¡Revuelo!, Pati Chapoy avec Juan José Origel et Martha Figueroa | Instagram

Pati Chapoy, Martha Figueroa et Juan José Origel réunis à nouveau? Un grand émoi a provoqué une photographie sur les réseaux sociaux pour avoir réuni ces personnages controversés dans la même image, pourraient-ils planifier un projet ensemble?

Celui qui a provoqué un énorme tollé était le chef de l’information Fenêtrage Pati Chapoy, depuis le chauffeur de Télévision aztèque Il a partagé une photo sur les réseaux sociaux où il peut être vu en train de profiter d’un riche après-midi dans la piscine avec Juan José Origel, Martha Figueroa et Pedrito Sola.

Cette image était même impensable pour ceux qui connaissent l’histoire de ces personnages et à quel point ils se sont retrouvés avec Pati Chapoy après son départ du programme du spectacle Ventaneando. Pour beaucoup, Pepillo Origel est un rival direct pour Pati Chapoy; tandis que pour d’autres, la simple idée de la voir avec Martha Figueroa est impensable.

Cela peut vous intéresser: laissez venir les pompiers! Ventaneando subit une frayeur en plein gala

Mais cette photographie était possible, dans le passé. L’image a été partagée par Chapoy pour commémorer 25 ans de Ventaneando, l’un des programmes TV Azteca les plus célèbres. Le programme de l’émission a commencé en 1996 à la télévision avec Pati Chapoy, Juan José Origel, Martha Figueroa et Pedrito Sola comme pilotes.

De ces quatre chefs d’orchestre, ils sont actuellement inscrits au programme Pati et Pedrito Sola. Matha Figueroa assure qu’elle a été enlevée par Pati Chapoy grâce à un plan. Figueroa a été envoyée couvrir la Coupe du monde en France 98, deux ans après ses débuts à Ventaneando, et à son retour, elle a souligné que son patron lui avait fermé toutes les portes, raison pour laquelle leur relation n’est pas très bonne.

De son côté, le responsable de l’information de Ventaneando a assuré que Martha avait quitté le programme parce qu’on lui en avait offert un autre sur Tv Azteca à côté de José Ramón Fernández; cependant, cela ne s’est pas concrétisé.

En revanche, Pati Chapoy s’est sentie vraiment trahie lorsqu’elle assure qu’Emilio Azcárraga, leader de Televisa, a “acheté” Pepillo Origel, Carmen Armendariz et toute sa production pour les emmener au concours. La journaliste a dit qu’elle était pratiquement seule.

Juan José Origel lui-même s’est exprimé sur le sujet, avouant que “à juste titre”, Pati Chapoy s’est fâché contre lui après être allé à la compétition; Cependant, contrairement à ce que beaucoup penseront, ils ont actuellement une belle amitié, comme les deux l’ont souligné.

Au cours des derniers mois, Ventaneando a fait partie de l’actualité du divertissement, comme il a été dit que bientôt l’émission de télévision emblématique Aztèque cela pourrait prendre fin. Depuis 2020, il a été souligné que le programme dirigé par Chapoy est très faible en audience et qu’ils sont désespérés de le récupérer.

Les rumeurs montraient que Pati Chapoy donnait de l’argent dans le programme afin que plus de gens le voient, jusqu’à ce que Daniel bisogno ou Pedrito Sola serait remplacé. Selon les gens, les hommes d’affaires de la chaîne de télévision ont estimé qu’El Muñe avait affecté l’image du programme en raison du tollé qu’il a constamment causé dans sa vie personnelle. D’un autre côté, il y avait ceux qui ont souligné que le bien-aimé oncle Pedrito était déjà démodé et qu’il était nécessaire de rafraîchir l’image de Ventaneando.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Puis vinrent à nouveau les bouleversements sur les réseaux sociaux de Daniel Bisogno. D’abord pour avoir affronté un disciple de l’actuel président du Mexique sur Twitter, où après avoir été absent pendant plusieurs jours et des excuses publiques pour ses propos ont émergé. Et plus tard, El Muñe a commencé à offenser le journaliste Javier Ceriani au milieu de l’émission.

Les collègues de Bisogno ont souligné que Ceriani de Gossip No Like avait obtenu une exclusivité, un fait qui agaçait El Muñe, soulignant qu’il manquait sûrement des nouvelles et disant plus d’adjectifs pour le journaliste.

La réaction de Daniel Bisogno n’a pas du tout été bien accueillie par le journaliste, qui a également répondu publiquement à ce qui a été dit par l’animateur de Ventaneando y alparecer, et n’a pas non plus été bien vue par les dirigeants et les téléspectateurs de la chaîne.