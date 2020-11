Reba McEntire se prépare pour sa grande soirée d’accueil aux CMA Awards mercredi à Nashville. Ce faisant, elle a également un masque facial assez bling-out pour faire du sport sur scène alors que la pandémie de coronavirus continue de faire rage à travers le pays. McEntire sera rejoint par le co-animateur Darius Rucker.

C’est son mari, Rex Linn, qui a partagé la photo de sa femme sur Instagram. Le bouclier a des bijoux sur le dessus et le masque qu’elle porte, bien que difficile à déchiffrer sur la photo, semble rendre hommage à certaines des plus grandes stars de la musique country d’hier.

Ce ne sera pas la première remise des prix de McEntire en tant qu’hôte de la cérémonie de remise des prix, même si ce sera le premier au milieu d’une pandémie. «Je suis ravi d’être de retour pour accueillir les CMA Awards et encore plus ravi de pouvoir partager la scène avec Darius Rucker», a déclaré McEntire dans le communiqué d’octobre. Cela marquera la cinquième fois que l’icône du pays accueillera mais ce sera la première fois que Rucker occupera ce poste.

Dans une interview avec Billboard, McEntire a déclaré qu’elle espérait que la cérémonie de remise des prix serait en mesure de détourner l’attention des gens de tous les facteurs de stress qui sévissent à travers le pays entre les élections tumultueuses et leurs retombées et la pandémie, «Je pense que nous allons avoir une explosion. Bien que McEntire soit plus que confortable en tant qu’hôte, elle sera jetée dans une nouvelle situation en raison des précautions et des changements pris en raison du COVID-19. Parmi les ajustements les plus notables, il y a eu le déplacement du lieu de la Bridgestone Arena au Music City Center, qui mettra en vedette un public composé uniquement d’artistes interprètes et nommés. Les hôtes seront également séparés de six pieds partout.

Une autre mesure de sécurité prise a été de tester tous ceux qui seront présents. En conséquence, deux artistes, Lee Brice et Tyler Hubbard de Florida Georgia Line, ont été testés positifs pour le coronavirus et ne fonctionneront pas comme prévu. Brice a annoncé mardi que Charles Kelley de Lady A le remplacerait aux côtés de Carly Pearce pour leur chanson nominée, «I Hope You’re Happy Now». Le plus grand prix de la soirée, Artiste de l’année, mettra en vedette Miranda Lambert, Luke Combs, Eric Church, Carrie Underwood et Keith Urban.