney de leurs classiques animés. Ce sont des films qui visent la beauté visuelle au détriment de la fidélité émotionnelle. Relayer des histoires d’aventure ou de romance nécessite des choses différentes dans différents médiums, et il est impossible de faire un transfert 1: 1 – entre, par exemple, l’action en direct et l’animation. Vous pouvez être extrêmement fidèle à une œuvre tout en produisant quelque chose sans âme.

Le réalisateur et les stars de Rebecca affirment qu’ils ne refont pas le film de Hitchcock et créent plutôt une nouvelle interprétation du matériau source. L’implication, évidemment, est qu’une nouvelle Rebecca peut être contemporaine dans son esthétique et dans la façon dont elle traduit le livre. Et à certains égards, le film y parvient. La caméra est plus proche et plus intime, et les virages de l’intrigue qui devaient être obliques dans les années 40 sont désormais explicites. Le sous-texte queer de l’histoire est maintenant du texte.

Pourtant, chacune de ces décisions diminue le film dans son ensemble. La nouvelle Rebecca fixe sa caméra sur sa belle distribution si carrément que vous n’avez plus une idée de ce que c’est que d’être perdu dans Manderley et son extravagance – et, en effet, le monde de la richesse dans lequel la nouvelle Madame se retrouve perdue. En clarifiant les motivations des personnages, ils sont privés de leur complexité. Et en réglant la question de l’amour de Mme Danvers pour Rebecca, le film la condamne à une perte claire au lieu d’une situation plutôt ambiguë.

Le bon art est souvent déterminé par ce qui n’est pas dit. Les cinéastes travaillant dans Old Hollywood ont dû faire face à une quantité énorme de limitations imposées par l’industrie et ont quand même réussi à créer un art durable.

Aussi libérée que puisse être la nouvelle Rebecca, elle tombe dans un vieux piège: trop en dire quand il fera l’affaire. Dans un monde où il est libre de dire ce qu’il veut, Rebecca de Netflix ne communique rien de substantiel.