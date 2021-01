Revoir en un coup d’œil

ohnny Flynn dans une robe est ce dont les rêves sont faits. Hélas, il n’a nulle part où aller dans ce biopic de David Bowie.

L’accent est mis sur une année difficile dans la vie de Bowie. En 1971, Davy Jones (Flynn) se lance dans une tournée vouée aux États-Unis, pour promouvoir The Man Who Sold the World. Pour diverses raisons juridiques, il n’est autorisé à interpréter aucune de ses chansons. Pour tant d’autres raisons aussi, il a du mal à trouver sa voix. Ron Oberman (Marc Maron), l’attaché de presse d’âge moyen qui parcourt Bowie à travers le pays, sent que quelque chose ne va pas et encourage le jeune homme à affronter ses démons.

Le réalisateur / co-scénariste Gabriel Range travaille avec un budget très bas. Il n’a pas non plus réussi à persuader la famille de Bowie de donner sa bénédiction au film et, par conséquent, nous n’entendons aucun des succès. En d’autres termes, Stardust n’a jamais eu l’espoir de devenir Bohemian Rhapsody ou Rocketman de cette année.

Mais en fait, ce n’est pas pour ça que c’est frustrant. D’autres réalisateurs indépendants ont approché des musiciens emblématiques par la porte arrière, pour ainsi dire (Todd Haynes dans Velvet Goldmine; John Ridley dans Jimi: All Is By My Side). La vision de Grange sur Bowie échoue parce qu’elle est simpliste, timide et, surtout, terne.

Bowie, apprend-on, craint de finir comme son demi-frère schizophrène, Terry (Derek Moran). Dans les flashbacks, nous voyons comment la passion de Terry pour la musique a déclenché des épisodes maniaques et, finalement, des sorts dans un établissement psychiatrique. Malheureusement, ce qui aurait pu être un psycho-drame fascinant devient une excuse pour le pyscho-babillage. Un médecin dit littéralement à Bowie que la schizophrénie est causée lorsqu’un individu est rejeté par ses parents en tant qu’enfant ou adolescent. Cela rappelle la coda maladroite de Psycho, où le problème de Norman est «expliqué». Qu’est-ce qui a possédé Grange pour nous en donner plus?

En comprenant Terry, Bowie est capable de se comprendre. C’est (le film suggère) ce qui lui permet de libérer Ziggy Stardust. Cependant, il y avait sûrement plus à cela.

Flynn fournit la seule et unique raison de continuer à regarder, clouant le désespoir et le manque de concentration de Bowie, ainsi que sa délicatesse et ses poches de sang-froid. L’homme de 37 ans supprime sa propre chaleur pour nous donner un aperçu d’un homme en transit et lorsqu’il chante des chansons de Jacques Brel et / ou prend la pose, est parfaitement charismatique. Je suis fan de Flynn depuis Beast, et je dois admettre que j’ai passé beaucoup de Stardust à apprécier sa beauté.

Le film de Grange n’est jamais aussi fastidieux que le biopic de Morrissey, England is Mine. Mais c’est parce que peu de choses le sont. Compte tenu du talent du casting, c’est une grande déception. Les biopics peuvent soit s’en tenir aux faits, soit être méchamment inventifs. Grange sert la fiction sans friction. En un mot, c’est un frein.

109 min. Sur les plateformes numériques à partir du 15 janvier