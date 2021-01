Une série de photos a circulé sur les réseaux sociaux montrant Kyle Rittenhouse, 18 ans, dans une taverne du Wisconsin. Il portait une chemise “Free as F-” sur les photos et a suscité les commentaires d’un ancien joueur de la NBA. Rex Chapman a qualifié la situation de “privilège blanc” en raison du fait que Rittenhouse fait face à des accusations de meurtre après avoir tiré sur trois personnes lors d’une manifestation Black Lives Matter.

«Il a assassiné deux personnes. Vous avez encore besoin d’aide pour comprendre le privilège des Blancs? Chapman a tweeté. Le commentaire a suscité plusieurs réponses de la part des utilisateurs de Twitter, y compris des mots forts de la part des critiques et des partisans. Certains étaient d’accord avec l’évaluation de Chapman de la situation tandis que d’autres ont déclaré que l’ancien joueur de la NBA “condamnait” Rittenhouse avant d’entendre le verdict du tribunal.

Une photo de Kyle Rittenhouse dans une taverne du comté de Racine portant un t-shirt “free as fuck” a été largement partagée sur les réseaux sociaux vendredi. Mt. Pleasant Police a déclaré que Rittenhouse était avec un parent et que sa présence dans le bar ne violait pas les conditions de sa caution de 2 millions de dollars pic.twitter.com/m8NFFEyVM5 – Deneen Smith (@deneenknews) 8 janvier 2021

Les photos ont suscité des commentaires pour plusieurs raisons, y compris le message sur la chemise de Rittenhouse. D’autres ont également remarqué qu’il semblait tenir une bière alors qu’il était mineur. La police de Mount Pleasant a envoyé des agents au bar, Pudgy’s Pub, où ils ont examiné les images de sécurité.

Le service de police a confirmé que Rittenhouse était présent au bar pendant environ deux heures après avoir précédemment plaidé non coupable à des accusations d’homicide et de tentative d’homicide. Cependant, les agents ont déterminé qu’il n’avait pas violé les conditions de sa caution. La loi du Wisconsin permet aux mineurs de boire légalement dans les bars et tavernes si un parent ou un tuteur est présent.

“Des contacts ont été pris avec le bureau du procureur du district de Kenosha, et après avoir expliqué la situation, ses actions et sa présence dans l’établissement ne constituaient pas une violation de son accord de caution”, a déclaré le lieutenant Scott Geyer du département de police de Mount Pleasant.

Rittenhouse a traversé les frontières de l’État et a voyagé de son domicile dans l’Illinois au Wisconsin. Il a participé à un contre-test et a parcouru les rues avec un fusil de type AR-15. Il aurait tiré sur trois personnes et aurait ensuite été arrêté et extradé vers le Wisconsin.

Rittenhouse fait face à six accusations découlant des manifestations de Black Lives Matter à Kenosha, Wisconsin. La liste comprend le premier degré mettant en danger imprudemment la sécurité contre Richard McGinnis, l’homicide intentionnel au premier degré contre Anthony Huber, la tentative d’homicide intentionnel au premier degré contre Gaige Grosskreutz, le premier degré mettant imprudemment en danger la sécurité contre une victime masculine inconnue (plus tard identifié comme Joseph Rosenbaum) et possession d’une arme dangereuse par une personne de moins de 18 ans. Toutes les accusations sont des crimes, à l’exception de l’accusation d’armes.